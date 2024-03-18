Sektör olumlu konuşmaya yakın

Bu hafta Peugeot Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu ve ekibiyle buluşunca motivasyonum arttı. Rekor üstüne rekor kırıp bolca olumsuz senaryodan bahseden sektörümüzde biraz daha olumlu konuşmalar olmaya başladı.

Reyhanoğlu, pazarın şu anki satışlarla 1 milyonun hemen üstünde gideceğini ifade ederken salonda deneyimli gazetecilerden bir oh sesi geldi. Tabi ne yöneticiler ne gazeteciler sektörün küçülmesini istemez de felaket senaryolarını çok duymak kimseyi mutlu etmiyor.

Öte yandan uzun süreden sonra ilk kez Türkiye’de bir dünya lansmanı yapılacak. Özlediğimiz modellerden Opel Frontera’nın dünya lansmanı ülkemizde olacak.

Bu da Türkiye’nin önemi açısından sevindirici. Ekibi buraya getirmeye ikna eden yüzlerce yabancı basın mensubunu Türkiye’ye getirecek bu proje ülkemiz açısından da kıymetli.