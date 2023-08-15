Merkez’in ihracat kolaylığı ağustosu rekora taşıyor

Küresel ekonomide kronik hale gelen belirsizlikler ve 538. gününde Rusya’nın Ukrayna işgaliyle yaşanan jeopolitik krizin etkilerine rağmen Türkiye’de ihracat yılın ilk 7 ayında 143 milyar doları aştı.

Sahadaki son gelişmeler, Merkez Bankası’nın reeskont kredileri adımıyla Ağustos ayında ihracat rekoru için ihtiyaç duyulan finansmanı sağladığına işaret ediyor. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre günlük reeskont kredi kullandırımları ve reeskont kredisi kullanan firma sayısı, Merkez Bankası’nın 20 Temmuz’da bankaların günlük limitinin 5 kat artırarak 300 bin TL’den 1.5 milyar TL’ye yükseltilmesi sonrasında 3 kat yükseldi.

Merkez Bankası desteği devrede

20 Temmuz’da Dr. Hafize Gaye Erkan başkanlığında Merkez Bankası, ihracat finansmanını kolaylaştıracak önemli bir adım atmıştı. İhracatı teşvik eden reeskont kredilerinde günlük limit 5 kat yükseltilmişti. Ayrıca, sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılmıştı. 8 Ağustos’ta yayınlanan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi verilerinin son 6 ayın en zayıf pazar koşullarına işaret ettiği zorlayıcı ortamda Merkez Bankası’nın sağladığı finansman kolaylığından ihracat kulislerinde övgüyle bahsediliyor.

Mikroskop hassasiyetinde etki analizleriyle çalışıyor

İşte burada Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan’ın etki analizleriyle kademeli para politikası uygulamaları yaklaşımı öne çıkıyor. Başkan Erkan, Türkiye risk priminin (CDS) son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediği Enflasyon Raporu basın toplantısında “Tüm araçlarımızı bütüncül bir anlayışla ve kararlarımızın olası etkilerini dikkatle analiz ederek ve optimize ederek kullanıyoruz. Aynı anlayışla, kademeli ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz” demişti. Merkez Bankası’nın sadeleşme süreci adının verdiği geçiş sürecinde tüm karar ve düzenlemeler, sıfır hata toleransı ve etki analizlerine dayalı yönetim yaklaşımını yansıtıyor.

Merkez Bankası, düzenlemelerini ekonomiye dantel gibi işlerken mikroskobik hassasiyet oldukça temkinli ilerliyor. İhracatçıya reeskont kredisi kolaylığı sağlayan düzenlemeler de bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. İhracatçıların sohbetlerine, Merkez Bankası’nın 20 Temmuz kararının gösterdiği gibi gerektiği yerde gerektiği kadar finansman desteğine erişim sağlayabilecekleri rahatlığı ve Başkan Erkan’a duyulan güven yansıyor.

İhracat kredilerini sıkılaştırma kapsamında tutuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın “Merkez Bankamız enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz talebi baskılayan kredi hacimlerini yavaş yavaş biraz geri çekmeye çalışan politika izlerken ihracatçılara reeskont kredilerini 5 kat arttırdı.” ifadeleriyle dikkat çektiği reesknot kredilerinde sağlanan kolaylık için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe “Merkez Bankası’nın ihracat kredilerini sıkılaştırma kapsamı dışında tutulmasına yönelik yaklaşımını destekliyoruz. Bu düzenlemeleri ihracatımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz.” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de “Merkez Bankası kredi koşullarını sıkılaştırırken ihracatçıların finansmana erişimini destekliyor” ifadeleriyle Türkiye analizinde Merkez Bankasının ihracata yönelik finansman kolaylığına verdiği öneme dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı, 2028 yılında 400 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediğini açıkladı. İhracat hedeflere ulaşılmasında Merkez Bankasının çok önemli rol oynaması bekleniyor.