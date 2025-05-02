Mizahı yüksek, teknik ve çok tutkulu

The Marvelous Mrs. Maisel ve Gilmore Girls dizilerinin ya­ratıcısı, Emmy ödüllü yazar, yönet­men ve yapımcı Amy Sherman Pal­ladino, bu kez ‘Sanat tutkuyla mı yapılır, yoksa disiplinle mi?’ sorusu ile çıktı karşımıza.

Prime Video’da yayımlanan “Étoile”, klasik bir “Baleye giriş” hikâyesi değil; daha çok “Balenin etrafındaki eksantrik karakterler” üzerine kurulu bir komedi-dram. Yapım, bale sanatını bir fon olarak kullanıp insan ilişkilerine, kültürel çatışmalara ve gençlik hayallerine dair esprili bir hikâye anlatıyor.

Bir tarafta özgürlük, diğer tarafta disiplin

Biri New York diğeri Paris’te iki ünlü bale okulu, gişesi azalan sah­ne performanslarına yeni bir soluk getirmek için ortak bir projeye gi­diyor ve en iyi isimlerini takas ede­rek büyük bir kumar oynuyor. Bir tarafta özgürlüğün tutkusu, diğer tarafta kusursuz disiplinin dansı.

İlk bölümler hızlı ve enerjik başlıyor. Ancak ortalarda hikâ­ye biraz dağılıyor. Yan hikâyelere fazla odaklanıldığında ana tema (bale dünyasında var olma sava­şı) zayıflıyor.

Başarı mı mutluluk mu?

Özet olarak: Bale gibi ‘ağır’ bir sa­nat dalını hafif, neredeyse screw­ball komedisine çevirmek oldukça yaratıcı bir seçim. Ancak herkesin tarzına hitap etmeyebilir, ciddi bir bale dizisi bekleyenler için ‘hafif’ kalabilir. Dizinin temelinde aslın­da şu soru var: Sanat tutkuyla mı yapılır, yoksa disiplinle mi?

Buradaki felsefi alt metinde ise bu kez şu soruya ulaşıyoruz: “Başa­rılı olmak mı, mutlu olmak mı daha önemli?” Dizi buradaki farkı nazik­çe ama net bir şekilde gösteriyor:

“Hayal ettiğimiz dünya ile ya­şadığımız dünya arasında nasıl bir mesafe var?”

HAYALLER İLE GERÇEKLER ARASINDAKİ UÇURUM

“Étoile”, görünürde bir hafif bale komedisi gibi dursa da arka planda sanat ve birey arasındaki ilişkiyi, kültürel çatışmaların kimlik üze­rindeki etkisini, başarı ile mutlu­luk arasındaki dengeyi ve hayaller ile gerçekler arasındaki uçurumu anlatıyor.

Mizah, sanat ve kişilik çatışma­ları arasında dizinin felsefi mesaj­ları da çok güçlü. Özellikle baş ba­lerin Cheyenne ile iş adamı Crispin karakterleri üzerinden sağlam rep­likler geliştirilmiş.

Crispin, ekonomik gücü ve ser­veti ile sistemin tepe noktasındaki biri. O, hayatını güç ve kontrol ara­yışı üzerine kurmuş bir karakter.

Felsefi anlamda, bir tür “güç” kavramı üzerinden kendini var kıl­maya çalışıyor. Bu duruş, Nietzsc­he’nin güç iradesi anlayışına yakın olabilir: “Dünyada güçlü olanlar karar verir ve diğerlerini kont­rol eder.” Crispin’in şımarıklığı, özgürlü­ğü kendi gücünü pe­kiştirmek için kul­lanma şeklinde bir çarpıklık içeriyor. Yani, özgürlük diğer insanları yönetmek ve onlara hükmet­mek anlamına geliyor. Crispin için toplum, aslında çok manipü­le edilebilecek bir yer. Onun bakış açısına gö­re, insanlara doğru mesajları verirse­niz, onlar her şe­yi kabul eder. Anarşist bir bilge olan Cheyenne için sanat, disiplinli teknikten çok, duygu­nun ve anın samimi ifadesi.

Cheyenne adeta Kierke­gaard ve Camus’nun vücut bulmuş hali. Aslında absürd bir kahraman. “Kim oldu­ğunla, ne yaptığınla barı­şık ol. Hayatı ciddiye alma­dan, tutkuyla yaşa” diyor Cheyenne. Adeta toplumun dayattığı statü, başarı, norm gibi kavramlara sırtını döne­rek. Ve ekliyor: Dans etmek için bir sahneye, şarkı söy­lemek için notalara ihtiya­cın yok. Sadece sen varsın.

ÉTOILE: Étoile, klasik bir Palladino tarzında. Karakterler çok hızlı ve esprili konuşuyor. Zekice yazılmış diyaloglar, zıt karakterlerin uyum arayışı ve karikatürize tiplemeler dikkat çekiyor.

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