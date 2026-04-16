Takipteki 700 milyarlık kredi ile “verimli üreticiler” desteklenseydi…
Kredilerdeki yüksek faiz, üretimini kredi ile devam ettirmek zorunda olan üreticilerin, kredi talebini düşürüyor… Bu, belirli alanlarda/ ürünlerde “üretim kaybı”, “arz eksiği” yaşanacağı anlamı taşıyor…
***
Dün ayrıntılarıyla anlatmıştım…
Örneğin, yurtdışı pazarlarda büyük riskler alarak ve çaba göstererek yer edinen ihracatçıların, bu yeri korumak adına siparişleri aksatmaması gerekiyor…
Ancak…
Yüksek faiz (maliyet) nedeniyle, İGE tarafından sunulan 90 milyar liralık kredi limitinin dahi, 60 milyar liralık bölümüne talep geldiği görülüyor…
***
Nedeni…
“Bu kredi ile üretime devam edip pazarları koruyabilirim ama, kredinin faizini ödeyecek karı elde edemem” düşüncesi…
***
Daha da önemlisi… Yabancıyla rekabet edebilmemiz için gereken yeşil/dijital dönüşüm ve E-ticaret yatırımlarına yönelik sağlanan kredi desteğinden, (desteğe rağmen yüksek olan maliyetler nedeniyle) hiç kimsenin faydalanmak istememesi…
Bugüne kadar, ayrılan kredi limitlerinin yaklaşık yüzde 5’i kadar talep geldi…
***
Gebze OSB’den sanayici bir okurum mail atmış: “Bu faizlerle kredi kullanan, daha fazla zora girer/giriyor…”
Yani…
Üretimini/verimliliğini artırmak, teknolojisini/kalitesini/pazarını geliştirmek isteyen; finansman konusunda da rasyonel düşünüyor, gerçekçi hesaplar yapıyor…
VELHASIL
“Verimsiz üretim/tüketim uygulamaları” çoğunluğu oluşturunca, tasarruf eksiği ve kaynak kıtlığı büyüyor…
Üstelik bu iklim/ekosistem, rasyonel düşünen üreticileri de üretimden uzaklaştırıyor…
***
Tasarrufu ve kaynakları artırmak için “rasyonel düşünen/geliştiren” üreticilerin çoğunluğu oluşturması gerekiyor…
***
Sonuç:
Tükettiğin kadar üretmeyince, üretimin cazibesini artıramayınca, üretici kazanmayınca tasarruf eksiğin büyüyor…
Üstüne:
Kıt kaynakların ile kullandırdığın kredilerde de, takip (ödenmeme) oranı artıyor…
Verilere göre:
700 milyar liraya koşan takipteki kredilerde 1 yıllık artış yüzde 100’e yaklaşıyor…
Bu rakamın yaklaşık 300 milyar lirasının tüketici/kart kredisi olması, her şeyi özetliyor…
