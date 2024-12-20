Reklamda dijitalin yükselişi ve büyümede etkili mecralar
Türkiye reklam sektörüne ilişkin en güvenilir ve güncel veriler, sektörün çatı kuruluşları ve araştırma şirketleri IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği / Reklamverenler Derneği, MediaCat, Marketing Türkiye, Deloitte, PwC gibi kuruluşlar tarafından düzenli olarak paylaşılmakta.
Bu raporlara göre dijitalin toplam reklam harcamalarındaki payı her geçen yıl artıyor; sosyal medya ve arama motoru reklamları öncü rol oynuyor, TV önemli bir mecra olarak yerini koruyor, ancak payı göreceli bir şekilde azalıyor.
CRM’nin gücü ve pazara yansıması
İşletmeler, müşterilerinden topladıkları verileri CRM yazılımları aracılığıyla anlamlı içgörülere dönüştürüyor. Böylece daha hedefli pazarlama, daha doğru zamanlama ve kişiselleştirilmiş iletişim ile müşteriye ulaşmak için seçilecek mecranın etkinliği katlanarak artıyor.
Veri odaklı stratejiler: CRM sayesinde müşterilerin satın alma alışkanlıkları, ilgi alanları ve geri bildirimleri tek bir noktada toplanıyor.
Müşteri deneyimini iyileştirme: Kişiselleştirilmiş kampanyalar ve mesajlarla müşteri ihtiyaçları tahmin edilebiliyor, daha yüksek memnuniyet elde ediliyor.
Verimlilik ve kârlılık: Hangi pazarlama kanalının en çok satış getirdiği CRM analizleriyle keşfedilerek bütçe optimize edilebiliyor.
Geleneksel mecraların durumu
Televizyon: En büyük pay TV reklamlarında. Geniş kitlelere hızlıca ulaşmak isteyen büyük markalarca bilinirlik ve imaj açısından tercih ediliyor. Toplam reklam yatırımları içerisindeki oranı ise dijital mecralara kıyasla düşmekte.
Basılı medya ve radyo: Radyo, açıkhava reklamları ve basılı medya (gazete-dergi) da varlığını sürdürse de her yıl bu mecralara ayrılan bütçe dijitalin gerisinde kalmakta. Özellikle belirli niş kitlelere hitap eden markalar için halen kullanılırken, toplam bütçeden aldıkları pay küçülmekte.
Dijitalin yükselişi
Pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşme, markaların reklam bütçelerini de ölçülebilir, hedeflenebilir ve esnek yapısıyla reklam harcamalarını dijital kanallara doğru kaydırmış ve geleneksel medyayı geride bırakmış durumda. 2020’lerden itibaren dijital reklam yatırımları toplam reklam pastasının yarısını aşma eğiliminde. Özellikle arama motoru (SEM), sosyal medya ve dijital video reklamları, en büyük payı oluşturuyor.
Reklamda hangi mecra daha etkili?
Büyütmek, gelirlerinizi artırmak ve küresel pazarlara açılmada sayısız reklam mecrası mevcut. Geleneksel yöntemlerin köklü itibarı, dijital platformların esnekliği ve ölçülebilirliğiyle birleştiğinde, çok boyutlu bir strateji oluşturmak mümkün. Üstelik, bu sürece müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımları entegre edilerek tüm pazarlama çabaları veriye dayalı, ölçülebilir ve yüksek dönüşümlü bir hale getirilebiliniyor.
Sosyal medya ve arama motoru: Markalar, sosyal medyalar veya Google Ads reklamlarıyla hedefleme imkânları ve ölçülebilir dönüşümler nedeniyle yoğun olarak kullanılıyor. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest, YouTube, Google Ads, Bing Ads, SEO ve İçerik Pazarlaması, E-posta Pazarlama, E-ticaret Platformları Amazon, Trendyol, Hepsiburada, Etsy, Alibaba.
Programatik: Otomasyona dayalı satın alma imkânları ve detaylı hedefleme seçenekleri nedeniyle Türkiye’de popüler durumda.
Artılar ve eksiler
Dijitalin artıları: Hızlı geri bildirim, kolay ölçümleme ve optimizasyon, düşük maliyetli test imkânı, CRM ile kişiselleştirme kolaylığı
Eksileri: Yüksek rekabet, bazı kitlelerde güven sorunu, trendlerin hızla değişmesi
Gelenekselin artıları: Güven ve itibarı pekiştirme, bölgesel odaklanma, markayı gerçek hayata taşıma, dokunsal deneyim
Eksileri: Yüksek maliyet, sonuçları ölçmenin görece zor olması, hızlı adaptasyon zorluğu.
Hız: Dijital mecralar açık ara önde. Anlık verilerle kampanya optimize edilebiliyor.
Verimlilik ve kârlılık: Dijital, ölçülebilir performansıyla bütçenizi verimli kullanmayı sağlıyor, CRM, bu süreci çok daha net hale getiriyor.
Güven ve itibar: Geleneksel kanallar, markayı sağlam bir temele oturtuyor, CRM, geleneksel kampanyaların dönüşümünü daha anlaşılır kılıyor.
Son söz: Uygun yazılım, sağlıklı veri, doğru strateji ve doğru mecra.