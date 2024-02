Orzaks Kazakistan yatırımı ile Asya’yı takviye edecek

Fikret ÇENGEL

Alyors Grup bünyesinde 20 yıldır faaliyet gösteren OTC (Over The Counter-Reçetesiz İlaç) firması Orzaks İlaç, ArGe ve üretim gücü ile her yaş grubuna yönelik yaşam kalitesini yükseltecek, güvenilir, doğal ürünler ve besin takviyeleri üreterek dünya pazarındaki payını artırıyor. Ekonomi gazetecileriyle buluşan Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu ve Alyors Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu hem global bakış açısına hem de ülkemiz ekonomisi için OTC sektörünün güçlü potansiyeline dikkat çekti.

Orzaks İlaç’ı Türkiye pazarında takviye edici gıdalarla ilgili farkındalığın çok düşük olduğu bir dönemde, bu alandaki boşluğu görerek toplum sağlığına katkı sunmak amacıyla sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekiple 2004 yılında kurduklarını söyleyen Alyors Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, kısa sürede takviye gıda sektöründe Türkiye’nin lider markası konumuna geldiklerini belirtti.

Özellikle pandemi sonrasında dünya çapında büyük bir sıçrama yaşayan takviye gıda sektörünün ülkemiz açısından güçlü bir potansiyeli olduğunu söyleyen Selman Alimoğlu, “Ekonomi otoritelerinin de vurguladığı gibi Türk ekonomisinin en büyük sorunlarından birisi cari açık. Bunun en önemli nedeniyse ihracatımızın ithalatı karşılayamaması. İthalatı azaltarak her alanda kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olmak, globalleşen her firmanın ana hedeflerinden birini oluşturmalı. Takviye gıda sektörü, bu hedefe ulaşmamızda önemli katkılar sağlayabilir” değerlendirmesini yaptı.

İhracattaki güçlü potansiyelleri çok dikkatli şekilde analiz ederek yol haritalarını belirlediklerini söyleyen Selman Alimoğlu, “Amerika’dan Çin’e kadar 53 ülkeden 89 aktif müşterimiz bulunmakta. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ihracat hacmimizi artırarak 2028 yılında ciromuzun yüzde 50’sini iç pazardan, yüzde 50’sini globalden olacak şekilde dengelemeyi hedefliyoruz. 5 yılın sonunda globalde hedefimiz en iyi 10 marka arasına girebilmek” dedi.

Yurt dışı yatırımları kapsamında 2026’da Kazakistan’da bir fabrikayı devreye almaya hazırlandıklarını ifade eden Alimoğlu, “Oradaki fabrika üzerinden Özbekistan, Çin, Vietnam ve Kore’ye ürün gönderebileceğiz. Kazakistan’daki Fabrikayı devralmamızla birlikte toplam yatırım 80 milyon dolara ulaşmış olacak. Kazakistan’da 15 milyon kutu ile üretime başlayacak, kapasite ihtiyacına göre de 25 milyona çıkacağız. Satışı destekleyecek yatırım planlarımızı da yaptık. Kazakistan ile görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“150’ye yakın ürün çeşidine ulaştık”

‘Sağlığa Hediye’ sloganımızla kaliteyi ve doğallığı esas alarak bugün 150’ye yakın ürün çeşidine ulaştıklarını söyleyen Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu ise, “Bugün Türkiye’deki eczane kanalı pazarının yüzde 18’ine ulaştık. Orzaks’ın başarısı aynı zamanda arkadan gelen yerli firmalara da destek oldu.

Çünkü hem tüketici hem eczacı hem de sağlık profesyonelleri ithal ürünlere ilgi duyuyordu, bu ürünlere güveniyorlardı. O direnci kırmak için çok uğraştık, çok çalıştık. Dolayısıyla şu an bizim sektörde kabul görmemiz arkadan gelen yerli firmaların da rahat kabul görmesini sağladı. OTC kanalında şu an ilk 10 firmanın 7’sinin yerli firma olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“Aşırı sentetikleşme tüketicinin doğal ürünlere talebini artırıyor"

Son yıllarda sektörde yaşanan aşırı sentetikleşme ve gıda ürünlerindeki genetik bozulmanın da etkisiyle tüketicilerin doğal ürünlere talebi artırdığını vurgulayan Yunus Emre Alimoğlu, probiyotikler, çiğnenebilir jel form takviye gıda ürünleri ve melatonin, L-teanin gibi mood ürünlerin ön plana çıkacağı belirtti. Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “ArGe konusu hassas olduğumuz konuların başında yer alıyor. En büyük Ar-Ge hamlemizi 2017 ile 2018 yıllarında başlattık.

Türkiye’de üretimi olmayan probiyotikler üzerine çalıştık. Endüstriyel üretim için yatırım hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir diğer yatırım için tarladan tıbbi aromatik bitkilerin ekimi, hasadı, kurutulmasını akabinde de süper kritik, karbondioksit ve solvent ekstraksiyonu içeren ve son ürüne kadar giden bir prosesle 20-25 bitkisel ürün üzerinde çalışıyoruz. Kekik yağı ve çörek otu yağını kendi ürünlerinde kullanmaya başladık.”