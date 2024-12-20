Reklamda dijitalin yükselişi ve büyümede etkili mecralar

Türkiye reklam sektörüne ilişkin en güveni­lir ve güncel veriler, sektörün çatı kuruluş­ları ve araştırma şirketleri IAB Türkiye, Rek­lamcılar Derneği / Reklamverenler Derne­ği, MediaCat, Marketing Türkiye, Deloitte, PwC gibi kuruluşlar tarafından düzenli olarak paylaşılmakta.

Bu raporlara göre dijitalin top­lam reklam harcamalarındaki payı her geçen yıl artıyor; sosyal medya ve arama motoru reklam­ları öncü rol oynuyor, TV önemli bir mecra ola­rak yerini koruyor, ancak payı göreceli bir şekil­de azalıyor.

CRM’nin gücü ve pazara yansıması

İşletmeler, müşterilerinden topladıkları ve­rileri CRM yazılımları aracılığıyla anlamlı iç­görülere dönüştürüyor. Böylece daha hedefli pazarlama, daha doğru zamanlama ve kişisel­leştirilmiş iletişim ile müşteriye ulaşmak için seçilecek mecranın etkinliği katlanarak artıyor.

Veri odaklı stratejiler: CRM sayesinde müşterilerin satın alma alışkanlıkları, ilgi alan­ları ve geri bildirimleri tek bir noktada toplanı­yor.

Müşteri deneyimini iyileştirme: Kişisel­leştirilmiş kampanyalar ve mesajlarla müşte­ri ihtiyaçları tahmin edilebiliyor, daha yüksek memnuniyet elde ediliyor.

Verimlilik ve kârlılık: Hangi pazarlama ka­nalının en çok satış getirdiği CRM analizleriyle keşfedilerek bütçe optimize edilebiliyor.

Geleneksel mecraların durumu

Televizyon: En büyük pay TV reklamlarında. Geniş kitlelere hızlıca ulaşmak isteyen büyük markalarca bilinirlik ve imaj açısından tercih ediliyor. Toplam reklam yatırımları içerisinde­ki oranı ise dijital mecralara kıyasla düşmekte.

Basılı medya ve radyo: Radyo, açıkhava rek­lamları ve basılı medya (gazete-dergi) da var­lığını sürdürse de her yıl bu mecralara ayrılan bütçe dijitalin gerisinde kalmakta. Özellikle be­lirli niş kitlelere hitap eden markalar için halen kullanılırken, toplam bütçeden aldıkları pay kü­çülmekte.

Dijitalin yükselişi

Pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşme, markaların reklam bütçelerini de ölçülebilir, hedeflenebilir ve esnek yapısıyla reklam har­camalarını dijital kanallara doğru kaydırmış ve geleneksel medyayı geride bırakmış durumda. 2020’lerden itibaren dijital reklam yatırımla­rı toplam reklam pastasının yarısını aşma eği­liminde. Özellikle arama motoru (SEM), sosyal medya ve dijital video reklamları, en büyük payı oluşturuyor.

Reklamda hangi mecra daha etkili?

Büyütmek, gelirlerinizi artırmak ve küre­sel pazarlara açılmada sayısız reklam mecrası mevcut. Geleneksel yöntemlerin köklü itibarı, dijital platformların esnekliği ve ölçülebilirli­ğiyle birleştiğinde, çok boyutlu bir strateji oluş­turmak mümkün. Üstelik, bu sürece müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımları entegre edilerek tüm pazarlama çabaları veriye dayalı, ölçülebilir ve yüksek dönüşümlü bir hale geti­rilebiliniyor.

Sosyal medya ve arama motoru: Markalar, sosyal medyalar veya Google Ads reklamlarıyla hedefleme imkânları ve ölçülebilir dönüşümler nedeniyle yoğun olarak kullanılıyor. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest, You­Tube, Google Ads, Bing Ads, SEO ve İçerik Pa­zarlaması, E-posta Pazarlama, E-ticaret Plat­formları Amazon, Trendyol, Hepsiburada, Etsy, Alibaba.

Programatik: Otomasyona dayalı satın alma imkânları ve detaylı hedefleme seçenekleri ne­deniyle Türkiye’de popüler durumda.

Artılar ve eksiler

Dijitalin artıları: Hızlı geri bildirim, kolay ölçümleme ve optimizasyon, düşük maliyet­li test imkânı, CRM ile kişiselleştirme kolaylığı

Eksileri: Yüksek rekabet, bazı kitlelerde gü­ven sorunu, trendlerin hızla değişmesi

Gelenekselin artıları: Güven ve itibarı pe­kiştirme, bölgesel odaklanma, markayı gerçek hayata taşıma, dokunsal deneyim

Eksileri: Yüksek maliyet, sonuçları ölçme­nin görece zor olması, hızlı adaptasyon zorluğu.

Hız: Dijital mecralar açık ara önde. Anlık ve­rilerle kampanya optimize edilebiliyor.

Verimlilik ve kârlılık: Dijital, ölçülebilir performansıyla bütçenizi verimli kullanmayı sağlıyor, CRM, bu süreci çok daha net hale ge­tiriyor.

Güven ve itibar: Geleneksel kanallar, mar­kayı sağlam bir temele oturtuyor, CRM, gele­neksel kampanyaların dönüşümünü daha anla­şılır kılıyor.

Son söz: Uygun yazılım, sağlıklı veri, doğru strateji ve doğru mecra.