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Merkez Bankası likiditeyi politika faiziyle yönlendiriyor, piyasada geçici aşırılık var

Bora Tamer YILMAZ
Bora Tamer YILMAZ Ekonoritmiks boratamer.yilmaz@dunya.com

Türk Lirası Gece­lik Referans Faiz Oranı (TLREF), önceki gün 2,82 puan düşerek yüzde 48,61’den yüzde 45,79’a geriledi. Bu du­rum bazıları tarafından ‘Merkez Bankası faiz indirimi sinyali veriyor’ şeklinde yorumlandı. Ancak işin aslı hiç de öyle değil.

Merkez Bankası son iki gün­dür piyasaya tüm likiditeyi haf­talık repo ihaleleriyle (%46 fa­izle) sağladı ve gecelik fonlama­yı (%49 faiz) durdurdu. Böylece ağırlıklı ortalama fonlama ma­liyeti politika faizine çekildi. Bu hamle, likiditenin maliyetini doğrudan politika faiziyle eşit­lerken, TLREF gibi piyasa faiz­lerinin politika faizine yakınsa­masını teşvik ediyor. Bu teknik bir uygulamadır ve politika fa­izinde bir değişiklik anlamına gelmez.

Merkez Bankası likiditeyi politika faiziyle yönlendiriyor, piyasada geçici aşırılık var - Resim : 1

Diğer yandan, Merkez Banka­sı’nın rezerv biriktirme hamlesi piyasaya ek likidite sürerek Türk Lirası arzını artırıyor. Buna ek olarak dün gerçekleşen vergi öde­meleri ve zorunlu karşılık tesis döneminin kapanışı, piyasada li­kidite bolluğuna yol açtı ve faiz­lerin politika faizinin bile altına kaymasına sebep oldu. Ancak bu durum geçici. Vergi çıkışı ve zo­runlu karşılıkların yeniden tesis edilmesiyle piyasadaki faiz oran­larının yeniden normal seviyele­re yükselmesi beklenir. Dün yak­laşık 250 ila 300 milyar TL vergi çıkışı gerçekleşti ki bu çok ciddi bir sterilizasyon anlamına gelir.

Piyasada görülen bu kısa vade­li likidite fazlalığı ve faiz düşüşü­nü kalıcı bir politika sinyali ola­rak değerlendirmemek önemli. Bunlar çok ileri seviyede teknik konulardır. Ben, bu ülkenin en büyük bankasının hazinesinde oturup orada çok kıymetli insan­larla dirsek çürütmüş, Bankalar Birliği’nde düzenli gerçekleşen dönemin Hazine Müsteşarlığı bugünün T.C. Hazine Maliye Ba­kanlığı piyasa yapıcısı toplantı­larına piyasa yapıcısı bu banka­lar adına katılmış birisi olarak bunları yazıyorum. Piyasa yapı­cısı bankaların hazine bölüm­leri özellikle de zorunlu karşılık tesisinden yükümlü aktif-pasif masaları ile görüşmeden günü­birlik hareketlerden bu tarz yo­rumlar çıkarılmamalıdır. Çünkü piyasadaki likidite günlük belir­lenir ve merkez bankası tarafın­dan yönetilir. Eskiden her sabah veri terminalleri o gün piyasa­nın likidite durumunu “flash” geçerlerdi. Piyasanın günlük li­kiditesi çok önemli bir göster­gedir. Maaş ödemeleri, bayram tatilleri, ATM nakit ihtiyaçları, vergi dönemleri gibi pek çok de­ğişken günlük likidite ihtiyacını dalgalandırır. Zaten dün TLREF yeniden yükseliş kaydetti. İla­veten tahvil piyasasındaki hare­ket de merkez bankası duruşuyla uyumlu. Satışlar verim eğrisinin kısa tarafında (2 ila 5 yıllık seg­ment) yoğunlaştı.

Merkez Bankası likiditeyi politika faiziyle yönlendiriyor, piyasada geçici aşırılık var - Resim : 2

Merkez’de net bir gevşeme sinyali yok

Merkez Bankası henüz net bir politika gevşeme işareti ver­miş değil. Önümüzdeki dönem­de makro-ihtiyati kredi tedbir­leri veya faiz indirimi kanalıy­la bir gevşeme başlayabilir. Bu süreçte piyasa koşulları yakın­dan izlenecek. Maliyet kanalı mı miktar kanalı mı karar veri­lecek. Uluslararası yatırımcıla­rın Türk Lirası varlıklara artan ilgisi ve CDS’lerdeki toparlan­ma, piyasadaki normalleşmenin temelini oluşturuyor. Piyasada Dolar / TL opsiyon fiyatlamala­rının ima ettiği oynaklık ortala­ma seviyesine döndü ve normal­leşti. Ancak likidite fazlasının kalıcı ve fiyat istikrarını tehdit edici hale gelmesi durumunda Merkez Bankası depo ihaleleri yoluyla fazla likiditeyi sterilize edecektir.

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