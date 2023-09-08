Konukoğlu, ABD’li şirketi satın aldı

Konukoğlu Ailesi’nin ikinci büyük holdingi ASKO Holding, ABD pazarına hızlı girdi. Taşınabilir asansör üreticisi Hy-Brid Lifts’in ana hissedarı olan ve kaptan köşküne oturan ASKO Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Sami Konukoğlu, Kuzey Amerika’da büyüteceklerini dile getirdi.

Türk sanayisinin en köklü ailelerinden biri Konukoğlu. Sanko Holding ile özellikle Gaziantep başta olmak üzere hem bölgenin hem de ülkenin dinamo güçlerinden biri olan Konukoğlu Ailesi’nin bir başka şirketi ise ASKO Holding. Tarım ve iş makinelerinden enerji sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren ASKO Holding’in başında ise Sami Konukoğlu bulunuyor.

Şu anda tarım makinaları üretiminde Başak Traktör ve Başak Agri, iş makinaları grubunda MST İş Makinaları, ELS Lift ve Mastaş şirketlerimiz hizmet veren ASKO Holding, ayrıca dünyanın önde gelen tarım makinaları üreticisi Claas ve forklift üreticisi Doosan markalarının da distribütörlüklerini bünyesinde barındırıyor. Enerji ve teknoloji alanlarında StarkGen Jeneratör, Başak Güneş Enerji Santrali ve Robutel şirketleri bulunan Asko Holding, yurtdışında önemli bir satın almaya imza atıyor.

ASKO, hibrit asansörler üreticisi Hy-Brid Lifts’in patronu oluyor. ABD’li şirketin çoğunluk hissesini alan ASKO, böylece Kuzey Amerika pazarında önemli bir işbirliğine de imza atmış oldu. İş makineleri alanında ASKO, şu anda makaslı platformlar, dikey direkli platformlar ve bomlu platformlar üreten ELS Lift’in sahibi.

ASKO, ABD’li şirketi alarak bu alanda ikinci firma ile üretim ağını güçlendirecek. Hy-Brid Lifts’in ASKO ile olan ortaklığının başladığını söyleyen Hy-Brid Lifts CEO’su ve Başkanı Jay Sugar, “Bu ortaklığı pazara yeni ürünler sunacağımız, Ar-Ge’yi hızlandıracağımız, satış ve servis desteğimizi artıracağımız için bunu müşterilerimiz için büyük bir fırsat olarak görüyoruz” dedi. Custom Equipment LLC’nin bir markası olan Hy-Brid Lifts, elektrikli, kendinden tahrikli ve itmeli modellerde çok amaçlı asansörlerin mühendisliğini ve imalatını yapıyor.

Ortaklık, Hy-Brid Lifts ürün sunumunu artıracak ve tüm alanlarda hızlandırılmış büyüme için işletme sermayesi sağlayacak. ASKO Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, “Hy-Brid Lifts ve yetenekli çalışanlarını ASKO ailesine katmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu. Konukoğlu, “HyBrid Lifts’in yenilikçi, yüksek kaliteli ürünler üretme ve yerleşik bir bayi ağına sahip olma konusundaki geçmişiyle bu yatırım, ASKO’nun küresel bir oyuncu olma ve Kuzey Amerika’da genişleme stratejisine uyuyor” dedi.

Custom Equipment, 1981 yılında Steve ve Lynn Kissinger tarafından West Bend, Wisconsin’de bir imalat ve kaynak onarım işi olarak kuruldu. Daha sonra mozolelerde kullanılmak üzere ‘2’si 1 arada’ makaslı kaldırıcıyı tasarladı ve üretti. 2004 yılında HB1030 Hy-Brid Lifts de dâhil olmak üzere inşaat ve endüstriyel pazarlar için makaslı platformlar üretmeye başladı ve 2010 yılında Richfield genel merkezini ve montaj tesisini ekledi.