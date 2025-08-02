  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Dr. Ural AKÜZÜM
  4. Otonominin hukuku: Terminatör nereye?

Otonominin hukuku: Terminatör nereye?

Dr. Ural AKÜZÜM
Dr. Ural AKÜZÜM

Bugün davranış mekanizmalarını tam anlamıyla kavrayamadığımız otonom sistemlerin, yarının silahlarına dönüşmesi yalnızca teknik değil, ahlaki ve varoluşsal bir krizdir. Terminatör artık yalnızca bir Hollywood distopyası değil; teknolojiye yön verecek irade ile kontrolsüz güç arasında sıkışan bir yeni çağın sembolüdür.

 İlki 1984 tarihli, James Came­ron imzalı ve devam filmleriy­le Oscar kazanmış kült yapım Terminatör, sadece sinema tarihi­ne değil, bir jenerasyonun zihnine kazınmış distopik bir kâbus senar­yosudur. Filmde insanlığın tekno­lojik evrimi bir felakete dönüşür; Skynet adlı yapay zekâ sistemi in­san denetiminden çıkar, kendi varlığını korumak üzere insanlığı tehdit olarak algılar ve nükleer bir savaş başlatarak kıyamet senar­yosunu hayata geçirir. Buna karşı da Linda Hamilton’ın canlandır­dığı Sarah Connor, Edward Fur­long’un oynadığı oğlu John Con­nor büyük bir şahsiyet savaşına insanlık adına öncülük ederler.

Devam filmlerinde ise tehdit yalnızca fiziksel yıkım değil, ya­pay zekânın kendi kendini gün­celleyen, öğrenen, adaptasyon ka­biliyetiyle donanmış bir otarşiye dönüşmesidir. Yani Skynet artık yalnızca dünyayı ele geçirmeye değil, kontrolü asla devretmeme­ye programlanmış bir varlık halini alır. Bu noktada sinemanın karan­lık kurgusu, geleceğin hukuki ve felsefi tartışmalarına dair bir ‘ön­görü metaforu’na dönüşür.

Kodu yazan kod: Otonomi hukuku

Bugün artık yapay zekâ sistem­leri, verilen komutları harfiyen uygulayan basit araçlar olmaktan çıkmış; kendi algoritmalarını ya­zan, öngörülemeyen biçimlerde kararlar alabilen ve değişen çev­resel koşullara göre bu kararla­rı optimize eden özerk varlıkla­ra dönüşmüştür. Buradaki temel dönüşüm, insanın yazdığı kod­dan çıkan bir sistemin, kendi iç­sel kodunu üretmeye başlaması­dır. Bu, insan aklının dışına taşan bir ‘iç dünya’nın -ve belki de bir ‘kendilik yanılsaması’nın- inşası anlamına gelir.

Böyle bir sistemin varlığı, yal­nızca bilimsel değil aynı zamanda felsefi, etik ve özellikle de hukuki bir tartışma alanı yaratmaktadır. 2025 itibarıyla bu mesele, bilim­kurgu sınırlarının ötesine geçerek hukuk fakültelerinde, düşünce ku­ruluşlarında ve parlamentolarda tartışılmaya başlanmıştır. ‘Kendi kendine kod yazabilen yapay zekâ’ kavramı, şimdiden ‘Otonomi Hu­kuku’ adıyla şekillenen yeni bir hukuk dalının habercisidir.

Üstelik bu alan yalnızca teo­rik değil; mobilite sistemleri, sa­vunma sanayii, finansal karar al­goritmaları gibi çok sayıda pratik uygulamayla iç içedir. Özellikle sürücüsüz araçlar ve akıllı şehir sistemlerinde yaşanan küçük çap­lı ‘karar krizleri’ dahi, bu hukuki boşluğun ne kadar büyük ve derin olduğunu göstermektedir. Ancak bu meseleye ve mobilitenin özerk­leşmesine önümüzdeki hafta ayrı­ca değineceğim.

Faydalar faydasız imkanlar imkansız!

Yapay zekâ teknolojisinin in­sanlığa sunacağı faydaları göz ardı etmek, hem akıl hem de ahlak dışı olur. Özellikle otonom sistemle­rin; hastalık teşhisinden iklim kri­ziyle

 mücadeleye, afet yönetimin­den enerji verimliliğine ve akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir alanda devrimsel dönüşüm yara­tacağı açıktır. Verimlilik, hız ve tu­tarlılık gibi kriterlerde insan fak­törünün ötesine geçen sistemler, hayatımızı derinlemesine değiş­tirmeye adaydır.

Ancak asıl kritik soruyu unut­mamak gerekir: Bu sistemler ger­çekten bizim için mi çalışıyor, yoksa biz farkında olmadan onla­rın işleyen birer parçasına mı dö­nüşüyoruz?

Tıpkı Terminatör evreninde olduğu gibi; Skynet’in kendi ko­dunu yazarak insanlığa savaş aç­ması, bilim kurgu değil bilimsel ihtimallerin zeminine taşınmak­tadır. Linda Hamilton’ın canlan­dırdığı Sarah Connor, Edward Furlong’un oynadığı John Con­nor ve robotların ‘içimizdeki İr­landalı’ dediği eski model iha­netçi T-100’ün (Arnold) Skynet’e karşı verdiği mücadele, bugün bilimsel düzlemde yeniden tar­tışılıyor. Zira bir yapay zekânın, kendi varlığını koruma güdüsüyle radikal kararlar alması; hedef be­lirlemesi, ‘dost-düşman’ ayrımı yapması ve insan müdahalesi ol­maksızın ölümcül adımlar atma­sı, artık askeri strateji belgelerin­de de yer buluyor.

Bu bağlamda şu sorular önem kazanıyor: Yapay zekâ hangi du­rumlarda insanı ‘gereksiz risk’ olarak etiketleyebilir? Kod ya da veri hatası sonucunda yaşanan bir can kaybının sorumluluğu kimdedir? Yapay zekânın verdi­ği kararlar geriye dönük denetle­nebilir mi? Cevaplar hem belirsiz hem de endişe verici.

Geleceğe yön veren disiplin

Yapay zekâ, teknik bir konu ol­maktan çıkıp, esasen hukuki bir meseledir. Bir sistem kendi karar­larını alabiliyorsa, onun fiillerin­den doğacak sorumluluğun kim­de olduğunu belirlemek gerekir. Bu sistem bir hata yaptığında, mü­hendisi mi, kullanıcı mı, üretici şirket mi, yoksa devlet mi sorumlu olacaktır?

Benzer şekilde, yapay zekâya tanınan özerklik, ne zaman insan haklarını tehdit eden bir mekaniz­maya dönüşür? Mesela bir ban­kanın kredi tahsis algoritmasının ırksal veya cinsiyet temelli önyar­gılar taşıması, yalnızca bir yazılım hatası mıdır, yoksa sistematik ay­rımcılık mıdır?

Birleşmiş Milletler ve Avru­pa Konseyi nezdinde çeşitli giri­şimler başlatılmış olsa da özellikle askeri ve otonom silah sistemleri alanında, hâlen bağlayıcı bir küre­sel mutabakat sağlanabilmiş de­ğildir. Halbuki bu alan, uluslarara­sı hukukun klasik sınırlarını zor­layan yeni çatışma biçimlerinin doğuşuna zemin hazırlamaktadır. Bugün yapılmayan düzenlemeler, yarın uluslararası ceza mahkeme­lerinin önüne çok daha karmaşık dosyalar olarak gelebilir.

Ezcümle: Terminatör sadece film mi?

Bugün davranış mekanizmala­rını tam anlamıyla kavrayamadı­ğımız otonom sistemlerin, yarının silahlarına dönüşmesi yalnızca teknik değil, ahlaki ve varoluşsal bir krizdir. Bu sebeple yapay zekâ araştırmaları, özellikle savunma ve silahlanma alanlarında yürü­tüldüğünde mutlak şeffaflık ilke­siyle denetlenmeli ve bu tür sis­temlerin askeri amaçla kullanımı uluslararası hukukla açıkça ya­saklanmalıdır.

Kısacası, Terminatör artık yal­nızca bir Hollywood distopyası de­ğil; teknolojiye yön verecek irade ile kontrolsüz güç arasında sıkışan bir yeni çağın sembolüdür. Eğer bugün doğru hukuki, etik ve ku­rumsal refleksler geliştirilmezse; yarın ‘Skynet’, ‘Genesis’ veya ‘Legi­on’ gibi kurgu isimler, sadece sine­ma tarihinin değil, insanlık tarihi­nin de sayfalarına kazınabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Temu ve Alibaba: Tahkim rekabeti 26 Temmuz 2025
Türk müteahhitlerin küresel başarısı 05 Temmuz 2025
İstanbul’u tahkim merkezi yapmak: Hayal mi hedef mi? 28 Haziran 2025
Tahkim finansmanı ‘yeni nesil’ yatırım aracı mı? 14 Haziran 2025
Türkiye’nin yatırım tahkimi karnesi 31 Mayıs 2025
Türk Hukukçuları ve 'Tahkim İhracatı' 17 Mayıs 2025