Konyalı Akplas, Kazakistan’da üretim yapmaya hazırlanıyor

Dedeman’dan Alarko’ya, Yıldırım Holding’den Eczacıbaşı’na, Yıldız Holding’den Koç Topluluğu’na, Anadolu Grubu’ndan Rixos’a kadar birçok Türk şirketinin faaliyet gösterdiği Kazakistan, KOBİ düzeyindeki şirketlerin de ilgi odağı oluyor. Son örnek, Konyalı Akplas.

Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olan Kazakistan’da, hemen hemen her sektörde Türk şirketlerini görmek mümkün. Dedeman’dan Alarko’ya, Yıldırım Holding’den Eczacıbaşı’na, Yıldız Holding’den Koç Topluluğu’na, Anadolu Grubu’ndan Rixos’a kadar birçok Türk şirketinin faaliyet gösterdiği Kazakistan, KOBİ düzeyindeki şirketlerin de ilgi odağı oluyor.

Konyalı Akplas, geçtiğimiz hafta Kazakistan’da üretim yapmak için yerel yönetimi ile bir araya geldi. Kazakistan’ın Türkistan Bölgesi yetkilileri ile yapılan görüşmede yatırım potansiyelleri, teşvikleri görüşüldü. Konya’da yapılan ilk görüşmenin ardından bu kez Türk şirketinin yöneticileri Kazakistan’a giderek yatırım fırsatlarını tekrar görüştüler.

Turkistan Invest LLP Başkanı Berik Kenzhebayev, görüşmede sunulan teşviklerle Türk şirketinin tarım sulama için önemli fırsatlar elde edebileceğini söyledi. Kazakistan, bilindiği üzere tarım alanında önemli Türk yatırımcılarına ev sahipliği yapıyor.

İlk muzu Türk şirket üretti

Geçtiğimiz yıl Türk şirketi Gen Grup, Türkistan bölgesinde muz yetiştirmeye başladı. Bu proje, Kazakistan’da yapılan endüstriyel ölçekteki ilk muz üretimi oldu. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketi bu üretimi inşa ettiği 5,3 hektarlık bir sera kompleksinde gerçekleştiriyor. Seranın yakın zamanda 5 hektar daha genişletilmesi planlanıyor.

Alarko 650 milyon dolar yatırım yapacak

Ülkedeki en önemli tarım yatırımını için Alarko Holding ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz yıl Alarko Holding yöneticileri, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya giderek yerel makamlarla görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmede Alarko Holding önümüzdeki beş yıl içinde Kazakistan’ın tarım sektörüne 650 milyon dolarlık yatırım yaparak 500 hektarlık alanda sera tesislerini inşa edecek. Kazakistan Tarım Bakanlığı ile Alarko Holding arasında imzalanan mutabakat anlaşmasına göre sera komplekslerinin inşaatının yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Projede Kazakistan Ulusal Şirketi KAZAKH INVEST de bulunacak.

Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri

1989 yılında yedek parça üretimi ile kurulan Akplas, 1995 yılında kelepçeli yağmurlama borusu üretimi ardından, 1998 yılında mandallı yağmurlama borusu ve ekipmanlarının tümünü üretmeye başladı. Konya’da 16 bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikada 150 kişiyi istihdam eden Akplas, 2019’da ise 76 bin 800 metrekarelik Ilgın kentindeki yeni tesisini hayata geçirdi. Türkiye’nin en büyük damlama ve yağmurlama sulama ekipmanları üreticilerinden olan şirketin Pazar payı ise yüzde 40’a yakın. Şirket yıllık 28 bin ton polietilen hammaddesi işliyor