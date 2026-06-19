Kredi kartlarında ‘deneyim’ rekabeti

Kredi kartı pazarında rekabet, ödeme kolaylığından deneyim ekonomisine kayıyor. Seyahat ve yaşam tarzı harcamalarındaki yükseliş, bankaları kart programlarını yeniden şekillendirmeye iterken; kullanıcılar artık puan kadar ayrıcalık, kişiselleştirme ve dijital hizmetlere de önem veriyor.

Kredi kartı pazarında rekabe­tin yönü değişiyor. Tüketi­cilerin harcamalarını daha bilinçli yönetmeye yönelmesi ve de­neyim odaklı beklentilerinin artma­sıyla birlikte bankalar da kart prog­ramlarını yeniden şekillendiriyor. Artık kart sahipleri yalnızca taksit ve puan avantajlarına değil; seyahat, res­toran, yaşam tarzı ve dijital hizmetler gibi alanlarda sunulan ayrıcalıklara da önem veriyor.

Bu değişimin altın­da; global kart harcamalarının 29 tril­yon doları aşması, seyahat ve deneyim ekonomisindeki dönüşüm etkili olu­yor. TÜİK verilerine göre yurt dışına çıkan turist sayısı yüzde 13, kişi başı­na seyahat harcaması yüzde 17,5 art­tı. Bu değişimlerle birlikte kredi kartı pazarı da yeniden şekilleniyor. Bu eği­limle beraber bankalar da hedeflerini, ürünlerini ona göre önceliklendiriyor.

Gastronomi, müzik ve spor turizminde patlama beklentisi

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 60’ı kişiselleştirilmiş ve özel deneyim odaklı seyahatleri tercih ediyor. Yüzde 78’i gastronomi, spor ve müzik gibi de­neyimler için daha fazla bütçe ayırma­ya hazır. Önümüzdeki dönemde gastro­nomi, müzik ve spor turizminde yüzde 78’lik artış bekleniyor. TÜİK verileri­ne göre geçen yıl yurt dışına çıkan tu­rist sayısı yüzde 13, kişi başına seyahat harcaması yüzde 17,5 arttı. Son bir yılda Türkiye’de toplam alışveriş işlem ade­di yüzde 12, yurt dışı işlem adedi yüzde 33 büyüdü. Bu verileri Akbank’ın kre­di kartı Wings için buluştuğumuz Ak­bank Dijital Çözümler ve Strateji Ge­nel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Gü­ven’den dinledik.

2 milyar TL’lik fayda sağlandı

Kredi kartı pazarının tüketicinin de­ğişen öncelikleriyle birlikte yeniden şekillendiğini söyleyen Şebnem Dağ Güven, “Müşteriler bir yandan büt­çelerini daha bilinçli yönetmek, diğer yandan hayatlarına değer katan dene­yimleri de sürdürmek istiyor. Bu tablo, kartları yalnızca ödeme aracı olmaktan çıkarıyor; seyahat, yaşam tarzı, ayrıca­lık ve fayda ekseninde çok daha strate­jik bir noktaya taşıyor. Wings’i de tam olarak bu dönüşümün merkezinde ko­numlandırıyoruz. Seyahatten restora­na günlük hayatın farklı temas nokta­larında sunduğumuz ayrıcalıklarla son bir yılda Wings kullanıcıları 2 milyar TL’yi aşan fayda sağladı” diye konuştu.

Yapay zekâ destekli seyahat asistanı geliyor

Son bir yılda Türkiye’de toplam alışveriş işlem adedi %12, yurt dışı işlem adedi %33 büyürken, Wings’te işlem adetleri yurt içinde %15, yurt dışında %43 artarak pazarın üzerinde bir ivme yakaladı. Wings kullanıcıları için yapay zekâ destekli yeni bir seyahat planlama deneyimi de yakın zamanda hayata geçecek.

Şebnem Dağ Güven, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Wings sahiplerinin dijital kanallarımızda da çok aktif olduklarını görüyoruz. Wings sahiplerinin %97’si Akbank’ın Mobil kanallarını kullanıyor, %57’si ise seyahat harcamalarını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu alışkanlıklar ve tercihler doğrultusunda, Wings dünyasını yeni nesil dijital deneyimlerle zenginleştiriyoruz.

Mil Puan Transferi ile müşterilerimize kazandıkları Mil Puanları sevdikleriyle paylaşma imkânı sunduk. Yakında hayata geçirmeyi planladığımız yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı ile de seyahat planlama deneyimini veri, iç görü, ekosistem desteği ve rehberlik ile yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz.”