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Milyarlarca dolarlık yatırımları çekebiliriz, ama nasıl?

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI [email protected]

Yazılım sektörü dünya genelinde yatırımın yıldızı olurken, Türk girişimciler olarak bazı konularda takılıyoruz. Ancak doğru stra­tejiyle yazılımda milyar dolarlık fırsatları ya­kalayabilir, yatırımları çekebiliriz.

2024’te yükselen teknoloji alanları ve yatırım miktarları

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi:

131,5 milyar dolar

Siber Güvenlik: 13 milyar dolar

Bulut ve Uç Bilişim: 330,4 milyar dolar

FinTek: 43,4 milyar dolar

Sağlık Teknolojileri: 10,1 milyar dolar

E-ticaret: 111 milyar dolar

Sürdürülebilir İklim Teknolojileri:

92 milyar dolar

Niş girişim fikirleri

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi: Sağlık sektöründe yapay zekâ destekli kişiselleştiril­miş tedavi planları.Yapay zekâ tabanlı akıllı tarım yönetimi sistemleri.

Siber Güvenlik: Blokzincir teknolojisi ta­banlı dijital kimlik doğrulama sistemleri. Ya­pay zekâ destekli gerçek zamanlı tehdit algıla­ma sistemleri.

Bulut ve Uç bilişim: Yönetimsiz sunucu mimarileri üzerine uzmanlaşmış maliyet et­kin platformlar. Uç cihaz yönetiminde enerji verimliliği sağlayan çözümler.

FinTek: Küçük işletmeler için blockchain destekli kredi değerlendirme sistemleri. Diji­tal mikro yatırım platformları.

Sağlık Teknolojileri: Kronik hastalıklar için uzaktan izleme çözümleri. Yapay zekâ ta­banlı erken teşhis destek araçları.

E-ticaret: Yapay zekâ destekli sanal dene­me odaları. Özelleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan yapay zekâ tabanlı chatbotlar.

Sürdürülebilir İklim Teknolojileri: Karbon ayak izini ölçümleyen ve azaltan yazı­lım platformları. Yenilenebilir enerji kaynak­ları yönetim ve optimizasyon sistemleri.

Girişimler ve girişimciler

Parlak fikirler trend olabilir ancak gerçek ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını anla­mak için her birinin pazar araştırması, kulla­nıcı doğrulaması ve yerel–küresel ihtiyaç ana­liziyle test edilmesi şart. Niş fikir, kullanıcıyı tatmin eden, sürdürülebilir bir iş modeline dö­nüştüğünde değer kazanır.

Ne? Neden? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Kim? 5N 1K ile girişiminizi netleştirin. Sunu­lan değer önerisi, çözümün doğruluğu, hedef pazarın netliği, zamanlama, strateji ve ekip bütünlüğü, başarıyı belirler.

Öncelikle derinlemesine pazar araştırma­sı, ardından MVP ile hızlı testler yapın. Doğru teknoloji seçimi, etkili bir hikâye anlatımı, fi­nansal disiplin ve dijital güvenlik artık temel standartlar. Bunun üzerine eklenen sürekli ki­şisel gelişim ve uluslararası işbirlikleri, girişi­mi ileri taşır.

Yazılım girişimcilerinde yaratıcı düşünce, risk alma cesareti, etkili iletişim, liderlik, fi­nansal okuryazarlık, adaptasyon yeteneği ve sabır gibi aranan özellikler, sistematik bir iş planı ile desteklenmeli.

Yatırımlar ve yatırımcı tavsiyeleri

Karşılaştımız zorluklarda öne çıkan başlık­lar; ingilizce sunum ve iletişim eksikliği, paza­ra uyumun kanıtlanamaması, finansal plan­lama yetersizliği, ölçeklenebilirlik sorunu, tamamlayıcı ekip kuramama, küresel ağ eksik­liği, regülasyonlara uyumda zayıflık, net çıkış stratejisi sunamama ve mentorluk eksikliği.

Yatırımcılar karar verirken ekip kalitesi, ürünün pazara uyumu, iş modelinin ölçekle­nebilirliği, finansal sağlamlık, kullanıcı büyü­mesi, teknolojik farklılaşma, rekabet avanta­jı, uluslararasılaşma potansiyeli, çıkış strate­jisi ve sosyal etki kriterlerine odaklanmakta. Özellikle güçlü ve deneyimli bir ekip ile birlik­te ürün-pazar uyumunun kanıtlanmış olma­sı, yatırım kararlarını doğrudan etkilemekte.

İş modelinizi net anlatın, ölçülebilir başa­rılar sunun, yatırımcıyı etkileyen bir hikâye kurgulayın, finansal projeksiyonlarınızı ger­çekçi tutun ve güven veren bir ekip kurun. Ta­nınmış mentorlar ve uluslararası ağlarla ku­racağınız ilişkilerle birkaç adım öne çıkabi­lirsiniz.

Yatırımcının ilgisini çekmek için; pro­fesyonel ingilizce sunum becerileri, global platformlarda yer alma, güçlü ekiplerle yola çıkma ve şeffaf, veriyle desteklenmiş sunum­lar yapmak çok kritik. Küresel regülasyonlara uyum, yerel pazarı doğru analiz etme ve vizyo­ner bir çıkış planı da yatırımcı gözünde fark yaratacaktır.

Son söz: Türkiye’nin dinamik ve çözüm odaklı yazılımcılarına güvenimiz tam. Başa­rabiliriz!

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