Mısır’a bir Türk yatırımı daha gitti

Arap Baharı’nın ardından yönetime geçen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013 yılında darbe ile yerini Abdulfettah es-Sisi’ye bırakması Ankara ile Kahire arasında diplomatik bağların kopmasına neden oldu. İki ülke arasında siyasi gerginlik zamanla ticarete ve ekonomiye de olumsuz yansımıştı. Ancak o süreç son 2 yıl içerisinde değişime girdi, bakanlık seviyesinde başlayan görüşmeler Katar’da düzenlenen Dünya Kupası ile olumlu seyre yöneldi. Dünya Kupası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’nin bir araya gelmesi, samimi sohbeti ve son olarak karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması havanın değişim gösterdiğinin de işareti oldu. Geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Erdoğan’ı tebrik eden isimlerden olan Sisi, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gelebilir. Önceki gün yapılan daveti, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen duyurdu. Türk Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı.

Arçelik ilk fabrikasını, Yeşim 4'üncü tesisini kuruyor

Siyasi olarak gelişen hava ekonomiye de yansıdı. Geçen yılın Aralık ayında Koç Holding’e ait Arçelik, Mısır’da 3 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan 100 milyon dolarlık yatırımla buzdolabı tesisi kurmak için temel attı. Ardından ülkede yatırımları bulunan Yeşim Tekstil, var olan 3 farklı tesisine yenisini ekleyeceğini açıkladı. İlk kez Dünya Gazetesi’nde yazdığımız o haberde Mısır’a şu ana kadar 150 milyon dolarlık yatırım yapan Yeşim Tekstil’in, yeni fabrikasını da 70 milyon doları mal edeceğini, toplam yatırımlarını da 220 milyon dolara ulaştıracağını sizlere duyurmuştuk. Türk şirketlerinin Mısır ilgisine şimdilerde bir yenisi daha ekleniyor. Bu yatırım da yine tekstil sektörüyle alakalı.

Yeni yatırımı Mısırlı Bakan duyurdu

Yatırımı duyuran isim Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir. Geçtiğimiz günlerde Kahire'yi ziyaret eden İskefe Holding’in yönetim heyetiyle görüşme yapan Samir, Mısır'ın yabancı yatırımcıları karşılama ve destekleme konusundaki istekliliğini vurguladı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Bakan Samir, Türk firması İskefe Holding'in Mısır'ın deri ve yenilebilir jelatin pazarlarına 46 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi. Türk şirketi İskefe’nin yapacağı yatırım iki bölümden oluşacak. Bu bölümlerden olan 40 milyon dolarlık yatırım jelatin üretimine yönelik. Diğer kısmı olan 6 milyon dolarlık kısım ise deri üretimi. Bu tesisi ise İskefe Holding, Kahire'deki Robiki Leather City'deki üç üretim birimi kurarak gerçekleştirecek. Bakan Samir, Kahire'yi ziyaret eden İskefe Holding’in yönetim heyetiyle yaptığı görüşmede Mısır'ın yabancı yatırımcıları karşılama ve destekleme konusundaki istekliliğini de vurguladı.