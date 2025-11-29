G20'nin W20'si: Son on yılda bir mucize gerçekleşti
GÜLDEN TÜRKTAN (W20 Türkiye Dönem Başkanı)
Dünyanın en büyük ülkeleri olan G20 ülkeleri ve Avrupa Birliği veya Afrika Birliği gibi birliklerin kadınlarla iletişim grubu olan G20 Kadın 20 (W20), 2015 yılında Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı döneminde 20 ülke veya birliğin oy birliğiyle kurulmuştur.
2015 yılında dönemin G20 Başkanlığı tarafından Kadın 20'nin (W20) Kurucu Başkanı olarak atandım. 2014 yılında Avustralya'nın Brisbane kentinde tüm Liderler tarafından oybirliğiyle imzalanan G20 bildirgesinin 9. maddesinde şöyle deniyordu: "Yatırım, ticaret ve rekabeti artırmaya yönelik eylemlerimiz kaliteli işler yaratacaktır. Ancak işsizliği ele almak, katılımı artırmak ve kaliteli işler yaratmak için daha fazlasını yapmalıyız. Ülkelerimizdeki kadın ve erkek katılım oranları arasındaki farkı, ulusal koşulları da dikkate alarak, 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltma, 100 milyondan fazla kadını işgücüne dahil etme, küresel büyümeyi önemli ölçüde artırma ve yoksulluk ile eşitsizliği azaltma hedefinde hemfikiriz."
Bunu okuduğumda bunun kadınların ekonomiye katılımı için ciddi bir davet olarak gördüğümü söylediğimi, o dönemde ülkenin önde gelen kadın girişimciler örgütünün (Kagider) başkanı olarak bu hedefin gerçekleşmesi için bu konuyu ciddiyetle takip etmeliyiz dediğimi hatırlıyorum. Duyduğum şey ise "Siz bir hayalperestsiniz, bu, hükümetlerin lafta kalması mecbur olan bir sözü olacaktır, inanmayın" oldu.
"Burada söz konusu olan, ilgili ülkeler için büyüme. Bu bir seçim konuşması değil. Ülkeler için ciddi bir hedef belirleme" diye cevap vermeye çalıştım. Ancak sesim yeterince yüksek çıkmadı belki de ve insanlar kadınların ekonomiye katılımının geriye gideceğine inandılar. Ancak aynı zamanda herkes, kadınların ekonomiye katılımının hane halkı için ek bir gelir olduğunu, yani ister kız ister eş olsun, hanedeki herkes için artan bir gelir olması gerektiğini zamanla anladı.
O zamanki hedef, G20'de toplam 100 milyon kadın ve her bir ülkenin istihdam açığının yüzde 25'iydi. Ülkeye özgü engellerin bireysel hedeflere ulaşmayı sağlamayacağını, ancak belki de genel hedefe ulaşılabileceğini biliyorduk. Bugün, 2025'te, tüm G20 ülkeleri olarak, son 10 yılda G20 ülkelerinde 100 milyon kadının istihdam edilmesi hedefinin aşılmış olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu dönemde, G20 ülkelerinde 103 milyon kadının istihdam edildiği görüyoruz. Bunun büyük bir kısmı Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde, yani Küresel Güney'de ve ABD'de gerçekleşti.
Bu olumlu gelişme, ya da sürpriz kadınların işlerini terk ettiğini gördüğümüz, COVID-19 pandemisinden sonra kadın istihdamının artık artamayacağını düşündüğümüz ve yaşadığımız savaşlar nedeniyle ekonomik bir toparlanmanın sağlanamayacağını endişesiyle ciddi anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde yaşandı.
W20'nin çocuk bakımı çözümleri, kırsal alanlarda kadınların ekonomik katılımı, dijital becerilerin geliştirilmesi ve kadın liderliği gibi belirli politika önerileri birçok ülkede hayata geçirildi. Dahası, bunlar gerçekleşti de. İlk bakışta, bu önerilerin önce G20 bildirgesine dahil edilmesi ve daha sonra uygulamaya konulması bekleniyordu. Ancak ülkelerin bunları G20 bildirgelerine dahil etmeyi atladıklarını gördük. Oysa bunları kendi taahhütlerine dahil ettiler ve hatta uygulamada başarılı oldular. Bu, yalnızca kadınlar için politika öneren bir grup olarak W20 için değil, aynı zamanda G20 hükümetleri için de bir başarı.
