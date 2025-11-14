Rahat ol, sıcak kal, tarzını koru
Mustafa YALÇIN
Bu hafta erkek modasında dikkat çeken parçalar, soğuk havaların ruhunu yansıtırken konforu ve dokuyu ön plana çıkaran modeller oldu. Kış mevsimiyle birlikte gardıroplar sadeleşirken, kumaşların hissi ve detayların gücü daha fazla önem kazanıyor. Özellikle kalın örgü dokular, peluş yüzeyler ve fonksiyonel ayakkabı formları, hem şehir temposuna hem de kışın değişken havasına uyum sağlıyor.
Bu sezonun öne çıkan yönü, rahatlığın artık bir taviz değil, tarzın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi. Yumuşak örgü kazaklar, klasik bir pantolonla birleştiğinde gündelik şıklığın en zahmetsiz halini sunuyor. Üzerine peluş dokulu bir ceket eklendiğinde ise görünüm, modern bir karakter kazanıyor. Özellikle açık kahve, gri ve bej tonları, bu dönemde hem sıcak hem zarif bir duruş yaratıyor.
Ayakkabılarda da fonksiyonel modeller dikkat çekiyor. Yüksek tabanlı spor ayakkabılar, sadece yağmurlu günler için değil, günlük şehir yaşamı için de ideal hale geldi. Bu modellerin avantajı, hem konforu hem de dinamizmi bir arada sunması. Sokak stilinden ofis şıklığına kadar her ortama kolayca uyum sağlayabiliyorlar.
Bu sezon gardıroplarda dokuların öne çıktığı, sıcak tonların ön planda olduğu ve konforun merkezde yer aldığı bir dönemi yansıtıyor. Moda artık yalnızca iyi görünmekle değil, iyi hissetmekle de ilgili. Giydiğiniz her parça, günün temposuna nasıl ayak uydurduğunuzu ve kendinizi nasıl hissettiğinizi anlatıyor. Bu yüzden bu sezonun mottosu net: Rahat ol, sıcak kal, tarzını koru.
