Düşünsenize 1898 yılında sürekli savaşların olduğu bir ortamda İtalya’da doğdunuz, dünya 100 yıl sonra sizden hayranlıkla söz ediyor. Bu ne güzel onurdur acaba, Enzo Anselmo Ferrari’den söz ediyorum.

Dünyada yarış denince akla gelen markaların başında gelen, kim olursa olsun yarışma kariyerini orada noktalamak istenen, en çok istenen, duvarları süsleyen, rüyalara giren bir marka. Yarış, mühendislik, tasarım, ruh, renk sevgisi. Tek tanımla Ferrari desem herkes “kırmızı” diyecektir bir çırpıda. Ses, performans, teknoloji...

Engine Of The Year Türkiye jürisi olarak bir kez Modena’da test sürüşüne de katılmıştım bu işin zirvesine. Konu buraya nereden geldi. Bir ismin dünyayı, otomotiv sektörünü değiştirmesinden daha saygı duyulacak ne var?

Geçtiğimiz günlerde Rotap Saat Marka Müdürü Mustafa Bal ile MontBlanc’ın Great Characters Enzo Ferrari limitli saatini bana gösterirken yaşadığı, hatta bir anda tüm mağaza çalışanlarının da ortak olduğu bir heyecandan yola çıktım bu yazıda. Evet, kalem yaklaşık 34 bin euro değerinde. Düşünsenize bir ismin bir kaleme kattığını, ya da bir ismin hayatımıza kattığını. Ne diyorlar “Essere Ferrari” (Ferrari olmak).