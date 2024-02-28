Son kale Fransızlar

Cenevre Otomobil Fuarı, 4 yılın ardından kapılarını açtı. Yaklaşık 18 yıla yakın süredir gittiğim fuarı daha önce hiç böyle sakin görmemiştim. Fransız marka Renault ve Dacia dışında neredeyse hiç bir Avrupalı markanın olmadığı fuarda, Çinli BYD, MG, Isuzu gibi birkaç marka daha vardı. İşin özü fuarın eski tadı hiç yok. Öte yandan cıvıl cıvıl üst fuar katı da artık klasik otomobil müzesine dönüşmüş.

Otomobil tutkusu anlamında harika olsa da fuarın geçmişini hatırlayınca biraz içler burkulmadı değil. Sektör açısından yine önemli birkaç lansman da olmadı değil. Özellikle tamamen elektriklenen Renault 5, Türkiye’de üretilecek olan Renault Duster eski ismiyle Dacia Duster, Spring, MG3, BYD Seal U, BYD’nin premium markası YangWang U8 dikkat çekiciydi.

Renault şov yaptı

Fransız marka, adeta Avrupa’nın son kalesiydi. Dakar’da olacak Sandriders konsepti ve Sebastien Loeb’ü fuarda görmek harikaydı. Bursa Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek olan Renault Duster, Eylül ayında Türkiye’ye geliyor. Türkiye’ye yine benzer dönemde gelecek olan ve 2024 Car Of The Year seçilen Renault Scenic de MPV’den SUV’a başarılı bir geçişin öyküsü. Otomobil gazetecilerinin oylarıyla seçilen yılın otomobili ödüllerinde 329 puan alan Scenic birinci, BMW 5 Serisi 308 puanla ikinci ve Peugeot 3008 197 puanla üçüncü oldu.

Renault 5 elektriklendi

Bir efsane olan Renault 5, yepyeni yüzüyle fuardaydı. 1972 yılından bu yana caddelerde olan modelin yeni halinde 52 kWh ve 40 kWh bataryalar var. Üç farklı güç seçeneğiyle gelecek olan modelin yaklaşık 25 bin euroluk bir fiyatla gelmesi bekleniyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak olan modelin renk paleti de çok şık gözüküyor.