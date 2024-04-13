'Watches and Wonders 2024'te gözler Rolex'te

Dünyanın en önemli saat fuarı olarak adlandırılan Watches and Wonders 2024’te saat dünyasının tüm yenilikleri sergilendi. Cenevre Palexpo’da düzenlenen ve dünyanın her yerinden saat markaları, horoloji tutkunları ve koleksiyonlerlerin buluştuğu fuara olan ilgi fena sayılmazdı. Dünyadaki fiziki fuarların akıbetlerinin tartışıldığı bir dönemde daha önce dijital fuarcılığı deneyen saat dünyasının fiziki duyarlılığı ağır bastı. Dokunma hisli, ruhlu bir koleksiyonerlik olan horoloji dünyasında Patek Philippe, Rolex, Tudor, Zenith, bağımsız üreticiler, dünyanın en komplike saatini yapan Vacheron Constantin dikkat çekti. İşte fuarda radarıma takılan markalar ve modeller;

Rolex ve Tudor

Her yıl olduğu gibi dünyada yenlikleri en çok merak edilen, üretimleri, sınırları en çok sorgulanan marka Rolex oldu. Watches and Wonders 2024’te yine tüm gözler İngiltere’de doğmuş İsviçre’den dünyaya yayılmış markadaydı. Ben de Rolex’in tüm modellerini yakından inceleme ve bileğime takma imkanına sahip oldum. Çift tonlu bezelli siyah, gri GMT Master 2,320 gramlık sarı tam altın deepsea, platin 1908 mükemmeldi. Onun dışında çok ilginç çekici bir yenilik ya da üretimi dolan bir model yoktu.

Markanın şemsiyesi altında yükselen Tudor’da ise yenilik boldu. Denizcilik ve yelken yarışlarıyla, sponsorluklarıyla dikkat çeken Tudor’da Alinghi Redbull takımı öndeydi. Pembe kadranlı Pink Chrono ilginçti, Black Bay 58 kırmızı siyah bezeliyle “coke” dedirtti sevenlerin gözlerini oraya çevirebilir. Yaklaşık 30 bin euroluk yeşil altın pek iddialı geldi.

Patek Philippe, Lange, Vacheron

Bekleme listelerinin zirvesi, dünyanın en prestijli kolda en arzulanan markalarının başında gelen Patek’te de bolca yenilik vardı. 5980 Flyback Chronograph, 5164 Travel Time ve kadın saatleri dikkatimi çekti. Çin takvimli 63 komplikasyonlu Vacheron Constantin’in üretimi ve geliştirmesi tam 11 yıl süren modeli 2.877 parçadan oluşan modeli tarihe geçti. Lange Söhne’de Datograph Perpetual Tourbillon Honey Gold ağızların suyunu akıttı. 684 parçadan oluşan sanat eseri 50 limitli. Zenith 1969 feet yaklaşık 600 metre suya dayanıklı helyum valfli diver’ını tanıttı. Bağımsız markalar yine kendilerine ayrılan alanda rüştlerini ispat etmeye çalışmakla meşguldü. Chopard Alpine Eagle Serisi’ne yeni katkılar eklemiş.