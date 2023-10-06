Prometeon, 75 ülkeyi İstanbul’dan yönetiyor

Küresel şirketlerin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar sadece istihdam yaratmıyor ve vergi kaynağı olmuyor. Birçoğu yeni markaların, tesislerin, sektörlerin de doğmasını sağlıyor.

Bunlardan biri de Türkiye’nin ilk lastik fabrikasının sahibi olan Prometeon. Bünyesinde 1960 yılında kurulan Pirelli’yi de barındıran Prometeon, bu anlamda oldukça önemli bir örnek. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağında Prometeon Türkiye’nin üst yöneticileri ile bir aradaydık.

Hem organizasyonun hem de bu alanda dünyaca ünlü Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun destekçisi olan Prometeon’un Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölgesi CEO’su Gökçe Şenocak ve MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ile hem yarışı izleme şansımız hem de dünya devi marka için Türkiye’nin önemini ilk ağızdan duyma fırsatımız oldu.

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon Tyre Group’un dünyada ve Türkiye’de güçlü büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Gökçe Şenocak, markanın Anteo, Eracle, Tegrys, Sestante, Argantis’in yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikler ürettiğini dile getirdi.

Fabrikalar kurduran fabrikayı Pirelli 1960’ta açtı

3 ülkede 4 fabrikası olan marka için Türkiye oldukça önemli. Şenocak, “Türkiye hem Ar-Ge hem de üretim tesisine sahip. İstanbul’dan 75 ülkeyi yönetiyoruz” diyor.

Dünya genelinde 8 bin çalışanı ve 160 ülkede yürüttüğü operasyonları ile 1,5 milyar euro ciro yapan Prometeon Tyre Group’un sahibi olduğu Pirelli’nin üretim hikâyesi aslında onu, ‘Fabrikalar yapan fabrika’ olarak nitelenmesini sağlıyor. Zira Şenocak’ın verdiği bilgiye göre Sabancı Ailesi, bu tesise ürün sağlamak için Kordsa’yı kurmuş. Ardından da lastik üretimine başlamış.

Bir anlamda Türkiye’de 63 yıldır var olan Pirelli, Kordsa dâhil birçok Türk devinin de ortaya çıkmasını sağlamış. Türkiye’nin lojistik sektöründe güçlü bir konumda yer aldığını belirten Gökçe Şenocak, “2017-2024 yılları arasında Türkiye'ye teknoloji, kapasite artışı, Ar-Ge başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz doğrudan yabancı yatırımlarımız 175 milyon euroya ulaşıyor.

Bu sayede hâlihazırda Türkiye’nin en yüksek ticari lastik üretim kapasitesine sahip fabrikası olarak, en premium lastikleri üretiyor ve üretimin yüzde 50’den fazlasını başta Avrupa olmak üzere 87 ülkeye ihraç ediyoruz” diye anlatıyor. Prometeon Türkiye’nin içinde bulunduğu MEA Bölgesi’nin net satışının yüzde 53’ünü, üretimin ise yüzde 52’sini gerçekleştirdiğini dile getiren Şenocak, Türkiye ticari lastik pazarı hakkında bilgiler de aktardı.

Şenocak şu bilgileri verdi: “2017’den bugüne Türkiye lastik yenileme pazarı yüzde 12 büyüdü. ‘En iyi lastikleri ve çözümlerini üretme’ vizyonumuzla pazarın üstünde bir büyüme gerçekleştirerek pazar payımızı aynı dönemde 4 puan artırdık ve mevcut durumda pazardaki her dört ticari lastikten birini biz üretiyoruz.

Ciromuzu 5 yılda euro bazında 2,4 katına çıkardık ve ihracat ciromuzu da yine euro bazında 4 kat artırdık. Toplam ciromuz 410 milyon euroya ulaştı. Yüksek teknolojili lastikleri üretme yetkinliğimizle ihracatımızın 2/3’ünü en premium pazar olan Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz.”

‘’Akıllı lastikler geliştiriyoruz”

Sürdürülebilirliği her zaman gündeminde tutan ve bunu inovatif çözümlerle destekleyen bir grup olduklarını da aktaran Şenocak “Prometeon Tyre Group olarak geleceğimizi şekillendiren ve üzerinde en önemle durduğumuz konular inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik. İnovasyonumuzu hızlandıran, dünyadaki en gelişmiş Ar-Ge Merkezi’miz Türkiye’de yer alıyor. Her yıl ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz.

Akıllı lastik üretiminde Türkiye’de öncüyüz. Hâlihazırda ürettiğimiz her üç lastikten biri bu teknolojiye sahip. Bu sayede lastiğin üretimden hurdaya kadar tüm yaşam döngüsünde izlenebilirlik sağlıyor, kullanıcılarımıza verimlilik ve maliyet tasarrufu imkânı sunuyoruz. Lastik içi sensör uygulamalarını üretimimizin bir parçası haline getirmek üzere çalışıyoruz” diyor.

Pazar payı %25’e çıktı

Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, Prometeon Türkiye’nin 2017’de yüzde 21 olan pazar payının yüzde 25’e ulaştığına ve Prometeon’un tek markada 2020’den bu yana pazar lideri olduğuna dikkat çekiyor.

Prometeon Türkiye’nin premium, standart ve ekonomik olmak üzere tüm segmentlerde ürünlere sahip olduğuna değinen Uslu, ekonomik segmentin son yıllardaki büyümesine ve maliyet yönetiminin kazandığı öneme vurgu yapıyor. Uslu, şöyle devam ediyor: “2022’de satışa sunduğumuz yeni 02 Serisi lastiklerimiz sunduğu kilometre performansı, daha düşük yakıt tüketimi sağlayan dönme direnci ve dayanıklılığı ile büyük avantaj yaratıyor.

Ürünlerimizle beraber Pro Services adını verdiğimiz katma değerli hizmetlerimiz ile filoların lastik yönetimine değil kendi ana işine odaklanmasını sağlıyor ve bu sayede, Türkiye’nin önde gelen filoları ile çalışıyoruz. Pro Services çözüm ailemizi kullanan 150 araçlık bir filoya yılda 4 milyon TL’nin üzerinde tasarruf vadediyoruz.”