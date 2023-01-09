Otomotivin patronları huzuru denizde buluyor

Yılda bir gün otomotiv sektörünün bir araya gelişiyle birlikte tüm sektör de hasret gidermiş oluyor. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt da toplantı öncesinde tüm misafirlerle tek tek ilgilenip hal hatır sordu. Ben ve birkaç gazeteci arkadaşıma da bir sonraki Adana yemek turumuz öncesi “Aman beni aramadan gitmeyin” derken, "Fuaye alanındaki süreyi bir sonraki yıl da uzatabiliriz" dedi. Ben de otomotivin patronlarıyla sohbet ederken şunu fark ediyorum, Türkiye’de denizciliğe, denizin üstünde olmaya ilgi artıyor. Bu sayfalarda yakın dönemde bolca denizcilik haberi de göreceğiniz için şimdiden ufak bir girizgah da yapmış olayım. Hangi otomotiv sektörü yöneticisine gitsem otomobiller kadar tekne, yelken, rotaları konuşuyoruz. Yani kısacası patronlar otomotiv sektörünün stresini denizde atıyor. Öte yandan yelken gibi sporların kurum içi koordinasyonu artırdığı da bir gerçek. O yüzden pek çok otomobil markası yelken takımlarını da kuruyor.

* * *

Geçtiğimiz günlerde bir deniz çekimi için Suzuki ailesiyle buluşmuş ve denize açılmıştım. Doğan Grubu’nun son dönemde otomotiv, motosiklet ve deniz araçları konusundaki atılımını markanın yöneticileriyle konuşurken bir havadis daha aldım. Son dönemin popüler deniz oyuncaklarından biri olan Manta da yine Doğan Grubu bünyesinde geliyormuş. Bunun yanısıra bir tender üretimi için de kollar sıvanmış. Yani grup karada ve denizde ivmesini artırmaya kararlı. Yeni detaylar gelince konuyu derinleştireceğim.

* * *

Denizcilik konusunda önemli adım atan markalardan bir diğeri de Doğuş Grubu. Doğuş Marine Services adı altında oluşturulan şemsiye genişliyor. Bir yandan refit, hizmet, yenileme çalışmalarında kendini geliştiren markanın altında yakında farklı markaları görürsem hiç şaşırmam. Denizden otomobile dönüşteki son notum da Porsche özelinde: “Olur mu olmaz mı”, “geleneksel müşteri ne der” düşünceleri arasında dünyaya gelen ve belki de pek çok Premium markaya örnek olan Cayenne’in tanıtılmasının üzerinden tam 20 sene geçmiş. Markanın model gelişiminde, karlılığında belki de Taycan’ın üretilmesindeki taşları döşeyen Cayenne, iyi ki doğdun.