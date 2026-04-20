Kültür turizme/tarıma/ sanayiye kazandırıyor/ kaybettiriyorsa…

Kazanılan kültür:

Sosyal yaşamdan çalışma hayatına, turizmden tarıma, kısacası “yüksek re­fah seviyesi” için “eksiksiz olması gere­ken” alanlarda, gelişimin temelini oluş­turuyor…

Eğitim sistemi, izlenilen filmler/diziler/ çevre, önde gelen siyasetçilerin/sanatçıla­rın yaşantıları vb ise kültürel gelişimde/ eriyişte başrolü oynuyor…

***

Sonuç mu?

İnsanların ve toplumların edindiği kül­tür, “politikalara”/“sosyal yaşama”, dolayı­sıyla ekonomileri de yön veriyor…

Ve…

Bir insanın, zümrenin, toplumun “edin­diği kültürü” uygulaması, “kısa dönem” de olsa, tüm dünyayı olumlu veya olumsuz et­kileyebiliyor…

***

Sempati kazandıran “kültürel etkile­şim”:

O insana, zümreye ve mensubu oldukları topluma uzun dönemde olumlu yansırken;

Tersi durum, olumsuzlukları artırıyor…

***

Ve son yıllarda:

Sosyal medya aracılığıyla hızla yayıla­bilen bu olumlu/olumsuz davranışların ve uygulamaların, “kamuoyu algısı” ve ulus­lararası ilişkilerde etkisinin arttığı görü­lüyor...

***

“Çok güçlü” bilinen, hatta sempati duyu­lan insanlar/zümreler/toplumlarda bir an­da güç/sempati kaybı yaşatırken;

Bazılarına ise merakı/ilgiyi/sempatiyi artırabiliyor…

(ABD’den İsrail’e, Hindistan’dan Macaristan’a, İran’dan Ukrayna’ya, Pa­kistan’dan İspanya’ya birçok olumsuz/ olumlu örnek…)

VELHASIL

Kamu diplomasisinde de (yabancı ka­muoyları ile etkileşimde), turizmde de, dış ticarette de “kültürel diplomasi”­nin etkisi/payı (olması gereken de buydu) yükseliyor…

***

Bir Meksikalının, Pakistanlının, Japo­nun, Perulunun Türk dizisi izlerken (şid­det içeren/teşvik eden diziler hariç) ar­tan Türkiye’de yaşama isteği; bir Bosnalı­nın, İspanyolun, Macarın restore edilmiş bir Türk çarşısı vesilesiyle artan Türki­ye’yi görme isteği; bir Çinlinin, Almanın, Hırvatın, Rusun Türkçe öğrenirken Türk vatandaşları ile kurduğu arkadaşlıklarla artan Türkiye ilgisi; bir Fransızın, İtalya­nın, ABD’linin Türk yemeklerine karşı ar­tan bağımlılığı kültürel adımlar olarak gös­teriliyor…

Ama potansiyelimizi açığa çıkartabil­mek/değerlendirebilmek ve atıl bırakma­mak için daha fazlasını, her ayrıntıyı düşü­nerek yapmamız gerekiyor…

***

NATO ve COP31 toplantılarının, bu yıl Türkiye’de yapılacak olması, bu nedenle, bizim için bir “şans ve fırsat penceresi” an­lamı taşıyor…

Binlerce yabancı misafirin katılacağı/an­latacağı (yüzlerce ülkenin yayınlayacağı) bu toplantıları, “imaj, turizm, tarım, sa­nayi için kaldıraç” olarak görüp, her sani­yesini değerlendirmemiz gerekiyor…