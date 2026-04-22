“Mecbur muyuz,” gübreye?
Cüneyt Özdemir ve Dilber ay arasında geçen “Mecbur muyum” şarkısına yönelik diyaloğu bilmeyen yoktur. Düne kadar ne gerek var diyen dünya bugün “Tanrım bana gübre bul” duasına çıkıyor. Gübrenin ne kadar hayati olduğunu anlamak için Hürmüz’ün kapanması gerekiyordu. Son günlerin en kritik sorusu rahmetli Dilber Ay’dan geliyor “gübreye mecbur muyuz?”
Açlığı bitiren gübre
1928’de Milletler Cemiyeti, dünya nüfusunun yüzde 60’dan fazlasının sürekli açlık çektiğini ifade ederken şu anda her 10 kişiden biri gıdaya erişemiyor. Küresel tahıl üretimi 1928’den beri beş kat arttı, 4 milyardan fazla insan açlıktan kurtuldu.
Varlığı da yokluğu da dert
Bugün yediğimiz her iki lokmadan biri, doğrudan ya da dolaylı olarak fosil yakıtlara bağımlı sentetik gübrelere gebe. 20.yüzyılın başında Fritz Haber ve Carl Bosch atmosferdeki azotu bitkinin kullanabileceği forma çevirdiğinde, sadece bir kimyasal süreç keşfetmediler. İnsanlığın kaderini değiştirdiler. Her devrim gibi bunun da bir bedeli vardı. Sentetik ürünler fosil yakıtlara bağımlı, yüksek karbon emisyonlu, doğru uygulanmadığında çevreye zarar veriyor. Yılda 2,6 gigaton CO2 eşdeğeri emisyona neden oluyor.
Açlık boğazı Hürmüz
Dünyadaki gübrenin yüzde 25’i Hürmüz’den geçiyor. Kapandığında mesele tarım değil, doğrudan açlık. BM’ye göre gübre fiyatlarındaki yüzde 20 artış fazladan 45 milyon insanı açlık riskiyle baş başa bırakıyor. Gübresizlik sadece hasadı değil, nesilleri vuruyor.
Dünyanın en büyük gübresiz tarım deneyi başarısız oldu
Dünyada yapılan en büyük gübresiz tarım deneyi Sri Lanka’da gerçekleştirildi. Kimyasal ürünler yasaklandı, gübre ithalatı yapılmadığı için 400 milyon dolar tasarruf edildi. Üretim yüzde 30 düştüğü için 450 milyon dolarlık pirinç ithalatı yapıldı, ekonomi milyarlarca dolar zarar gördü. Çayda gübre kullanımının yasaklanması nedeniyle düşen verim yüzünden hükümet çiftçilere tazminat ödemek zorunda kaldı, sonunda yasaklar geri çekildi. ABD Tarım Bakanlığı’nın bir çalışmasına göre organik tarımın verimi ürüne göre değişmekle beraber yüzde 40 daha düşük.
7 milyar dolarlık gübre tuvalete gidiyor
Bir tarafta Hürmüz’e takılan milyonlarca ton gübre diğer tarafta her gün evlerimizden kanalizasyona giden milyarlarca dolarlık altın değerinde gübre rezervi. Nature’da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, “insan ve hayvan atıkları, ABD tarımının azot ihtiyacının tamamını, fosfor ihtiyacının yarısını karşılayabilecek potansiyele sahip.” Bir yanda gübre arıyor, diğer yanda evimizdeki gübreyi sifonla gönderiyoruz
Afrika’da organik tarım tartışması, iyi niyet, zayıf sonuçlar
Aktivistler, STK’lar hasadı azalttığı ve açlığı artırdığı yönündeki bilimsel kanıtlara rağmen Afrika’da organik tarıma geçilmesi gerektiği üzerine lobi yapıyor. Pahalı karbon azaltım önerilerinin, sahadaki verilerle uyumsuz olduğu ve gıda güvenliğini riske attığı yönünde ciddi eleştiriler var. Bu artık çevre tartışması değil, hayatta kalma meselesi.
250 milyar dolarlık gübre pazarı kimi besliyor Araştırmalara göre gübre kullanımında yüzde 20 azalma verimde yüzde 30’a varan kayba neden oluyor. Hürmüz krizi her geçen gün büyürken başka bir gübre mümkün mü sorusu akıllara geliyor. Biyolojik çözümler toprağı iyileştirme üzerine kurgulu oldukları için toprağı ve verimi iyileştirmek yıllar alıyor. Bu sırada düşen verim hem çiftçi gelirleri açısından hem de artan gıda fiyatları açısından sübvanse edilme gerekliliğini ortaya koyuyor.
Yenileyici tarım verimli değil
Son yıllarda artan popülaritesine rağmen rejeneratif tarımın faydalarına dair bilimsel kanıtlar hala çok yetersiz. Melbourne Üniversitesi Profesörlerinden Richard Eckard’a göre “yenileyici tarım tarıma ait değil felsefe bölümüyle ilgili.” Rejeneratif tarım yöntemleri, Brezilya gibi ülkelerde yaygın olsa da henüz kimyasal ürünlerin alternatifi olmaktan çok uzak, ölçeklenebilirlikleri tartışmalı. Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları, Florida Eyaleti, Yeni Zelanda ve Kanada kısıtlamaları geri çekti.
Gübreye mecburuz, ama bu kadarına değil
Velhasıl, Dilber Ay’ın sorusunun cevabı, uzun ve çetrefilli. Gübre meselesi, artık medeniyet meselesi. Tarımsal üretimde öngörülebilir arz talep dengesi için gübreye mecburuz ama bu kadarına değil. Sorun gübrede değil, nasıl kullandığımızda. Çözüm azaltmak, akıllandırmak ve dönüştürmek.
|Borsa
|14.375,40
|-0,76 %
|Dolar
|44,9161
|0,08 %
|Euro
|52,7314
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1740
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.892,17
|-0,69 %
|Altın (ONS)
|4.720,44
|-2,08 %
|Brent
|94,8145
|4,84 %