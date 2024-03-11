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Renault Grubu’nun efsane markası Alpine hızlı geldi

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Renault Grubu’nun efsane markası, motorsporları yıldızı Alpine nihayet Türkiye’de. Geçtiğimiz yıl Çanakkale Köprüsü’nün açılışında kullanma şansı bulduğum ve kendimi şanslılardan hissettiğim köklü marka sıkı bir organizasyonla geldi. İkonik Fransız Alplerden esinlenilmiş konseptle Uludağ’da ralli parkurunda kendini gösterdi.

Bu arada bir kayak tutkunu olarak 1940 yılında Anıtkabir’in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından Uludağ’ın  1500 metre rakımlı eteklerinde bir sanatoryum olarak tasarlanan, günümüzde ise wellness konseptine geçen  Swissotel Uludağ’a da bayıldım. 3 farklı versiyonla Türkiye’de satışa sunulan Alpine, 110, A110 GT ve A110 S olmak üzere üç farklı versiyonuyla geldi.

A110 opsiyonsuz fiyatı 5.900.000 TL olarak açıklanırken Türkiye’ye gelen modellerde bol opsiyon olduğunu da hatırlatmakta fayda var. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş,  “Yıllardır pistlerde önemli zaferler kazanan Alpine, 3 farklı versiyonuyla artık ülkemize giriş yaptı. Motor sporları tutkunlarının, özellikle de lüks ve konforu heyecan verici bir sürüş deneyimiyle yaşamaktan zevk alanların tercihi olacak yeni markamız, spor otomobil anlayışını bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Türkiye, Alpine’in kendine özel bir yer bulacağı en önemli ülkeler arasında. Alpine, MAİS İstanbul Şubemizde bulunan Alpine Center İstanbul’da kullanıcılarını karşılamak için hazır olacak” dedi.  Bu arada lansmana özel olarak getirilen klasik Alpine’e de hayran kaldığımı bir kez daha not düşeyim.

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