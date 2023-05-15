Otomotivci gözünden seçim
Ben bu yazıyı yazdığımda Türkiye’de henüz seçim olmamıştı. Umarım ülkemize katkı sağlayacak, güzel, medeniyete yaklaştığımız, liyakatin önde olduğu, halka eşit oranda refahın yansıyacağı bir seçim olur. Ülkemize bahar gelir.
Bir otomotiv gazetecisi ve otomobil sever olarak tek bu yönümle oy verecek olsam, kendime birkaç öncelik tanırdım.
Oyumu kime vermeyeceğim,
-Bir Avrupalının bir yıllık maaşıyla aldığı otomobili ÖTV ile 3 katına çıkaranlara
-Döviz kurunun buralara çıkmasına müsaade edenlere ya da buna sebebiyet verecek ekonomik düzenlemeleri yapamayanlara
-Çin’de 10 bin dolara satılan otomobilin burada 3 katına çıkmasına seyirci kalanlara
- Çağdışı motor hacmi vergilerini sürdürenlere
- Trafik kurallarını uygulamayanlara
-Emniyet şeritlerini boşaltmayanlara bu uğurda hiç bir şey yapmayanlara
-Trafik kültürü oluşturamayanlara
-Her yerli çakarlı, imtiyazlı sürücülerle dolduranlara
-Bir yeri yamarken diğer tarafı bozanlara
- Trafik magandalarına müsaade edenlere
-İstanbul’u servis çilesinden kurtaramayanlara
-Alınamayan taşıt kredilerine sebebiyet verenlere
Çok şey istemiyoruz, çağdaş güzel otomobillere binmek, çocuklarımıza yeğenlerimize ilk otomobillerini alırken zorlanmamak, hatta onların alabilmesine teşvik etmek, trafikte bizi enayi yerine koyanların cezalandırıldığını görmek, klasik otomobil kültürüne sahip olabilmek, 70-80 sene yaşadığımız, göçeceğimiz şu dünyadan azıcık keyif, mutluluk ve güzel otomobillerle ayrılmak. Budur otomobilcinin dilekleri, altını üstünü siz doldurun.