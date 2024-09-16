Railport lojistikte yeni bir sayfa açacak

Küresel ticararet 3 ayaklı bir eko­sistem üzerine kurulu. İmalat, pazar ve onun lojistiği. Bu ayaklar­dan biri aksarsa küresel ticaretin sis­temi bozuluyor. Bunu en iyi pande­mi sürecinde yaşadık. Bölgesel kriz­ler, savaşlar yine bu tedarik zincirini bozan en önemli sebepler. Bu zincir son 20 yıldır doğudan batıya doğru akıyor.

Şüphesiz bu ayaklardan bi­rini oluşturan lojistik, liman ve ter­minal işletmeciliği ekositemin ayak­ta tutuyor. Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu ile 2025 yılında fa­aliyete geçmesi planlanan intmodal liman yani denizi olmayan ve raylar­la bağlanan Railport’u konuştuk. Ka­lelioğlu yaptıkları işi tanımlarken şu ifadeyi kullandı: “Dünyada hangi iş bitmez diye sorulursa, konteyner ti­careti hiçbir zaman bitmeyecek. Li­mancılık zor bir iş. Yı­lın 365 günü 24 saat faal. Hiç tatil yok ve 3 vardi­ya çalışılıyor.

Madenci­likten sonra en zor işler­den biri. Çünkü küresel ticaret asla uyumuyor.” Özgür Kalelioğlu, Türki­ye’nin bu ekosistem için­de çok önemli bir yeri ol­duğunu ifade ederek, 3 kıtayı bağlayan bir konumda olduk­larını belirtiyor. Arkas olarak 30 yıl önce bu sisteme entegre olduklarını belirten Kalelioğlu, liman ve termi­nal işletmeciliği konusunda Türki­ye’nin öncü şirketi haline geldikleri­ni kaydetti.

Marport ve Autoport ile kurdukları sistemle dünyanın en bü­yük gemilerine hizmet verdiklerinin altını çizen Kalelioğlu, şimdi dünya­nın en büyük intermodal liman iş­letmecisi olan Duisport ile Kartepe ve Adana-Mersin hattında kuracak­ları Railport ile lojistikte yeni bir sayfa açacaklarını kaydetti. Kaleli­oğlu’nun Kartepe ve Mersin’de ku­rulacak kara limanları işle ilgili şu bilgileri aktardı:

-Railport, tren ve kamyon taşı­macılığını kapsayan intermodal bir kara limanı.

-Projedeki ortağımız Alman­ya merkezli Duisburger Hafen AG dünyanın en büyük intermodal li­man işletmecilerinden. Çin’den Av­rupa’ya ilk tren servisini başlattılar. Önce ayda bir, sonra haftada bir. Şu anda günde 4-5 servis tren geliyor Çin’den.

-Railport’un açılmasıyla ticaret yolu epey bir kısalacak. Çin’den ge­mi 1 ayda gelirken tren ise 3 haftada geliyor.

-Bir Railport’u da Yenice–Ada­na-Mersin hattında kuracağız. Mersin ve İskenderun limanları­nın arka bahçesinde yer almış ola­cak. Buradan da Gaziantep, Malat­ya, Irak, İran ve Suriye dağıtımları­nı yapacağız.

-Railport için yapılan yatırım 250 milyon dolar. Ayrıca İsviçre’den 5 lokomotif satın aldık.

-Karadan veya denizden gelen yükü dağıtacak bir hub olarak tasar­ladık. Railport’ta 400-500 bin TEU (Twenty Foot/Yirmi Ayak Kontey­ner) gibi ciddi bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz.

Çin-Türkiye transit süresi 25 güne inecek

Railport projesi ile Çin-Türkiye transit sü­resinin 45 günden 25 gü­ne ineceğini vurgulayan Özgür Kalelioğlu, ticare­tin daha hızlı ve verim­li hale geleceğinin altı­nı çizdi. Kalelioğlu; “Ra­ilport, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi yardımıyla Trans-Asya de­miryolu ağına bağlanacak. Bu bağ­lantı sayesinde Orta Doğu, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Çin ve Orta Asya güzer­gâhını Türkiye ve Avrupa ile entegre ederek ticaretin kalbinde bir köprü görevini üstlenecek” dedi.

Marport’a yatırım 1 milyar doları aştı

Toplam yatırım değeri 1 milyar doları aşan Marport ile Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde lokomotif bir rol üstleniklerini belirten Kalelioğ­lu, “Marport 2.3 milyon TEU kapasi­tesiyle Türkiye genelinde yüzde 12, Marmara Bölgesi’nde ise yüzde 19 pazar payına sahip. Gerçekleştirdi­ğimiz yatırımlarla Marport’u dünya­nın en büyük gemilerine hizmet ve­rebilecek duruma getirdik” diye ko­nuştu.

Autoport’ta kapasiteyi arttırıyoruz

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Doğu ve Güney Marmara’daki oto­motiv lojistiğine özel olarak tasarla­nan Autoport’un kapasite arttırımı­na yönelik yatırımlara devam ettik­lerini belirten Özgür Kalelioğlu, yeni yatırım projesi kapsamında Auto­port’un 243 bin metrekare olan ala­nı 403 bin metrekareye, 15 bin adet park kapasitesi ise 22 bin 500’e, yıl­lık araç elleçleme kapasitesinin 650 bin adetten 1 milyon 100 bin adede çıkacağını belirtti.