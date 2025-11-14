Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Bu hafta erkek modasında dik­kat çeken parçalar, soğuk ha­vaların ruhunu yansıtırken kon­foru ve dokuyu ön plana çıkaran modeller oldu. Kış mevsimiyle birlikte gardıroplar sadeleşirken, kumaşların hissi ve detayların gücü daha fazla önem kazanıyor. Özellikle kalın örgü dokular, peluş yüzeyler ve fonksiyonel ayakka­bı formları, hem şehir temposu­na hem de kışın değişken havasına uyum sağlıyor.

Bu sezonun öne çıkan yönü, ra­hatlığın artık bir taviz değil, tarzın ayrılmaz bir parçası haline gelme­si. Yumuşak örgü kazaklar, klasik bir pantolonla birleştiğinde gün­delik şıklığın en zahmetsiz halini sunuyor. Üzerine peluş dokulu bir ceket eklendiğinde ise görünüm, modern bir karakter kazanıyor. Özellikle açık kahve, gri ve bej ton­ları, bu dönemde hem sıcak hem zarif bir duruş yaratıyor.

Ayakkabılarda da fonksiyonel modeller dikkat çekiyor. Yüksek tabanlı spor ayakkabılar, sadece yağmurlu günler için değil, gün­lük şehir yaşamı için de ideal hale geldi. Bu modellerin avantajı, hem konforu hem de dinamizmi bir arada sunması. Sokak stilinden ofis şıklığına kadar her ortama ko­layca uyum sağlayabiliyorlar.

Bu sezon gardıroplarda dokula­rın öne çıktığı, sıcak tonların ön planda olduğu ve konforun mer­kezde yer aldığı bir dönemi yansı­tıyor. Moda artık yalnızca iyi gö­rünmekle değil, iyi hissetmekle de ilgili. Giydiğiniz her parça, günün temposuna nasıl ayak uydurduğu­nuzu ve kendinizi nasıl hissettiği­nizi anlatıyor. Bu yüzden bu sezo­nun mottosu net: Rahat ol, sıcak kal, tarzını koru.