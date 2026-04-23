Niteliğin önemini vurgulayan/ unutturmayan, “En büyük bayram”
Birleşmiş Milletler:
0-17 yaş grubunu “çocuk nüfus” olarak tanımlıyor…
TÜİK verileri ise:
Bu yaş aralığındaki çocuk sayımızın, toplam nüfusa oranının, cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor…
***
Yıl 1970:
Çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 48.5’ini oluşturuyor…
Yıl 1990:
Ekonomik ve sosyo/kültürel dönüşüm sayesinde yaşanan gerileme “kendini hissettirmeye başlıyor” ve çocuk nüfus oranı yüzde 42’ye geriliyor…
Ve yıl 2025:
Oran ilk kez yüzde 25’in altına sarkıyor, 24.8’e dayanıyor…
***
Bu hızla/yapıyla devam ederse:
Çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22, 2040 yılında yüzde 17.9, 2100 yılında yüzde 14.5’e düşeceği hesaplanıyor...
***
Oran (nicelik) düşüyor ama:
Niteliği (daha da) düşürmemek, çok çok daha önemli…
***
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Milletimin geleceği…” diye nitelendirdiği çocuklara emaneti ve armağanı…
***
Çocuklara verilebilecek en büyük armağanı ise şöyle özetlemiş Atatürk:
“Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağan:
Onlara iyi bir eğitim vermektir…”
***
Ve eklemiş:
“Çocuklarımızı bugünün gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız…”
VELHASIL
2-8 yaş aralığı:
Kabiliyet/yetenek/beceriler o yaş aralığında öğrenilenlere bağımlı…
***
Çocukların:
Görerek/yaparak yaşayarak/paylaşarak sahiplenerek/severek/merak ederek anlamasını/ öğrenmesini ve yeteneklerini geliştirmesini sağlayacak bir eğitim sistemi kurmalıyız…
***
Tekrarda fayda var:
Oran (nicelik) düşüyor ama, niteliği (daha da) düşürmemek, çok çok daha önemli…
Öğrenerek, üreterek, geliştirerek, birbirimize güvenip/paylaşarak, tasarruf büyüterek, israfı azaltarak ve sadece bu sayede gelebilecek “yüksek refah seviyesiyle” yaşayacağımız nice bayramlara…
