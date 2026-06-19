Kredi kartlarında ‘deneyim’ rekabeti
Kredi kartı pazarında rekabet, ödeme kolaylığından deneyim ekonomisine kayıyor. Seyahat ve yaşam tarzı harcamalarındaki yükseliş, bankaları kart programlarını yeniden şekillendirmeye iterken; kullanıcılar artık puan kadar ayrıcalık, kişiselleştirme ve dijital hizmetlere de önem veriyor.
Kredi kartı pazarında rekabetin yönü değişiyor. Tüketicilerin harcamalarını daha bilinçli yönetmeye yönelmesi ve deneyim odaklı beklentilerinin artmasıyla birlikte bankalar da kart programlarını yeniden şekillendiriyor. Artık kart sahipleri yalnızca taksit ve puan avantajlarına değil; seyahat, restoran, yaşam tarzı ve dijital hizmetler gibi alanlarda sunulan ayrıcalıklara da önem veriyor.
Bu değişimin altında; global kart harcamalarının 29 trilyon doları aşması, seyahat ve deneyim ekonomisindeki dönüşüm etkili oluyor. TÜİK verilerine göre yurt dışına çıkan turist sayısı yüzde 13, kişi başına seyahat harcaması yüzde 17,5 arttı. Bu değişimlerle birlikte kredi kartı pazarı da yeniden şekilleniyor. Bu eğilimle beraber bankalar da hedeflerini, ürünlerini ona göre önceliklendiriyor.
Gastronomi, müzik ve spor turizminde patlama beklentisi
Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 60’ı kişiselleştirilmiş ve özel deneyim odaklı seyahatleri tercih ediyor. Yüzde 78’i gastronomi, spor ve müzik gibi deneyimler için daha fazla bütçe ayırmaya hazır. Önümüzdeki dönemde gastronomi, müzik ve spor turizminde yüzde 78’lik artış bekleniyor. TÜİK verilerine göre geçen yıl yurt dışına çıkan turist sayısı yüzde 13, kişi başına seyahat harcaması yüzde 17,5 arttı. Son bir yılda Türkiye’de toplam alışveriş işlem adedi yüzde 12, yurt dışı işlem adedi yüzde 33 büyüdü. Bu verileri Akbank’ın kredi kartı Wings için buluştuğumuz Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven’den dinledik.
2 milyar TL’lik fayda sağlandı
Kredi kartı pazarının tüketicinin değişen öncelikleriyle birlikte yeniden şekillendiğini söyleyen Şebnem Dağ Güven, “Müşteriler bir yandan bütçelerini daha bilinçli yönetmek, diğer yandan hayatlarına değer katan deneyimleri de sürdürmek istiyor. Bu tablo, kartları yalnızca ödeme aracı olmaktan çıkarıyor; seyahat, yaşam tarzı, ayrıcalık ve fayda ekseninde çok daha stratejik bir noktaya taşıyor. Wings’i de tam olarak bu dönüşümün merkezinde konumlandırıyoruz. Seyahatten restorana günlük hayatın farklı temas noktalarında sunduğumuz ayrıcalıklarla son bir yılda Wings kullanıcıları 2 milyar TL’yi aşan fayda sağladı” diye konuştu.
Yapay zekâ destekli seyahat asistanı geliyor
Son bir yılda Türkiye’de toplam alışveriş işlem adedi %12, yurt dışı işlem adedi %33 büyürken, Wings’te işlem adetleri yurt içinde %15, yurt dışında %43 artarak pazarın üzerinde bir ivme yakaladı. Wings kullanıcıları için yapay zekâ destekli yeni bir seyahat planlama deneyimi de yakın zamanda hayata geçecek.
Şebnem Dağ Güven, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Wings sahiplerinin dijital kanallarımızda da çok aktif olduklarını görüyoruz. Wings sahiplerinin %97’si Akbank’ın Mobil kanallarını kullanıyor, %57’si ise seyahat harcamalarını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu alışkanlıklar ve tercihler doğrultusunda, Wings dünyasını yeni nesil dijital deneyimlerle zenginleştiriyoruz.
Mil Puan Transferi ile müşterilerimize kazandıkları Mil Puanları sevdikleriyle paylaşma imkânı sunduk. Yakında hayata geçirmeyi planladığımız yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı ile de seyahat planlama deneyimini veri, iç görü, ekosistem desteği ve rehberlik ile yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz.”
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