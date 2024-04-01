Karsan, Finlandiya'nın ilk otonom araç projesini başlattı

Karsan Üst Yönetisi (CEO) Okan Baş, Karsan'ın İskandinav ülkelerinde ilkleri başarmaya devam ettiği söyledi. Finlandiya'nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdiklerini belirten Baş, "ADASTEC iş birliği ile geliştirdiğimiz Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek.

Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu yeni proje ile de toplu taşıma çözümlerinde Tampere şehrini bir adım öne geçiriyoruz. İskandinav pazarlarında otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu taşıma sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

ADASTEC Üstü Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Peker ise Karsan ve Applied Autonomy ile kurdukları iş birliğiyle gerçekleşen projelerine güvendiği için REMOTED firmasına teşekkür ederek, "Güvenlik ve verimliliği her koşulda ön planda tutan teknolojimiz, mevcut iş birliklerimizin gücünü sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin ulaşım çözümlerine dair ortak vizyonumuzu da somutlaştırıyor” diye konuştu.

Her hava koşulunda 40 km/s hıza sahip

Planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seviye-4 Otonom teknolojisine sahip Otonom e-ATAK, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş yapabiliyor. Model, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama ve benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştirebiliyor.