Neden buluta taşınmalıyız ve neden yerli veri merkezleri?

Dijitalleşme artık sadece bir tercih değil, rekabetin ve güvenliğin temel unsurla­rından biri haline gelmiştir. Son yıllarda ar­tan siber saldırılar ve veri güvenliği tehditle­ri, devletleri ve şirketleri yerli ve güvenli veri merkezlerine yönelmeye zorlayan en önem­li faktörlerden biri olmaktadır.

Yeni yürürlü­ğe giren Siber Güvenlik Kanunu, Türkiye’deki şirketlerin ve kamu kurumlarının veri güven­liğini sağlama yükümlülüğünü artırarak yerli veri merkezlerine geçişi zorunlu hale getiren bir dönüm noktası olacaktır.

Dijital dönüşümde yerli veri merkezleri ve bulut bilişimin önemi

Bulut bilişim ve veri merkezi yatırımları, dijital ekonominin büyüme motorudur. 2025 itibarıyla dünya çapında bulut bilişim harca­malarının 2,8 trilyon dolara ulaşması bek­lenmektedir. Türkiye’de de bu dönüşüm kaçı­nılmaz. Ancak kritik soru şu: Bu veriler nerede saklanacak ve kimler tarafından yönetilecek?

Türkiye’nin siber güvenlik risklerini azalt­ması ve veri egemenliğini koruması için yerli veri merkezlerine yatırım yapması şarttır.

Şu an Avrupa’da en fazla veri merkezine sa­hip ülkeler:

İngiltere (500+), Almanya (470+), Fransa (260+) Türkiye’de ise bu rakam 100’ün altında.

Yani büyük bir açık söz konusu. Hem kamu hem özel sektör için bu açığı hızla kapatmamız gerekiyor.

Neden yerli veri merkezleri?

Veri, dijital çağın en değerli varlığıdır ve bu verinin güvenliği, bağımsızlığı ve sürdürülebi­lirliği, doğrudan ülkenin ekonomik ve stratejik geleceğini belirler.

Türkiye’nin verisinin yurt dışına çıkması, hem ulusal güvenlik riskleri doğurur hem de döviz kaybına neden olmakta. Siber saldırılara, hukuki belirsizliklere ve dış tehditlere açık ol­mak yerine yerli veri merkezleri ile daha hızlı, güvenli, düzenlemelere uyumlu ve ekonomik açıdan sürdürülebilir altyapılar ile ülkemizin siber egemenliğini korumasını sağlayabiliriz.

Siber güvenlik kanunu ile artan yükümlülükler

Yeni düzenlemeler, Türkiye’de faaliyet gös­teren tüm sektörleri yerli veri merkezleri ile çalışmaya teşvik eden önemli yükümlülükler getirmektedir:

Veri egemenliği: Türkiye’de faaliyet gös­teren şirketler, özellikle kritik verilerini yurt içinde tutmak zorundadır.

Siber tehditlere karşı korunma: Yabancı veri merkezlerinde saklanan veriler, uluslara­rası siber saldırılara ve hukuki belirsizliklere açıkken, yerli veri merkezleri bu riskleri mini­mize eder.

Kamu ve özel sektör için zorunluluk: Özellikle finans, sağlık, telekomünikasyon ve kamu kurumları için yerli veri merkezleri kul­lanımı bir seçenek değil, zorunluluktur.

Teşvikler ve koruma mekanizmaları ile dev­let desteği şart!

Dijital egemenliğimizi güçlendirmek için yerli veri merkezlerini destekleyici adımlar atmalıyız.

Veri merkezi yatırımlarına teşvikler: Elektrik, internet ve altyapı maliyetlerinde sübvansiyonlar sağlanmalı.

Özel sektöre, yerli veri merkezleriyle çalış­ma zorunluluğu getirilerek yerli teknoloji eko­sistemi desteklenmeli.

Yerli yazılım ve donanım teşvikleri: Sa­nallaştırma, güvenlik, bulut yönetimi gibi kri­tik yazılımlarda yabancı bağımlılıktan kurtul­malıyız.

Yerli siber güvenlik çözümleri desteklene­rek bulut bilişimde güvenlik standartları artı­rılmalı.

Bölgesel veri merkezi üssü olabiliriz: Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa için güvenilir bir veri merkezi hub’ı olabiliriz.

Bulut hizmet ihracatını teşvik edecek prog­ramlarla, Türkiye’nin dijital ekonomide bölge­sel liderlik kazanması sağlayabiliriz.

Siber güvenlik ve dijital bağımsızlık için yer­li ve milli adımlar atmalıyız

Siber güvenlik ve veri egemenliği için güçlü, kalıcı ve teşvik edici politikalar üretmeli; yer­li veri merkezlerine geçişi hızlandırıcı destek mekanizmalarını devreye almalıyız.

Siber güvenlik operasyon merkezleri kurul­malı ve desteklenmelidir.

Türkiye’nin kendi dijital geleceğini inşa et­mesi için yerli veri merkezlerine yatırım cazip hale getirilmelidir.

Son söz: Dijital geleceğimiz için veri güven­liği ve siber egemenlik kritik öneme sahip. Bu sü­reçte kamu, özel sektör ve teknoloji geliştiricileri el ele vermeli, dijital çağın güvenli ve sürdürüle­bilir altyapısını hep birlikte inşa etmeliyiz.