Örümcek Adam'ın izdivacı: TÜFE’nin karakteristiği, TCMB ve enflasyonun gidişatı
Ekonomide ve finans piyasalarında her serinin bir karakteristiği vardır. İlk akla gelen, mevsim geçişine denk gelen eylül ayının sürprizlere açık doğasıdır.
Örneğin, Avustralya Doları namıdiğer “Aussie”, sıçramalar yapar; Japon Yeni, kimi spekülatörlerin mezar taşına yazılır; doğal gaz kontratları ise birçok yatırımcıyı dul bırakır (widow-maker). Bu piyasada alınan pozisyonlar adeta evlilik gibidir: Hem kararlılık hem de risk ister. İşte bu yüzden “bu sefer farklı” klişesiyle teselli bulmak, en çok duyulan piyasa mottolarından biridir.
Türkiye’de enflasyon verisinin de kendine has bir karakteristiği vardır. Harcama alışkanlıklarımız, maaş – kamu zamları, vergi düzenlemeleri ve tarım ürünlerinin mevsimsel etkisiyle yılın her ayı enflasyonun seyrini şekillendirir.
Enflasyonun mevsimsel döngüsü
1- Ocak: Yıla hızlı başlanır. Çünkü maaşlara zam gelir. Maaş zamları ve yeni yıl düzenlemeleri nedeniyle enflasyonun en yüksek seviyelerinden biriyle karşılaşılır.
2-Şubat: Şubat ayının boynu büküktür. Gün sayısı açısından kısa geçmesi diğer serilerdeki gibi takvim etkisine maruz bıraktırmaz. Ayın kısa doğası ve zamlara doymuş Ocak ayının ardından sakinleşen fiyatlarla düşük enflasyon görürüz.
3-Mart-nisan: Talebin yaz hazırlıklarıyla canlanması fiyatları hareketlendirir; enflasyon yeniden yükselme eğilimine girer. Havalar hala soğuktur ancak ekonomi yaz hazırlıklarına başlamıştır.
4-Mayıs ve yaz ayları: Mevsim gıdalarının pazara gelmesiyle enflasyon ateşi düşer. Bu aydan itibaren bazen yazın manşet enflasyon aylık bazda sıfırın altına bile inebilir. Yaz sıcaklarından bunalmaya başlamışken düşük veriler enflasyonu serinletir.
5-Eylül: Mevsim geçişinin belirsizliğiyle her yıl farklı bir sürprize gebedir. Yüksek veya düşük enflasyon verisi gelebilir. Okul hazırlıkları, kışlık ürünlerin vitrine çıkması derken havaların serinliği bu sefer enflasyonun ısısını düşük tutmaya yetmez.
6-Ekim: Ocak’tan sonra en yüksek enflasyon genellikle bu ayda kaydedilir. Ekim verisi, TCMB tahminlerini çoğu zaman altüst eder. Ekim ayı verisi Kasım ayı başında açıklandığı için eskinden Ekim ayı sonunda gerçekleşen yılın son enflasyon raporundaki tahmin birkaç gün içerisinde tedavülden kalkabiliyordu. Belki de bu yüzden bu sene enflasyon raporu 7 Kasım tarihine alındı – bunu bilemiyoruz. Eğer öyleyse çok yerinde doğru stratejik bir hamle yapılmış demektir.
7-Kasım-aralık: Kasım, momentumun sürdüğü bir dönemdir. İmdada Aralık ayı yetişir. Çünkü artık yılın sonu gelmektedir ve satış hedeflerini tutturmak zorunda kalmış bir sürü pazarlama çalışanı için kader günleridir. Fiyat aşağı çekilir, yıl sonu indirimleri hız kazanır. Örneğin otomobil satışları kampanyalara bağlı rekor kırar. Aralık, yıl sonu indirimleri ve kampanyalarla en düşük enflasyonun görüldüğü aylardan biridir.
Eskiden her bir ekonomist kendi mevsimsel arındırmasını yapardı. Şimdi artık TCMB resmen mevsim etkisinden arındırılmış veri açıklıyor. Dr. Fatih Karahan başkanlığında beraberindeki istatistik bilimine hâkim kurmayların da etkisiyle TCMB’nin enflasyon karakteristiği ile daha iyi tanıştığını görüyoruz. 2025 yılında tahminler pek yatmayacaktır. %21 iddialı bir tahmin gibi görünse de kurmaylar fiyat istikrarının oksimorona bırakılamayacak kadar sıkı bir konu olduğunu kendileri belirtmişlerdi.
Nitekim gerçekten de Aralık ayında enflasyon düşük geldi. Mevsim etkisi arındırıldığında tarihi ortalamaya iyice yaklaşıldığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan para politikası karar metninde artık aylık enflasyona atıfta bulunulmadığını gördük. “Ocak – Şubat” yani “yüksek – düşük” profilinde 3 Mart Pazartesi günü Şubat ayı enflasyonu açıklandığında %35’e yönelmiş bir değer ekranlarımızda yanıp sönecek.
2025’te enflasyonun karakteristiği
Peter Parker, namıdiğer “Örümcek Adam”, dünyaca bilinen bir çizgi roman kahramanı. MJ Watson adlı kızıl saçlı sevgilisiyle ilk tanıştığında heyecandan titreyerek ismini teyit ettirmişti. MJ’in cevabı keskindi: “Hedefi 12’den vurmayı biliyorsun, tam isabet”. Örümcek hisleriyle sezgilerini güçlendiren Parker gibi TCMB de 2025 yılında hedefe odaklanarak tahminlerini daha isabetli hale getirme kararlılığında.
Buruk ruhlu, içine kapalı “Örümcek Adam”, yeri geldiğinde örümcek hisleriyle hedeflerine ulaşmayı bilen bir karakter. Kekremsi enflasyon tahminleriyle bildiğimiz TCMB, 2025 yılında enflasyonun karakteristiğini yakından tanımaya kararlı görünüyor. Örümcek hisler, piyasadaki “felaket tellalı” tahmincileri avlayabilir!