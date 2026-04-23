Niteliğin önemini vurgulayan/ unutturmayan, “En büyük bayram”

Birleşmiş Milletler:

0-17 yaş grubunu “çocuk nüfus” ola­rak tanımlıyor…

TÜİK verileri ise:

Bu yaş aralığındaki çocuk sayımızın, top­lam nüfusa oranının, cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor…

Yıl 1970:

Çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 48.5’ini oluşturuyor…

Yıl 1990:

Ekonomik ve sosyo/kültürel dönüşüm sayesinde yaşanan gerileme “kendini his­settirmeye başlıyor” ve çocuk nüfus oranı yüzde 42’ye geriliyor…

Ve yıl 2025:

Oran ilk kez yüzde 25’in altına sarkıyor, 24.8’e dayanıyor…

Bu hızla/yapıyla devam ederse:

Çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüz­de 22, 2040 yılında yüzde 17.9, 2100 yılında yüzde 14.5’e düşeceği hesaplanıyor...

Oran (nicelik) düşüyor ama:

Niteliği (daha da) düşürmemek, çok çok daha önemli…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Milletimin geleceği…” diye nitelendirdiği çocuklara emaneti ve armağanı…

Çocuklara verilebilecek en büyük arma­ğanı ise şöyle özetlemiş Atatürk:

“Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağan:

Onlara iyi bir eğitim vermektir…”

Ve eklemiş:

“Çocuklarımızı bugünün gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız…”

VELHASIL

2-8 yaş aralığı:

Kabiliyet/yetenek/beceriler o yaş aralı­ğında öğrenilenlere bağımlı…

Çocukların:

Görerek/yaparak yaşayarak/paylaşarak sahiplenerek/severek/merak ederek anla­masını/ öğrenmesini ve yeteneklerini ge­liştirmesini sağlayacak bir eğitim sistemi kurmalıyız…

Tekrarda fayda var:

Oran (nicelik) düşüyor ama, niteli­ği (daha da) düşürmemek, çok çok daha önemli…

Öğrenerek, üreterek, geliştirerek, birbiri­mize güvenip/paylaşarak, tasarruf büyüte­rek, israfı azaltarak ve sadece bu sayede gele­bilecek “yüksek refah seviyesiyle” yaşayaca­ğımız nice bayramlara…