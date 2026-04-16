Takipteki 700 milyarlık kredi ile “verimli üreticiler” desteklenseydi…

Kredilerdeki yüksek faiz, üretimini kredi ile devam ettirmek zorunda olan üreticilerin, kredi talebini düşürüyor… Bu, belirli alanlarda/ ürünlerde “üretim kaybı”, “arz eksiği” yaşana­cağı anlamı taşıyor…

***

Dün ayrıntılarıyla anlatmıştım…

Örneğin, yurtdışı pazarlarda büyük riskler alarak ve çaba göstererek yer edinen ihracatçı­ların, bu yeri korumak adına siparişleri aksat­maması gerekiyor…

Ancak…

Yüksek faiz (maliyet) nedeniyle, İGE tarafın­dan sunulan 90 milyar liralık kredi limitinin da­hi, 60 milyar liralık bölümüne talep geldiği gö­rülüyor…

***

Nedeni…

“Bu kredi ile üretime devam edip pazarları koruyabilirim ama, kredinin faizini ödeyecek karı elde edemem” düşüncesi…

***

Daha da önemlisi… Yabancıyla rekabet ede­bilmemiz için gereken yeşil/dijital dönüşüm ve E-ticaret yatırımlarına yönelik sağlanan kredi desteğinden, (desteğe rağmen yüksek olan ma­liyetler nedeniyle) hiç kimsenin faydalanmak istememesi…

Bugüne kadar, ayrılan kredi limitlerinin yak­laşık yüzde 5’i kadar talep geldi…

***

Gebze OSB’den sanayici bir okurum mail at­mış: “Bu faizlerle kredi kullanan, daha fazla zo­ra girer/giriyor…”

Yani…

Üretimini/verimliliğini artırmak, teknolo­jisini/kalitesini/pazarını geliştirmek isteyen; finansman konusunda da rasyonel düşünüyor, gerçekçi hesaplar yapıyor…

VELHASIL

“Verimsiz üretim/tüketim uygulamaları” çoğunluğu oluşturunca, tasarruf eksiği ve kaynak kıtlığı büyüyor…

Üstelik bu iklim/ekosistem, rasyonel düşü­nen üreticileri de üretimden uzaklaştırıyor…

***

Tasarrufu ve kaynakları artırmak için “rasyo­nel düşünen/geliştiren” üreticilerin çoğunluğu oluşturması gerekiyor…

***

Sonuç:

Tükettiğin kadar üretmeyince, üretimin cazibesini artıramayınca, üretici kazanma­yınca tasarruf eksiğin büyüyor…

Üstüne:

Kıt kaynakların ile kullandırdığın kredilerde de, takip (ödenmeme) oranı artıyor…

Verilere göre:

700 milyar liraya koşan takipteki kredilerde 1 yıllık artış yüzde 100’e yaklaşıyor…

Bu rakamın yaklaşık 300 milyar lirasının tü­ketici/kart kredisi olması, her şeyi özetliyor…