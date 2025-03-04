MWC Barselona Fuarı’na 33 Türk şirketinden çıkarma

Dün Barselona’da başlayan Mobile World Dünya Kongresi’nde (MWC) 33 Türk şirketi stant açtı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 2014’ten bu yana milli katılımı organize ettiklerini belirterek, “Türkiye’yi yapay zekâda bir start-up ülkesi haline getirmeliyiz. Türk zekâsı ile yapay zekâyı ülkemizin kalkınma teknolojisi yapmalıyız” dedi.

Mobil Dünya Kongre­si olarak bilinen ve “telefon şöleni” ola­rak da adlandırılan dünyanın en büyük mobil teknoloji fua­rı MWC, İspanya’nın Barselo­na kentinde kapılarını açtı. 6 Mart’a kadar sürecek olan fuar­da bükülebilir esnek ekranlar, giyilebilir yapay zeka teknolo­jileri ve çok daha fazlası görü­cüye çıktı. Dünya GSM Birli­ği’nin (GSMA) düzenlediği fu­arın bu yılki teması “Yakınsa. Bağlan. Oluştur” olarak belir­lendi. Mobil iletişim sektörü­nün en önemli platformların­dan biri olma özelliğini taşıyan kongrede, 200’den fazla ülke­den katılımcı yer alıyor.

Türk şirketleri, yenilikçi teknoloji ürünlerini MWC’ye 200’ü aş­kın ülkeden gelen profesyonel­lere tanıtıyor. GSMA’nın duyu­rusuna göre, fuara 101 bini aş­kın ziyaretçi katılıyor. Fuarda 5G, bulut ağı (cloudnet), ileri yapay zeka (AI), her şeyin in­terneti (IoE), teknolojinin ufku (Tech Horizon) ve finans tek­nolojileri (Fintech) bölümleri bulunuyor.

Fira Gran Via Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara, 21’i milli katılım kapsa­mında, 12’si bireysel katılım ol­mak üzere Türkiye’den 33 fir­ma katılıyor. Fuara İTO iştirak­lerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile Teknopark İstan­bul’dan 4’er firma katılım ger­çekleştiriyor. Fuarda Türki­ye’nin milli katılımını 2014’ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İTO organize ediyor.

“Türk zekâsı ile yapay zekâyı kalkınma teknolojisi”

MWC'de açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türki­ye’yi yapay zekada bir start-up ülkesi yapmamız gerektiğini belirterek, “Türk zekâsı ile ya­pay zekâyı ülkemizin kalkınma teknolojisi yapmalıyız. Yapay zekânın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör ol­mayı bir sonraki güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimi­zin katma değerini garanti altı­na almamızın tek yolu bu” de­ğerlendirmesinde bulundu.

2030’da küresel ekonomiye 930 milyar dolar fayda

"Şirketlerimiz 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve ni­telikli personel yatırımını şim­diden yapmalı. İş dünyamız 5G ve hatta 6G gibi yenilikleri şim­diden takip etmeli. 5G'nin 2030 yılında küresel ekonomiye de 930 milyar dolardan fazla fay­da sağlaması bekleniyor" di­yen Avgadiç, Türkiye'nin yapay zekâ yatırımlarında ön sıralar­da yer almasını ve milli tekno­loji hamlesi içinde yapay zeka girişimleri ile startup’lara des­teklerin artırılmasını önemli gördüklerinin altını çizdi. Av­dagiç, milli yapay zeka uygula­malarımızı geliştirmek ve kü­resel yatırımları çekmek için yapay zeka yatırım ekosistemi­mizi bir an önce oluşturmamız gerektiğini vurguladı.

Türk Telekom’un milli çözümü

Katılımcılardan Türk Tele­kom’un grup şirketi Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte hayata geçirdiği SE­BA (SDN Enabled Broadband Access/Yazılım Tabanlı Ge­nişbant Erişim Çözümü), BBF standartlarını desteklediği bildirildi. Argela’nın Barselo­na GSMA Mobil Dünya Kong­resi’nde tanıttığı çözümün ilk ihracatını Avrupa’nın önde ge­len bir operatörüne yaptığı be­lirtildi. Kongrede konuyla ilgi­li değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yenilikçi çözümler ge­liştiren iştiraklerimiz ile tek­noloji trendlerine yön veren, yerli ürün ve projeler geliştir­meyi sürdürüyoruz” dedi.

Turkcell ve Samsung’dan 5G cihazlar için güç birliği

Turkcell ve Samsung, 5G destekli akıllı cihazları Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaştırmak için iş birliği yaptı. Barselona’da süren Mobil Dünya Kongresi’nde imzalanan anlaşmanın önemine değinen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak, 5G’nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz.

Samsung ile yaptığımız bu iş birliğiyle, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi. Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo ise “5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak için Türkiye’de üreteceğimiz özel 5G’li cihazlarımızı Turkcell kullanıcılarına sunacağız. Ayrıca 5G şebekesinin test aşamasında da Turkcell’le iş birliğinde olacağız” açıklamasını yaptı.

Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içinde 100 bin adet Turkcell’e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Taraflar ayrıca, 5G teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik test çalışmalarını da birlikte yürütecek.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ: Hedef, müşteri deneyimiile veri güvenliği ve gizliliği

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, çağrı merkezi sektörü toplam pazar büyüklüğünün 2024’te yüzde 64 artarak 68,5 milyar TL’ye ulaştığını belirterek “2025 ve sonrasında operasyonel verimliliği artırmak için yapay zekâ destekli otomasyona, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine, veri güvenliği ve gizlilik alanlarına odaklanacağız” dedi.

BWC Barselona Fuarı’nda açıklama yapan Metin Tuğtağ, müşteri deneyimi alanında 2025’e kadar yapay zekâ ve bulut altyapısına yaptıkları yatırımları artıracaklarını kaydederek “Çok kanallı, kesintisiz hizmet modelimizi daha da güçlendireceğiz.

Duygu tanıma teknolojileri ve ileri veri analitiği ile kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.2024 yılının sektöre paralel olarak ciro artışı gösterdikleri bir yıl olduğuna da işaret eden Tuğtağ, “Türkiye’de istihdama katkı sağladık ve 100’den fazla markaya her kanalda kapsayıcı hizmet sunduk. Kaynaklarımızı verimli ve etkin yöneterek gelir ve kârlılık hedeflerimize ulaştık” açıklamasını yaptı.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, diğer sorularımıza şu yanıtları verdi:

Müşteri deneyiminde hangi yeni teknolojileri devreye aldınız?

Yapay zekâ tabanlı sesli ve yazılı asistanlar en öncelikli odak alanımız oldu. Ayrıca bulut teknolojileri ve veri analitiği araçları sayesinde müşteri geri bildirimlerini daha etkin yönetiyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyoruz.

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ile hangi operasyonel süreçlerde verimlilik sağlıyorsunuz?

RPA teknolojisiyle fatura, talep yönetimi ve raporlama gibi tekrarlayan ve yüksek hacimli süreçleri otomatize ederek hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de hata oranlarını minimize ediyoruz. Bu sayede çalışanlarımıza yenilikçi projelere odaklanma fırsatı tanıyoruz.

Turkcell Global Bilgi, yapay zekâyı müşteri deneyimine nasıl entegre ediyor?

Yapay zekâ destekli akıllı asistanlar, metin, ses ve duygu analizi gibi teknolojilerle müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini yüksek seviyede tutuyoruz. Kurum içi verimliliği artırmak amacıyla geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı portal ise çalışanlarımızın bilgiye hızlı erişimini sağlayarak zaman tasarrufu yaratıyor.