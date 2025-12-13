Küresel düzeni bozan üç teknolojiye göz atalım
MARK BLYTH (Brown Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü)
Haber medyası, nispeten daha büyük ekonomileri, orduları ve enerji kaynakları sayesinde daha fazla kaynağa sahip oldukları için dünyanın büyük güçlerine odaklanma eğilimindedir. Ancak böyle bir hakimiyetin bedelleri de vardır. Örneğin, tek bir Amerikan Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisinin maliyeti 13 milyar dolarken bir F-35 savaş uçağının maliyeti yaklaşık 100 milyon dolardır. Dolayısıyla, askeri teçhizatınızı rakibinizden daha ucuza üretebilirseniz, stratejik bir avantaj elde edebilirsiniz.
Ancak kilit teknolojiler askeri ve güç asimetrilerini yeniden şekillendirdikçe, bu avantajlar bile kayboluyor. Özellikle ucuz insansız hava araçları, telefonlar ve güneş enerjisi küresel düzeni bozuyor. En bariz örnek, insansız hava araçlarının "zayıf" ülkelerin daha büyük rakiplere önemli hasarlar vermesine olanak tanıdığı askeri alanda görülüyor. Rusya, 1 Haziran'da Ukrayna insansız hava araçlarını taşıyan kamyonların gizlice Rus hava üsleri etrafında yüklerini salması ve sonuçta önemli sayıda Rus savaş uçağını imha etmesiyle sonuçlanan "Örümcek Ağı Operasyonu"na tamamen hazırlıksız yakalandı.
Teknolojinin gücünü gölgede bırakıyor
Ukrayna, drone savaşlarında devrim yarattı ve şu anda ayda 200 binden fazla birinci şahıs görüşlü (FPV) drone üretiyor . Bunların üretimi büyük bir askeri-endüstriyel kompleks veya yüksek sermaye harcamaları gerektirmiyor; FPV'lerin ticari versiyonlarını 300 doların altında satın alınabiliyor. Dahası, bu düşük maliyetler teknolojinin gücünü gölgede bırakıyor. FPV drone'lar düşman savunma hatlarını kolayca aşabilir ve hedefleri saatlerce gözetleyebilir. Hassas vuruşlar yapabilir veya birden fazla göreve uyarlanabilirler. Bir Ford sınıfı uçak gemisini etkisiz hale getirmek için kaç tane gerekir ve maliyeti uçak gemisinin maliyetinin ne kadarı kadardır?
Benzer şekilde, finans alanında da cep telefonu, yerleşik oyuncuların aracılık etmelerini ortadan kaldırarak bilgi, pazar ve ürünlerin erişimini kökten değiştiriyor ve daha da önemlisi genişletiyor. Ayrıca Küresel Güney genelinde eğitimi, istihdamı ve büyümeyi de dönüştürüyor.
Kenya gibi bir ülkede iletişim, bilgiye erişim ve finansal hizmetler geleneksel olarak teknolojik altyapı ve sermaye mallarına önemli yatırımlar gerektiriyordu. Ancak nüfusun yüzde 80'inden fazlası akıllı telefon kullanmaya başladığından bu durum hızla değişiyor. Mobil finansal işlemler artık norm haline geldi ve kullanım oranları kırsal ve kentsel alanlarda sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 89,7'ye ulaştı. Ekonomik faydalar ortada. Kenya hükümeti, dijital ekonominin 2025 yılında GSYİH'nın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturacağını tahmin ediyor. Telefon ve erişim fiyatları düşmeye devam ettikçe, medya, bankacılık ve diğer hizmetlerdeki köklü oyuncular kendilerini zor durumda bulacaklar.
Enerji söz konusu olduğunda, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ikinci üreticisi ve Başkan Donald Trump yönetiminde bu üretimin büyük bir kısmı karbon bazlı. Yönetimin ticaret "anlaşmaları", ABD'nin petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve diğer petrol türevleri ihracatını kabul ederek müttefikleri ve ticaret ortaklarını uzun vadeli fosil yakıt kullanımına bağlamayı amaçlayan ek anlaşmalar içeriyor. Ancak güneş enerjisi bu sektörü de altüst ediyor. Avrupalılar ve Amerikalılar, Çin'in yeşil teknolojideki hakimiyetinden endişe ederken enerji tüketicilerini görmezden geliyorlar. Çin güneş enerjisi sektörü fiyatları düşürdükçe, birçok gelişmekte olan ülke ve yükselen piyasa, giderek daha uygun fiyatlı hale gelen bu enerji kaynağından faydalandı.
Köklü oyuncular devre dışı kalıyor
Örneğin, 2025 yılında Cezayir'in Çin'den güneş enerjisi ithalatı, 2024 seviyesine göre 85 kat arttı . Pakistan da ucuz panellerden yararlanarak elektrik enerjisinin yüzde 20'sini güneşten üretti. Küresel Güney genelinde güneş enerjisi, enerji güvenliği ve enerji ithalatının getirdiği cari açık krizinden kurtulma imkânı sunuyor. Özellikle şebeke bağlantısı olmayan kırsal alanlarda güneş enerjisi, milyonlarca insanın yaşam kalitesini iyileştirerek gerçek bir enerji bağımsızlığı anlamına geliyor.
Burada da, tekel konumunda olan köklü oyuncular ucuz teknolojiler sayesinde devre dışı kalıyor. Hidrokarbon ihraç eden ülkelerde bile güneş enerjisinin mantığı ikna edici. Yurtiçi tüketimi jeopolitik fiyat şoklarından koruyor ve fosil yakıtların öncelikli olarak ihracat amaçlı kullanılmasına olanak tanıyor ki bu da çok daha kârlı.
Bu üç teknoloji tek başlarına dikkate değer ve ilgi çekici olsa da, bir araya geldiklerinde daha büyük bir küresel ekonomik dönüşümün yolda olabileceğini düşündürüyorlar. Avusturyalı ekonomist Joseph Schumpeter, böyle bir dönüşümün yeni ürün türlerinin, yeni üretim yöntemlerinin ve yeni endüstriyel organizasyon biçimlerinin ortaya çıkmasıyla fark edilebileceğini savundu . İHA'lar, telefonlar ve güneş enerjisi bu kriterleri karşılıyor.
Sadece tek bir ülkede teknolojik veya örgütsel bir dönüşüme değil, aynı zamanda büyük ve güçlülerin uzun süredir sahip olduğu avantajların ucuz ve paylaşılabilir yenilikler tarafından baltalandığı jeopolitik bir dönüşüme tanık oluyoruz. Yapay zekânın, eğer bir gün işe yararsa, bu eğilimi tersine mi çevireceği yoksa güçlendirip güçlendirmeyeceği henüz belli değil, ancak iddiamız, bu eğilimi hızlandıracağı yönünde.
