Küreselleşme 2.0’ın eşiğinde: Sermayeyi ülkeye, değeri teknolojiye çevirmek
Larry Fink Financial Times’taki yazısıyla “Küreselleşme 2.0” ‘ı ilan ederek; mevcut modeli “sınırsız küreselleşme” ve “ekonomik milliyetçilik” ikilemine indirgemek yerine, ulusal hedefler ve çalışan çıkarlarını odağa alan, sermaye akışını yeniden-yönlendiren yeni bir yol öneriyor.
Sermayeyi yeniden yerelleştirme – Getirinin önemli bölümünü “evde” bırakacak araçlar (emeklilik hesapları, altyapı tahvilleri vb.).
Finansal demokrasi – Daha geniş kitleyi yatırımcı yaparak büyümeden pay almalarını sağlamak.
Düzenleyici engelleri sadeleştirme – Özellikle AB’de bürokrasinin yatırıma dönüşen tasarrufları kilitlemesini önleme.
Larry Fink’in “Küreselleşme 2.0” pusulasıyla bu parçaları hizalayıp, sermayeyi ülkemizde tutup, yazılımla teknolojiyle küreselleştirip, ihracatımızı artıran bir hikâye yazabiliriz. Yatırımcıyı teknolojiyle, teknolojiyi Anadolu’yla buluşturan finansal köprüler kurabilir, bir pazar olmaktan çıkıp bölgesel bir teknoloji devi olabiliriz. 1,43 trilyon TL’ye ulaşan BES tasarruf havuzu, yıllık 5 milyar $’ı aşan bilişim yazılım ihracatı, 106 teknokent, 1353 Ar-Ge merkezi, 337 tasarım merkezi, dinamik KOBİ tabanı.
Yerli tasarrufu “Tech-NISA” ile teknolojiye yönlendirme
Yerli tasarruf sahibini teknolojiye yönlendirerek enflasyon üstü getiri, ihracatçı yazılımcıya da uzun vadeli sermaye sağlanabilir.
-BES/OKS birikimlerine yönelik vergi teşvikli teknoloji fonu oluşturma ve “Tech-NISA” hesaplarına kaydırma. (Japonya’daki “NISA” modelinden ilhamla vergisel avantajlı bireysel tasarruf hesabı)
-Yazılım ihracat artışına endeksli “Tech-Export GES” tahvilleri ihraç etme. (GES Gelire Endeksli Senet, kupon ödemesi belirli bir gelir akışına endeksli olan devlet borçlanma benzeri bir enstrüman, Tech-Export GES bu yapıyı Türkiye’nin toplam yazılım ve bilişim ihracatındaki büyümeye bağlayan tematik versiyon)
-Eximbank’ın %20-25’lik garanti kalkanı ile KOBİ’lerin TL borçlanma maliyetini döviz kredilerinin altına çekmesi.
Bürokrasiyi API hızına çekme
Sermaye artık finansal derinlikten çok izin kolaylığına bakıyor. Kamu süreçlerini yazılım entegrasyonu mantığıyla yeniden tasarlayıp yatırımcının, girişimcinin ve vatandaşın “bekleme maliyetini” hızlı regülasyon ile düşürme önerileri:
-“Tek Çerçeve Dijital Regülasyon Rehberi” : KVKK, yapay zekâ, veri lokalizasyonu, telekom ve enerji izinlerini tek pencerede birleştiren modüler mevzuat geliştirme.
-Ortak dijital izin platformu geliştirilmesi. Veri merkezi, uç-bulut, yapay zekâ kümeleri için ar-ge teşvikleri onay sürelerinin kısaltılması.
Refahı Anadolu’ya yayıp, dijital pas kuşağını tersine çevirme
İstanbul-Ankara-İzmir dışındaki bölgelerde de teknoloji tabanlı istihdam ve ihracat artışını sağlayıcı öneriler:
-Tech-GES bölgesel kotası: BES fonlarının asgari payın, örneğin Kars’taki oyun stüdyosu veya Gaziantep’teki siber güvenlik merkezine yönlendirme.
-İş-Kur destekli uzaktan kodlama bootcamp’ler: OSB’lerdeki mavi-yaka gençleri 6 ayda test uzmanı / low-code geliştirici yapacak programlar uygulama.
Standart uyumlu şirketlerimizin küresel rekabet eşiğini düşürüp, ihracat ölçeğini büyütecek öneriler:
-Gümrük Birliği güncellemesinde SaaS, siber güvenlik ve yapay zekâ hizmetleri için tek lisans/tanıma mekanizması talep etme.
-Türk firmaları DORA, MiCA, AI Act kriterleriyle uyumlu “hızlı pasaport” modeliyle Lizbon’dan Leipzig’e tek ruhsatla hizmet vermesi.
Finansallaşmayı FinTek’le dengede tutma
Unikorn vitrinini büyütmekle kalmayıp, değer zincirini tabana yaymaya yönelik öneriler:
-Fintek sandbox kapsamını kitle fonlama + tokenizasyon modellerini içerecek şekilde genişletme.
-Start-up’ların gelir payı tokeni ihraç ederek erken aşama sermayeye erişimi.
-Yatırımcı koruması için zorunlu “açık veri paneli”: proje gelir-gideri, token satışları, denetim raporlarının gerçek zamanlı izlenmesi.
Sonuç : Birbirleriyle ilişkili önerileri ilgili kurumlarla masaya yatırabilir, çalıştaylar düzenleyebilir ve de mevzuat odaklı düzenlemeler üzerinde çalışabiliriz.