Madencilikte odağı Türkiye olacak

Biri Avrupa’nın, diğeri Asya’nın en önemli ticaret ve madencilik şirketlerinden. Almanya’nın en eski maden ekipmanları üreticilerinden GHH ile Japonya’nın en büyük gruplarından Marubeni, Türkiye’de işbirliği kararı aldı. İki devin Türkiye’deki işbirliği ise madencilik sektörüne yönelik olacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan işbirliği kararı ile Alman GHH, Japon devin Türkiye’deki birimi olan Marubeni Dağıtım ve Servis ile anlaşma imzaladı. Üretimlerini satış ve servis alanında önemli bir güce sahip Marubeni Dağıtım ve Servis ile müşterileriyle buluşturmaya karar verdiklerini söyleyen GHH Group CEO ve CFO’su Matthias von Buzay, “GHH olarak, Türkiye’de Marubeni Dağıtım ve Servis ile anlaşmaya vararak birlikte Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.

Buharlı gemi üretiyordu

Kökleri 18’inci yüzyıla dayanan GHH, 1782 yılında Almanya'nın Oberhausen kentinde faaliyete geçen, adını taşıyan "Gutehoffnungshuette" demirhanesinde kuruldu. 1820'den itibaren buhar motorları, buharlı gemiler, lokomotifler, demiryolu rayları ve köprüler üreten şirket, 1854 yılından itibaren madenciliğe odaklandı.

1870'den itibaren çelik üretimine de adım atan şirket, Polonya'daki Mine Master ile 2006 yılında başlayan ortaklık sayesinde, ürün portföyüne üretim teçhizatlarının yanı sıra delme ve cıvatalama ekipmanlarını da ekledi. Geçen yıl Japon devi Komatsu ile anlaşma imzalayan şirket, Japon firmanın çatısı altına girmeye hazırlanıyor.

463 şirketi, 45 bin çalışanı var

Japonya’nın en güçlü gruplarından biri olan Marubeni’nin tarihi ise 1858 yılına dayanıyor. Sogo Shosha adı verilen genel ticaret grupları arasında da önemli bir gücü temsil eden Marubeni, özellikle finans alanında ülkedeki en güçlü şirketlerden biri Dünya genelinde 463 şirketi bulunan Japon devinin toplamda 45 binden fazla çalışanı var.

Grubun şemsiyesi altındaki iş makineleri birimi ise Türkiye’de 270 kişiyi istihdam ediyor. 1983 yılında kurulan Marubeni Dağıtım, 50 satış ve servis merkeziyle Türkiye’nin her bölgesine yayılıyor. Marubeni, Türkiye pazarında Komatsu ile birlikte çalışıyor. Bir anlamda GHH’nin yeni patronu olmaya hazırlanan Komatsu, Türkiye’de eski iş ortağı ile birlikte hareket edecek.