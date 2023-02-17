Mısır Başbakanı, Türk iş insanlarıyla 10 yılın ardından görüştü, yatırım desteği verdi

Türkiye ile Mısır arasında siyasi ilişkiler son dönemde iyileşme sürecine girdi. Karşılıklı olarak atanan büyükelçilerin ardından nisan ayında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yüzyüze yaptığı görüşmeler, Kahire-Ankara arasında sürecin olumlu ilerlediğine işaret oldu.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin peş peşe yatırım kararı almasıyla birlikte Mısır, Türkiye için tekrar Kuzey Afrika’da önemli bir üretim merkezi haline geldi. Mısır ve Türkiye arasındaki bu gelişmeler, dün önemli bir gelişmeye sahne oldu. 10 yılın ardından ilk kez Mısır Başbakanı, Türk heyetini kabul etti. Türk işadamlarından oluşan bir heyet, Mısır'daki operasyonların genişletilmesini görüşmek üzere ilk kez Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly ile bir araya geldi . Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ısınmasına işaret ediyor.

Türk işadamlarından 500 milyon dolar yatırım sözü

Mısır Kabinesi’nden yapılan açıklamada Türk heyetinde endüstriyel geliştirme, tekstil, hazır giyim, spor giyim, tıbbi ürünler ve elektronik alanlarında çalışan 14 şirketin temsilcileri yer aldı. Kahire’de yapılan toplantı, Başbakan Madbouly'nin Türkiye ve Suriye'yi vuran ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin kurbanlarına başsağlığı dilemesiyle başladı.

Madbouly, "Toplantının mesajı önemli ve net. Bu, Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemini teyit etmeye yönelik bir adım. Türk şirketleriyle daha fazla işbirliği Mısır'ın İngiltere, ABD ve Avrupa gibi önemli dış pazarlara ihracatını da artırabilecek” dedi. Kabine, toplantının Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir ile Türk temsilciler arasındaki birkaç alt düzey toplantının ürünü olduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin Mısır'daki doğrudan yabancı yatırımları 2 milyar doları buluyor. Türk heyeti toplantıda bu yıl yatırımı 500 milyon dolar daha artırmayı umduğunu açıkladı. Türk işadamları, ülkenin yatırım ortamıyla ilgili endişelerini de dile getirdiler. Başbakan Madbouly , "Mısır ve Türkiye, önceki dönemlerde meydana gelmiş olabilecek tüm siyasi farklılıklara rağmen, tarihi ilişkilere sahiptir" dedi. Hatırlanacağı üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi, kasımda Doha'da düzenlenen Dünya Kupası açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.