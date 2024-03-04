Cenevre’de neler oldu?

Geçen hafta Cenevre Otomobil Fuarı’ndan hızlı hızlı bilgi geçip oradaki durumu aktarmıştım.

Bu hafta fuar hala kapıları açıkken bu köşeyi yazıyorum. Evet biz sektörün içinden gelen, fuarın eski halini hatırlayanlar açısından fuar büyük bir hayal kırıklığıydı. Renault Grubu resmen şovalye gibi güç gösterisinde bulunmasa minik birkaç marka dışında adeta tur atıp gelecektik.

Öte yandan dönüşümüzün ardından İsviçre’de konuştuğum dostlarım, fuara olan ilgiden memnundular, yeni fuar tarzının böyle olacağını otomobille dokunmaktan vazgeçilmeyeceğini savunan yazılar yazıyorlardı sosyal medyada. Göreceğiz.

Bence gelecek yıl özellikle Fransız markalar yine fuara bir son şans daha verirler ya da Çinliler gelir fuarlarını Avrupa’da yaparlar, tüm parsayı onlar toplar. Renault 5 renkleriyle beni büyüledi, Scenic’i kullanmayı şimdiden heyecanla bekliyorum.

Kia EV9’u pek beğendim, MG3 Türkiye’de satacak mı bakalım meraktayım. Fuarda bana en çok sorulan ve sosyal medyada inanılmaz izlenen Microlino ve pilini evde şarj ettiğin mobilite çözümü Silence’ın akıbeti oldu. Doğan Grubu’ndan bir açıklama yenilik gelirse bu köşede okuyabilirsiniz.

BYD ve YangWang yine dikkat çekti, dev MPV Denza tam bir popstar VIP arabası. Bakalım kim ne zaman Türkiye’de olacak. Bu arada Türkiye’de ufak ufak zamlar gelmeye başladı 2023 stokları bitince, mart ayında pek çok markadan %3-6 arasında zamlar gördük. Yani otomobil almaya çalışanların işleri zorlaşmaya devam edecek gibi.