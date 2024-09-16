Railport lojistikte yeni bir sayfa açacak
Küresel ticararet 3 ayaklı bir ekosistem üzerine kurulu. İmalat, pazar ve onun lojistiği. Bu ayaklardan biri aksarsa küresel ticaretin sistemi bozuluyor. Bunu en iyi pandemi sürecinde yaşadık. Bölgesel krizler, savaşlar yine bu tedarik zincirini bozan en önemli sebepler. Bu zincir son 20 yıldır doğudan batıya doğru akıyor.
Şüphesiz bu ayaklardan birini oluşturan lojistik, liman ve terminal işletmeciliği ekositemin ayakta tutuyor. Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu ile 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan intmodal liman yani denizi olmayan ve raylarla bağlanan Railport’u konuştuk. Kalelioğlu yaptıkları işi tanımlarken şu ifadeyi kullandı: “Dünyada hangi iş bitmez diye sorulursa, konteyner ticareti hiçbir zaman bitmeyecek. Limancılık zor bir iş. Yılın 365 günü 24 saat faal. Hiç tatil yok ve 3 vardiya çalışılıyor.
Madencilikten sonra en zor işlerden biri. Çünkü küresel ticaret asla uyumuyor.” Özgür Kalelioğlu, Türkiye’nin bu ekosistem içinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, 3 kıtayı bağlayan bir konumda olduklarını belirtiyor. Arkas olarak 30 yıl önce bu sisteme entegre olduklarını belirten Kalelioğlu, liman ve terminal işletmeciliği konusunda Türkiye’nin öncü şirketi haline geldiklerini kaydetti.
Marport ve Autoport ile kurdukları sistemle dünyanın en büyük gemilerine hizmet verdiklerinin altını çizen Kalelioğlu, şimdi dünyanın en büyük intermodal liman işletmecisi olan Duisport ile Kartepe ve Adana-Mersin hattında kuracakları Railport ile lojistikte yeni bir sayfa açacaklarını kaydetti. Kalelioğlu’nun Kartepe ve Mersin’de kurulacak kara limanları işle ilgili şu bilgileri aktardı:
-Railport, tren ve kamyon taşımacılığını kapsayan intermodal bir kara limanı.
-Projedeki ortağımız Almanya merkezli Duisburger Hafen AG dünyanın en büyük intermodal liman işletmecilerinden. Çin’den Avrupa’ya ilk tren servisini başlattılar. Önce ayda bir, sonra haftada bir. Şu anda günde 4-5 servis tren geliyor Çin’den.
-Railport’un açılmasıyla ticaret yolu epey bir kısalacak. Çin’den gemi 1 ayda gelirken tren ise 3 haftada geliyor.
-Bir Railport’u da Yenice–Adana-Mersin hattında kuracağız. Mersin ve İskenderun limanlarının arka bahçesinde yer almış olacak. Buradan da Gaziantep, Malatya, Irak, İran ve Suriye dağıtımlarını yapacağız.
-Railport için yapılan yatırım 250 milyon dolar. Ayrıca İsviçre’den 5 lokomotif satın aldık.
-Karadan veya denizden gelen yükü dağıtacak bir hub olarak tasarladık. Railport’ta 400-500 bin TEU (Twenty Foot/Yirmi Ayak Konteyner) gibi ciddi bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz.
Çin-Türkiye transit süresi 25 güne inecek
Railport projesi ile Çin-Türkiye transit süresinin 45 günden 25 güne ineceğini vurgulayan Özgür Kalelioğlu, ticaretin daha hızlı ve verimli hale geleceğinin altını çizdi. Kalelioğlu; “Railport, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi yardımıyla Trans-Asya demiryolu ağına bağlanacak. Bu bağlantı sayesinde Orta Doğu, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Çin ve Orta Asya güzergâhını Türkiye ve Avrupa ile entegre ederek ticaretin kalbinde bir köprü görevini üstlenecek” dedi.
Marport’a yatırım 1 milyar doları aştı
Toplam yatırım değeri 1 milyar doları aşan Marport ile Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde lokomotif bir rol üstleniklerini belirten Kalelioğlu, “Marport 2.3 milyon TEU kapasitesiyle Türkiye genelinde yüzde 12, Marmara Bölgesi’nde ise yüzde 19 pazar payına sahip. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Marport’u dünyanın en büyük gemilerine hizmet verebilecek duruma getirdik” diye konuştu.
Autoport’ta kapasiteyi arttırıyoruz
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Doğu ve Güney Marmara’daki otomotiv lojistiğine özel olarak tasarlanan Autoport’un kapasite arttırımına yönelik yatırımlara devam ettiklerini belirten Özgür Kalelioğlu, yeni yatırım projesi kapsamında Autoport’un 243 bin metrekare olan alanı 403 bin metrekareye, 15 bin adet park kapasitesi ise 22 bin 500’e, yıllık araç elleçleme kapasitesinin 650 bin adetten 1 milyon 100 bin adede çıkacağını belirtti.