Peter Thiel ağları: Sermaye teknoloji ve siyasetin yeni güç haritası

Küresel ekonomi başka bir paradigmada yol almaya başladı; salt şirketlerin bilançoları, merkez bankalarının faiz kararları veya devletlerin bütçe açıkları belirleyici değil. Yeni güç haritasında sermaye, teknoloji, savunma sanayii ve siyaset aynı masada buluşuyor. Bu masanın en dikkat çekici aktörlerinden biri de Peter Thiel.

Peter Theil’in PayPal’ın kuru­cu ortaklarından biri olarak başlayan hikayesi, Palan­tir, Founders Fund, Thiel Fellows­hip, 1789 Capital, Dialog, Bilder­berg ve Washington’daki yeni özel kulüpler üzerinden çok daha geniş bir etki alanına dönüşmüş durum­da. Bugün Thiel’i yalnızca bir tek­noloji yatırımcısı olarak okumak eksik olur. Sermaye tahsisiyle in­san kaynağı yetiştirmeyi, savunma teknolojisiyle siyasi güç elde etme­yi, kapalı devre toplantı ve ilişki ağ­larıyla kamu politikası üzerinde­ki etkiyi artırmayı hedefleyen yeni nesil bir güç modeli inşa etme ça­bası var.

2005’te kurulan Founders Fund, 2011’de başlayan Thiel Fellowship, 2022’de ortaya çıkan 1789 Capital, 2026’da sızıntılarla yeniden gün­deme gelen Dialog ve Thiel’in için­de yer aldığı Bilderberg çevresi, bir bütünün parçaları olarak okuna­bilir. Ortak tema aynıdır: Teknolo­ji çağında devlet kapasitesini, ser­maye hareketlerini ve siyasi yöne­limi birlikte etkilemek.

Silikon Vadisi’nin yeni merkezi: Savunma teknolojileri

Geçtiğimiz ay Dünya Kupası ne­deniyle gittiğim ABD’de Palo Alto ve Silikon Vadisi’nde ciddi zaman geçirdim. 2010’larda Silikon Vadi­si denildiğinde akla önce tüketici interneti, sosyal medya, uygulama­lar geliyordu. Airbnb, Stripe, Coin­base, Reddit gibi şirketler bu döne­min sembolleriydi.

Geçtiğimiz beş yılda ise yapay zekâ, veri analitiği, savunma tek­nolojisi, uzay ekonomisi ve otonom sistemler yeni dönemin ana başlık­ları haline geldi. İşte Thiel etkisi, bu dönüşümde Founders Fund’ın portföyü özel bir anlam taşıyor. Fo­nun kamuya açık portföyünde Spa­ceX, Palantir, Anduril, Stripe, Airb­nb, Facebook, Neuralink, OpenAI, DeepMind, Figma, Spotify ve Ocu­lus gibi şirketler yer alıyor. Bu liste, bir yatırım fonundan çok teknolo­jik iktidar haritasıydı.

Palantir’in 2003’te kurulması, veri analitiği ile güvenlik devleti­nin kesişim noktasını temsil edi­yordu. Anduril’in ise savunma tek­nolojilerinin artık eski tip müte­ahhitlik modeliyle değil, yazılım, yapay zekâ ve otonom sistem man­tığıyla ilerleyeceğini gösterdi. Spa­ceX uzayı, Palantir veriyi, Anduril savunma sahasını, Neuralink in­san-makine arayüzünü, DeepMind ve OpenAI ise yapay zekâ ufkunu temsil ediyor. Bunların tümünün aynı yatırım çevrelerinde kesişme­si, rastlantıdan çok stratejik yöne­limdir.

Bu dönüşüm ABD açısından as­keri ve ekonomik bir yeniden yapı­lanma anlamına geliyor. Savunma harcamalarının yüz milyarlarca dolarlık ölçeği, yapay zekâ ve drone teknolojileriyle birleştiğinde, Sili­kon Vadisi artık yalnızca sivil tüke­tici pazarına değil, Pentagon’un ve NATO güvenlik mimarisinin gele­ceğine de ürün geliştiriyor. Bu ne­denle Thiel çevresini analiz eder­ken sadece girişim sermayesi değil, savunma ekonomisi ve kamu alım­ları da dikkate alınmalıdır.

Teknooligarşideki siyasi ayak

Thiel’in keşiflerinden 1789 Ca­pital 2022’de kurulan güç oyu­nundaki bir finansal fon; özellikle Trump çevresiyle ilişkileri nede­niyle son dönemde daha fazla gö­rünür hale geldi. Donald Trump Jr.’ın ortak olarak katılmasıyla da Trump ailesi, muhafazakâr serma­ye çevreleri ve teknoloji yatırımcı­ları arasında yeni bir köprü oluş­muştur. Fonun savunma, yapay zekâ, biyoteknoloji, kripto ve al­ternatif medya alanlarına yatırım yaptığı belirtilmektedir.

Buradaki asıl önemli kavram “paralel ekonomi”dir. Bu ifade, sa­dece farklı şirketlere yatırım yap­mak anlamına gelmiyor. Gelenek­sel Wall Street, ana akım medya, ESG politikaları ve klasik kurum­sal yönetişim anlayışına karşı al­ternatif bir ekonomik alan kurma iddiasını taşıyor. Bu yeni alan, ser­maye ile ideolojiyi açık biçimde birleştiriyor. Bir şirketin bilançosu kadar kültürel pozisyonu, kurucu­sunun siyasi çevresi kadar regülas­yonla ilişkisi de yatırım kararının parçası haline geliyor.

Washington’daki Executive Branch adlı özel kulüp de bu yeni ağ mantığının sosyal ve politik plat­formu olarak öne çıkıyor. 2026’da basına yansıyan bilgilere göre Do­nald Trump Jr., Omeed Malik ve Witkoff ailesiyle bağlantılı isimler etrafında şekillenen bu yapı, tek­noloji milyarderleri, kabine üyele­ri, yatırımcılar ve siyasi aktörleri aynı ortamda buluşturuyor. Üyelik ücretlerinin yüz binlerce dolar se­viyesinde konuşulması bile bu olu­şumun sıradan bir sosyal kulüp de­ğil, kapalı devre etkileşim alanı ol­duğunu gösteriyor.

Yeni nesil Bilderberg

Thiel’in etkisi açık şirket yatı­rımlarından ibaret değil. 2006’da Peter Thiel ve Auren Hoffman ta­rafından kurulduğu belirtilen Di­alog, 2026’da sızan bilgilerle yeni­den gündeme geldi. Haberlere gö­re Dialog teknoloji, finans, siyaset ve akademi dünyasından davet­li isimleri kapalı toplantılarda bir araya getiren bir platform. Bu sene Dublin buluşmasında 222 kayıtlı katılımcıdan söz edildi. Tartışma başlıkları arasında yapay zekâ, sa­vaş senaryoları, toplumsal dönü­şüm ve teknoloji kaynaklı kırılma­ların bulunması dikkat çekti.

Bu tür ağları komplo diliyle de­ğil, kurumsal sosyoloji mantığıy­la okumak gerekir. Çünkü modern ekonomide kararlar yalnızca res­mi toplantılarda alınmıyor. Serma­ye sahipleri, teknoloji kurucuları, eski kamu görevlileri, güvenlik bü­rokrasisi ve siyasi aktörler; konfe­ranslarda, özel yemeklerde, kapalı forumlarda ve yatırım zirvelerin­de birbirini tanıyor. Güven ilişkisi burada kuruluyor. Bir sonraki yatı­rım, kamu ihalesi, danışmanlık gö­revi veya siyasi atama çoğu zaman bu ağların içinde olgunlaşıyor.

Bilderberg de bu anlamda eski dünyanın kapalı elit platformların­dan biridir. 1954’ten bu yana Batı dünyasının siyaset, iş, akademi ve medya çevrelerini bir araya geti­ren yapı, kamuoyunda çoğu zaman gizlilik tartışmalarıyla anıldı. Res­mi listelerde Peter Thiel’in Bilder­berg komitesinde yer alması, onun yalnızca Silikon Vadisi içinde değil, Atlantik dünyasının daha köklü elit ağlarında da etkili olduğunu gös­teriyor. Yeni olan, Bilderberg tipi kapalı elit ağlarının artık savunma yapay zekâsı, veri egemenliği ve gi­rişim sermayesiyle birleşmesidir.

Yetenek fabrikası: Thiel Fellowship ve Y Combinator

Bu yapının uzun vadeli unsur­larından biri de insan kaynağıdır. Thiel Fellowship, 2011’de kurul­du. Program, üniversiteyi bırakıp kendi girişimini kurmak isteyen gençlere iki yıl için 250 bin dolar­lık destek sağlıyor. Bu rakam ilk ba­kışta bir burs gibi görünebilir fakat stratejik olarak bir kadro yatırımı­na karşılık gelir. Çünkü erken yaşta seçilen girişimciler yalnızca para değil, mentor, yatırımcı, kurucu ve bilim insanlarından oluşan bir çev­reye dahil oluyor.

Y Combinator (YC) ise daha ge­niş bir girişimci havuzunu temsil ediyor. 2005’ten bu yana dünyanın en etkili hızlandırıcılarından bi­ri haline gelen YC, 2010’larda yeni nesil teknoloji şirketlerinin doğum merkeziydi. 2022’de Garry Tan’ın YC’nin yeni başkanı ve CEO’su ola­cağının açıklanması, bu dönüşüm açısından sembolik önem taşıdı. Tan’ın geçmişinde Palantir’de er­ken dönem mühendislik ve tasarım görevlerinde bulunması, Palantir kültürü ile YC ekosistemi arasında dolaylı bir bağ kuruyor. Bu durum YC’deki Silikon Vadisi insan kay­nağı akışında Palantir-Founders Fund tayfasının ağırlığının arttığı­nı gösterir.

PayPal çevresi, Palantir mezun­ları ve YC girişimcileri bugün bir­birine paralel üç ayrı “mafya” ola­rak anılıyor. PayPal çevresinden Elon Musk, Peter Thiel, David Sa­cks, Reid Hoffman, Keith Rabois gibi isimler çıktı. Palantir çevre­sinden Anduril ve benzeri savun­ma teknolojisi şirketleri doğdu. YC çevresinden ise Stripe, Airbnb, Co­inbase, Reddit ve DoorDash gibi tü­ketici ve finans teknolojisi devleri yükseldi. 2020’lerde bu üç çevre­nin daha sık kesişmesi, teknoloji sermayesinin daha politik ve daha stratejik hale geldiğini gösteriyor.

Türkiye bu işlerin neresinde, nasıl olmalı?

Bu tablo yalnızca Amerika içi bir güç mücadelesi değildir. Türkiye gibi jeopolitik kavşakta bulunan ülkeler açısından da önemli ders­ler içerir.

Teknoloji politikası artık sade­ce teknopark, yazılım ihracatı ve­ya startup desteklerinden ibaret değildir. Savunma sanayii, veri gü­venliği, yapay zekâ, enerji, uzay ve finansman mimarisi birlikte düşü­nülmelidir.

Sermaye ağları ile kamu politi­kası arasındaki ilişki daha şeffaf, daha kurallı ve daha stratejik yöne­tilmelidir. Ve tabii ki kaynakların etkin ve verimli kullanılması ko­nusu var; Türkiye kendi genç giri­şimcilerini yalnızca hibe program­larıyla değil, uzun vadeli mentor­luk, uluslararası ağ ve kamu-özel işbirliği mekanizmalarıyla destek­lemelidir.

Türkiye son 20 yılda savunma sanayiinde önemli bir atılım yaptı. İHA/SİHA teknolojileri, mühim­mat, elektronik harp, radar, komu­ta-kontrol ve yazılım alanlarında oluşan kapasite, bölgesel güç pro­jeksiyonunun temel unsurların­dan biri haline geldi. Ancak yeni aşama, bu savunma kapasitesinin yapay zekâ, siber güvenlik, kuan­tum teknolojileri, veri merkezleri ve finansman araçlarıyla birleşti­rilmesidir. ABD’de Thiel çevresi­nin yaptığı tam olarak budur: tek­nolojiyi yalnızca şirket kurmak için değil, devlet kapasitesini ye­niden şekillendirmek için kullan­mak. Bu nedenle mesele bir kişi­nin etkisinden daha büyüktür. Peter Thiel adı, 2020’lerin güç dö­nüşümünü anlamak için bir mer­cek işlevi görüyor. O mercekten ba­kıldığında, geleceğin rekabetinin yalnızca ürün ve fiyat rekabeti ol­madığı görülüyor.

Yeni iktidar biçimleri

Thiel merkezli ağlar, çağımızın yeni iktidar biçimini gösteriyor. Bu iktidar klasik anlamda sadece devlet iktidarı değildir; sadece piyasa gücü de değildir. Sermaye, veri, savunma, yapay zekâ, medya ve siyaset iç içe geçmiştir. 2005’te kurulan bir fon, 2011’de başlayan bir burs programı, 2022’de doğan bir yatırım şirketi, 2026’da sızan kapalı toplantı belgeleri ve onlarca milyar dolarlık teknoloji portföyleri aynı resmin parçalarıdır. Bu resmi doğru okuyan ülkeler ve şirketler, yeni dönemin oyun kurucuları arasında yer alacaktır. Yanlış okuyanlar ise başkalarının kurduğu ağların içinde sadece pazar, veri kaynağı veya taşeron olarak kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.