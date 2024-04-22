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Çin seferine çıkıyoruz

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Bu hafta çarşamba gününden haftaya çarşamba gününe kadar Çin’deyim. Pekin Otomobil Fuarı’nın nabzını tutmaya gayret edip sizlere otomotiv sektörünün yeniliklerini aktarmaya çalışacağım.

Geçen yılki fuar gerçekten benim açımdan da bir milat oldu. Chery Türkiye’nin davetlisi olarak gitmiştim, bu yıl da değişmedi. Omoda 7’yi, Jaecoo’yu, Xiaomi en çok merak edilen şimdiden en çok sorulan otomobiller. Bakalım geçen yıldan bu yana çılgın Çinliler neler yapmışlar.

Almanların ve Avrupa’nın elektrikli otomobiller konusunda bence biraz da fazla heyecanlı davrandıkları, vazgeçmedikleri fakat Çin ile rekabet için vakit kazanıp güç topladıkları bir dönemdeyiz.

Çin, kuvvetli devlet desteğiyle otomotiv sektörü adeta duvarları yıka yıka geliyor. Avrupalıların tüm eleştirilerine uzunca çalışıp cevap veriyorlar ve rekabette gerçekten zorlayıcılar. Bakalım bu dönüşümü birlikte yaşıyoruz sıkı duran, yatırım yapan kazanacak.

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