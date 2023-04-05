Mart rekor getirdi

Dış ticarette her ay rekorlar tazeleniyor. Mart ayında 23.6 milyar dolar ile da tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Türkiye’nin ithalatı da bu dönemde 32 milyar dolara ulaştı ve aylık açık 8.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta aylık rekoru otomobil getirdi. Yükselişini 3'üncü aya da taşıyan otomobil sektörü 3.3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Deprem bölgesi de, şubat ayının ardından, martta toparlanarak ihracatını tekrar 1 milyar dolar seviyesine çıkarttı.

Deprem etkisin hızlı atlatan ihracatta bir ay aradan sonra ibre yeniden yukarıya döndü. Türkiye Mart’ta 23,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekoruna imza attı. 12 aylık dönemdeki ihracat ise 255,7 milyar dolar oldu.

İthalatta ise yüzde 4,2'lik yükseliş yaşandı ve 32,2 milyar dolar seviyesi görüldü. Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı ise 8,6 milyar dolara çıktı.

İlk çeyrekte açık 34.9 milyar dolara çıktı

Mart ayıyla birlikte Türkiye'nin ilk çeyrek dış ticaret performansı da belli oldu. Buna göre ilk çeyrekte ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise ihracata göre daha yüksek bir artış göründü. İlk çeyrekte ithalat yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı. Bu rakamların ardından ilk çeyrekte 34,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı görüldü. Bu açık, 2013 yılına giden genel ticaret sistemi veri setinin en yüksek çeyreklik dış ticaret açığı oldu.

İhracatta en yüksek ay

Mart ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katıldığı toplantıyla Ankara’da açıklandı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe deprem bölgesinde insani sorunların çözümüne odaklanırken diğer taraftan da üretimi yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatçımız bu büyük sınavı başarıyla geçti. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre Mart’ı 23,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artıdayız. Bu sonuçla aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık. Ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekteki ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara yükselirken, son 12 aylık ihracatımız ise 255,7 milyar dolar oldu.”

1903 şirket ilk kez ihracat yaptı

Otomobilin mart ayında da zirveye çıktığını belirten Gültepe, “Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3,3 milyar dolarla yine otomotiv sektörümüz verdi. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,9 milyar dolarla kimya, 2 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Mart ayında 38 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artışla 1,67 dolara yükseldi" dedi.

MÜCEVHER İHRACATI PARLADI

Martta otomotiv 3,3 milyar dolarla en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Kimya 2,9 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Sektör bazında mart ayında en yüksek artış ise mücevherden geldi. Hem geçtiğimiz yılın aynı ayına hem de geçen aya göre yüzde 70 artış sağlayan sektör martta 740 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

İhracatçı finansmana daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşıyacak İGE AŞ, faaliyetlerini artırarak ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdürmektedir. Bu doğrultuda, İGE AŞ geçtiğimiz günlerde Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,5 hissesini satın almıştır. Türk Ticaret Bankası'nın satın alınması, ihracatçımızın finansmana erişimini daha da kolaylaştıracaktır. Önümüzdeki dönemde İGE AŞ çok daha kurumsal ve büyük bir yapı haline gelecektir” diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli ile rekorlar kırmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Depremin etkisiyle şubatta daralan ihracat, mart ayında yıllık yüzde 4,4 artarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

100. yılda 100 ticari heyet

TİM Başkanı Gültepe, mart ayında Kolombiya, Gana, Japonya, Etiyopya, Brezilya, Şili, Malezya, Kanada, ABD, Fas ve Vietnam’a ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Gültepe, “Yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

10 ülkeye ihracat rekoru

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak şeklinde sıralandığını bildiren Gültepe, Polonya, Kazakistan ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracatta rekor kırıldığının altını çizdi.

Deprem bölgesi yaralarını sardı

Depremin en çok etkilediği bölgelerde sanayi ve ihracat yaralarını çabuk sardı. Büyük bir dayanışma örneğinin sergilendiği bölgede yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, şubat ayının kayıpları büyük ölçüde telafi edildi. Yıllık 20 milyar dolar ihracat yapan bölge ihracatını, şubat ayına göre yüzde 70’in üzerinde artış kaydetti. Bu oran Gaziantep’te yüzde 85’e ulaştı. Bölgenin en çok ihracat yapan ili Gaziantep, 914 milyon 140 dolar dış satım gerçekleştirdi. Bu rakam şubat ayında 515 milyon, ocakta ise 800 milyon dolardı. Gaziantep yaşanan kaybı telafi ederken, önceki ayların da üzerine çıkarak Türkiye’de en çok ihracat yapan altıncı il oldu. Ocak’ta 192 milyon dolar ihracat sağlayan Hatay, depremin meydana geldiği şubat ayında 106 milyon dolar ihracat yaparken, martta 230 milyon dolara yaklaştı. Malatya önceki aya göre kayıplarını tamamen telafi etti. Kahramanmaraş ve Adıyaman da ihracatını arttırdı.