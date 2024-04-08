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Passat’a önemli görev

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Türkiye otomobil dünyası açısından dünyanın zıttı bir ülke. Bizde boyanan otomobilin fiyatı düşer, Avrupa’da iyi bakıldı temiz diye fiyatı artar. Bizde manuel araba kalmadı, Avrupa manueli sever.

Avrupa sedanı unutmuşken station severken, biz Toros, Kartal ile yetişen ülkede station kullanana, zevksiz, İsveçli muamelesi yapılır. Hobisi olan insana tuhaf gözle bakma alışkanlığından mıdır bilemem station pek sevilmez. Ama bu işi değiştirebilecek bir model, sedan kıyafetini yırttı ve o kıyafeti elektrikli kardeşine devretti.

Evet Passat’tan bahsediyorum. Kimileri çok seviyor, bazıları da hiç sevmiyor ama nihayetinde Passat gerçeği, station karoseri Türkiye’ye sevdirir mi onu çok merak ediyorum. Bence tartışmasız sedanından daha güzel ama o algıyı yıkar mı? Bildiğim bir şey var ki bu ülkede station sevilecekse Passat sayesinde olacaktır.

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