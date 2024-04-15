Yüzen Porsche’yi kullandım

Porsche Türkiye ekibinin bana sürprizi gibi hissettim bu seyahati. Lansman alanına girer girmez sürüşe geçene kadar bekleyeceğim 3 saatte bir sürpriz vardı. “Tekneyle seyir yapmak ister misiniz” dediklerinde ben neredeyse çoraplarımı çıkartmaya hazırdım.

Aileden 3 nesil tekne üreticisi olan Stefan Frauscher ve markası Frauscher’i daha önceki Düseldorf ve Cannes yat şovlarından zaten biliyor tanıyorum ama bir seyir yapma imkanı bulamamıştım. Yaklaşık 8.5 metrelik tekneye bindiğimde hemen “dümene geçebilir miyim” dedim.

Tabii onlar da otomotivden deniz adamına dönüş hızıma şaşırmış olacaklar ki hemen dümeni bana verdiler. Mimarisi, altyapısı, bataryası ve motoru tamamen Porsche yani bir yüzen Macan. 11 kW ile de şarj olabiliyor 270 kW’lik DC’ye de yanıt verebiliyor.

Yaklaşık 40 kn seyir de yapabildik, dümen Porsche enfesti, koltuklar da öyle. Sessiz seyir, temiz yol ile ortalama bir şarjla 50 mil seyir yapılabiliyormuş. Yılda da 95 adet tender bot üretebiliyormuş Frauscher markası. Stefan Türkiye’ye gelmeye çok sıcak, Türkiye’de de yakında Porsche logolu tekneleri görmek beni şaşırtmayacaktır. İlgililerin dikkatine.