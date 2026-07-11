Peter Thiel ağları: Sermaye teknoloji ve siyasetin yeni güç haritası
Küresel ekonomi başka bir paradigmada yol almaya başladı; salt şirketlerin bilançoları, merkez bankalarının faiz kararları veya devletlerin bütçe açıkları belirleyici değil. Yeni güç haritasında sermaye, teknoloji, savunma sanayii ve siyaset aynı masada buluşuyor. Bu masanın en dikkat çekici aktörlerinden biri de Peter Thiel.
Peter Theil’in PayPal’ın kurucu ortaklarından biri olarak başlayan hikayesi, Palantir, Founders Fund, Thiel Fellowship, 1789 Capital, Dialog, Bilderberg ve Washington’daki yeni özel kulüpler üzerinden çok daha geniş bir etki alanına dönüşmüş durumda. Bugün Thiel’i yalnızca bir teknoloji yatırımcısı olarak okumak eksik olur. Sermaye tahsisiyle insan kaynağı yetiştirmeyi, savunma teknolojisiyle siyasi güç elde etmeyi, kapalı devre toplantı ve ilişki ağlarıyla kamu politikası üzerindeki etkiyi artırmayı hedefleyen yeni nesil bir güç modeli inşa etme çabası var.
2005’te kurulan Founders Fund, 2011’de başlayan Thiel Fellowship, 2022’de ortaya çıkan 1789 Capital, 2026’da sızıntılarla yeniden gündeme gelen Dialog ve Thiel’in içinde yer aldığı Bilderberg çevresi, bir bütünün parçaları olarak okunabilir. Ortak tema aynıdır: Teknoloji çağında devlet kapasitesini, sermaye hareketlerini ve siyasi yönelimi birlikte etkilemek.
Silikon Vadisi’nin yeni merkezi: Savunma teknolojileri
Geçtiğimiz ay Dünya Kupası nedeniyle gittiğim ABD’de Palo Alto ve Silikon Vadisi’nde ciddi zaman geçirdim. 2010’larda Silikon Vadisi denildiğinde akla önce tüketici interneti, sosyal medya, uygulamalar geliyordu. Airbnb, Stripe, Coinbase, Reddit gibi şirketler bu dönemin sembolleriydi.
Geçtiğimiz beş yılda ise yapay zekâ, veri analitiği, savunma teknolojisi, uzay ekonomisi ve otonom sistemler yeni dönemin ana başlıkları haline geldi. İşte Thiel etkisi, bu dönüşümde Founders Fund’ın portföyü özel bir anlam taşıyor. Fonun kamuya açık portföyünde SpaceX, Palantir, Anduril, Stripe, Airbnb, Facebook, Neuralink, OpenAI, DeepMind, Figma, Spotify ve Oculus gibi şirketler yer alıyor. Bu liste, bir yatırım fonundan çok teknolojik iktidar haritasıydı.
Palantir’in 2003’te kurulması, veri analitiği ile güvenlik devletinin kesişim noktasını temsil ediyordu. Anduril’in ise savunma teknolojilerinin artık eski tip müteahhitlik modeliyle değil, yazılım, yapay zekâ ve otonom sistem mantığıyla ilerleyeceğini gösterdi. SpaceX uzayı, Palantir veriyi, Anduril savunma sahasını, Neuralink insan-makine arayüzünü, DeepMind ve OpenAI ise yapay zekâ ufkunu temsil ediyor. Bunların tümünün aynı yatırım çevrelerinde kesişmesi, rastlantıdan çok stratejik yönelimdir.
Bu dönüşüm ABD açısından askeri ve ekonomik bir yeniden yapılanma anlamına geliyor. Savunma harcamalarının yüz milyarlarca dolarlık ölçeği, yapay zekâ ve drone teknolojileriyle birleştiğinde, Silikon Vadisi artık yalnızca sivil tüketici pazarına değil, Pentagon’un ve NATO güvenlik mimarisinin geleceğine de ürün geliştiriyor. Bu nedenle Thiel çevresini analiz ederken sadece girişim sermayesi değil, savunma ekonomisi ve kamu alımları da dikkate alınmalıdır.
Teknooligarşideki siyasi ayak
Thiel’in keşiflerinden 1789 Capital 2022’de kurulan güç oyunundaki bir finansal fon; özellikle Trump çevresiyle ilişkileri nedeniyle son dönemde daha fazla görünür hale geldi. Donald Trump Jr.’ın ortak olarak katılmasıyla da Trump ailesi, muhafazakâr sermaye çevreleri ve teknoloji yatırımcıları arasında yeni bir köprü oluşmuştur. Fonun savunma, yapay zekâ, biyoteknoloji, kripto ve alternatif medya alanlarına yatırım yaptığı belirtilmektedir.
Buradaki asıl önemli kavram “paralel ekonomi”dir. Bu ifade, sadece farklı şirketlere yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Geleneksel Wall Street, ana akım medya, ESG politikaları ve klasik kurumsal yönetişim anlayışına karşı alternatif bir ekonomik alan kurma iddiasını taşıyor. Bu yeni alan, sermaye ile ideolojiyi açık biçimde birleştiriyor. Bir şirketin bilançosu kadar kültürel pozisyonu, kurucusunun siyasi çevresi kadar regülasyonla ilişkisi de yatırım kararının parçası haline geliyor.
Washington’daki Executive Branch adlı özel kulüp de bu yeni ağ mantığının sosyal ve politik platformu olarak öne çıkıyor. 2026’da basına yansıyan bilgilere göre Donald Trump Jr., Omeed Malik ve Witkoff ailesiyle bağlantılı isimler etrafında şekillenen bu yapı, teknoloji milyarderleri, kabine üyeleri, yatırımcılar ve siyasi aktörleri aynı ortamda buluşturuyor. Üyelik ücretlerinin yüz binlerce dolar seviyesinde konuşulması bile bu oluşumun sıradan bir sosyal kulüp değil, kapalı devre etkileşim alanı olduğunu gösteriyor.
Yeni nesil Bilderberg
Thiel’in etkisi açık şirket yatırımlarından ibaret değil. 2006’da Peter Thiel ve Auren Hoffman tarafından kurulduğu belirtilen Dialog, 2026’da sızan bilgilerle yeniden gündeme geldi. Haberlere göre Dialog teknoloji, finans, siyaset ve akademi dünyasından davetli isimleri kapalı toplantılarda bir araya getiren bir platform. Bu sene Dublin buluşmasında 222 kayıtlı katılımcıdan söz edildi. Tartışma başlıkları arasında yapay zekâ, savaş senaryoları, toplumsal dönüşüm ve teknoloji kaynaklı kırılmaların bulunması dikkat çekti.
Bu tür ağları komplo diliyle değil, kurumsal sosyoloji mantığıyla okumak gerekir. Çünkü modern ekonomide kararlar yalnızca resmi toplantılarda alınmıyor. Sermaye sahipleri, teknoloji kurucuları, eski kamu görevlileri, güvenlik bürokrasisi ve siyasi aktörler; konferanslarda, özel yemeklerde, kapalı forumlarda ve yatırım zirvelerinde birbirini tanıyor. Güven ilişkisi burada kuruluyor. Bir sonraki yatırım, kamu ihalesi, danışmanlık görevi veya siyasi atama çoğu zaman bu ağların içinde olgunlaşıyor.
Bilderberg de bu anlamda eski dünyanın kapalı elit platformlarından biridir. 1954’ten bu yana Batı dünyasının siyaset, iş, akademi ve medya çevrelerini bir araya getiren yapı, kamuoyunda çoğu zaman gizlilik tartışmalarıyla anıldı. Resmi listelerde Peter Thiel’in Bilderberg komitesinde yer alması, onun yalnızca Silikon Vadisi içinde değil, Atlantik dünyasının daha köklü elit ağlarında da etkili olduğunu gösteriyor. Yeni olan, Bilderberg tipi kapalı elit ağlarının artık savunma yapay zekâsı, veri egemenliği ve girişim sermayesiyle birleşmesidir.
Yetenek fabrikası: Thiel Fellowship ve Y Combinator
Bu yapının uzun vadeli unsurlarından biri de insan kaynağıdır. Thiel Fellowship, 2011’de kuruldu. Program, üniversiteyi bırakıp kendi girişimini kurmak isteyen gençlere iki yıl için 250 bin dolarlık destek sağlıyor. Bu rakam ilk bakışta bir burs gibi görünebilir fakat stratejik olarak bir kadro yatırımına karşılık gelir. Çünkü erken yaşta seçilen girişimciler yalnızca para değil, mentor, yatırımcı, kurucu ve bilim insanlarından oluşan bir çevreye dahil oluyor.
Y Combinator (YC) ise daha geniş bir girişimci havuzunu temsil ediyor. 2005’ten bu yana dünyanın en etkili hızlandırıcılarından biri haline gelen YC, 2010’larda yeni nesil teknoloji şirketlerinin doğum merkeziydi. 2022’de Garry Tan’ın YC’nin yeni başkanı ve CEO’su olacağının açıklanması, bu dönüşüm açısından sembolik önem taşıdı. Tan’ın geçmişinde Palantir’de erken dönem mühendislik ve tasarım görevlerinde bulunması, Palantir kültürü ile YC ekosistemi arasında dolaylı bir bağ kuruyor. Bu durum YC’deki Silikon Vadisi insan kaynağı akışında Palantir-Founders Fund tayfasının ağırlığının arttığını gösterir.
PayPal çevresi, Palantir mezunları ve YC girişimcileri bugün birbirine paralel üç ayrı “mafya” olarak anılıyor. PayPal çevresinden Elon Musk, Peter Thiel, David Sacks, Reid Hoffman, Keith Rabois gibi isimler çıktı. Palantir çevresinden Anduril ve benzeri savunma teknolojisi şirketleri doğdu. YC çevresinden ise Stripe, Airbnb, Coinbase, Reddit ve DoorDash gibi tüketici ve finans teknolojisi devleri yükseldi. 2020’lerde bu üç çevrenin daha sık kesişmesi, teknoloji sermayesinin daha politik ve daha stratejik hale geldiğini gösteriyor.
Türkiye bu işlerin neresinde, nasıl olmalı?
Bu tablo yalnızca Amerika içi bir güç mücadelesi değildir. Türkiye gibi jeopolitik kavşakta bulunan ülkeler açısından da önemli dersler içerir.
Teknoloji politikası artık sadece teknopark, yazılım ihracatı veya startup desteklerinden ibaret değildir. Savunma sanayii, veri güvenliği, yapay zekâ, enerji, uzay ve finansman mimarisi birlikte düşünülmelidir.
Sermaye ağları ile kamu politikası arasındaki ilişki daha şeffaf, daha kurallı ve daha stratejik yönetilmelidir. Ve tabii ki kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusu var; Türkiye kendi genç girişimcilerini yalnızca hibe programlarıyla değil, uzun vadeli mentorluk, uluslararası ağ ve kamu-özel işbirliği mekanizmalarıyla desteklemelidir.
Türkiye son 20 yılda savunma sanayiinde önemli bir atılım yaptı. İHA/SİHA teknolojileri, mühimmat, elektronik harp, radar, komuta-kontrol ve yazılım alanlarında oluşan kapasite, bölgesel güç projeksiyonunun temel unsurlarından biri haline geldi. Ancak yeni aşama, bu savunma kapasitesinin yapay zekâ, siber güvenlik, kuantum teknolojileri, veri merkezleri ve finansman araçlarıyla birleştirilmesidir. ABD’de Thiel çevresinin yaptığı tam olarak budur: teknolojiyi yalnızca şirket kurmak için değil, devlet kapasitesini yeniden şekillendirmek için kullanmak. Bu nedenle mesele bir kişinin etkisinden daha büyüktür. Peter Thiel adı, 2020’lerin güç dönüşümünü anlamak için bir mercek işlevi görüyor. O mercekten bakıldığında, geleceğin rekabetinin yalnızca ürün ve fiyat rekabeti olmadığı görülüyor.
Yeni iktidar biçimleri
Thiel merkezli ağlar, çağımızın yeni iktidar biçimini gösteriyor. Bu iktidar klasik anlamda sadece devlet iktidarı değildir; sadece piyasa gücü de değildir. Sermaye, veri, savunma, yapay zekâ, medya ve siyaset iç içe geçmiştir. 2005’te kurulan bir fon, 2011’de başlayan bir burs programı, 2022’de doğan bir yatırım şirketi, 2026’da sızan kapalı toplantı belgeleri ve onlarca milyar dolarlık teknoloji portföyleri aynı resmin parçalarıdır. Bu resmi doğru okuyan ülkeler ve şirketler, yeni dönemin oyun kurucuları arasında yer alacaktır. Yanlış okuyanlar ise başkalarının kurduğu ağların içinde sadece pazar, veri kaynağı veya taşeron olarak kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.
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