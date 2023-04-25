Resesyon riski azaldı ihracatçı umutlandı

Kur sarmalı ve küresel ticaretteki riskler nedeniyle morali bozulan ihracatçılara iyi haber Almanya’dan geldi. İmalat, hizmet, perakende ve inşaat sektörü beklentilerini ölçen IFO endeksi Nisan’da 6 puan yükseldi.

Türkiye ihracatının en büyük pazarı olan Almanya’da açıklanan İfo endeksi Nisan verileri moral verdi. İmalat, hizmet, perakende ve inşaat sektöründe yer alan şirketlerin 6 aylık dönem içindeki beklentilerini ölçen IFO endeksi, Nisan ayında 93,6 seviyesine yükseldi. Endeks Nisan ayındaki seviye ile yükselişini 6 aydır sürdürüyor.

IFO mevcut değerlendirme endeksi 95,4 seviyesinden 95,0 seviyesine gerilerken ileri tarihli beklentileri oluşturan işletme kanadı ise 92,2'ye yükseldi. Veriler, euro bölgesinin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da sektörlerin moralinin iyi olduğunu gösterirken, buna en çok sevinen ülkelerin başında Türkiye geliyor. 2022 yılında 21.15 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Almanya bu bakımdan Türkiye’nin en güçlü pazarını oluşturuyor.

Birçok sektörün gözde ülkesi de yine Almanya. Ancak resesyon tehlikesi nedeniyle zaten kur sarmalına giren Türk ihracatçıları için ayrı bir endişe kaynağıydı. Son verilere göre Almanya’da sürecin önceki aylara göre iyimser ilerlemesi ise pozitif görüşün artmaya başladığına işaret ediyor.

Almanya’dan gelen bu olumlu veriler diğer AB ülkeleri için de moral oldu. Türkiye, 2022 yılında AB üyesi ülkelere 103 milyar dolar, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine ise 37 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Rakamları değerlendiren ihracatçılar, en önemli pazar olan Almanya’da resesyon tehlikesinin en çok Türk ihracatını etkileyeceğini, ancak sektörlerde yaşanan canlılığın kendileri için umut verici olduğunu kaydetti.

Krizler ve Çin, mobilya sektörüne hedef küçülttü

Avrupa ülkelerinde yaşanan resesyona ek olarak ABD’de yaşanan banka iflasları mobilyanın bu yıl için belirlediği ihracat iştahını frenledi. Sektörde yılsonu ihracat hedefi 6 milyar dolardan 5 milyar dolara çekildi.

Buna rağmen global pazarlarda sektörün Çin’e karşı güçlü duruşunu koruması bekleniyor. Son yıllarda ihracatta göz dolduran mobilya sektörü 2023 hedeflerini revize etti. İlk çeyrekte deprem nedeniyle mobilyada ihracatı geçen yıla göre yüzde 3’e yakın gerilerken, yıllık ihracat hedefi 6 milyar dolar yerine, en fazla 5 milyar dolar olarak belirlendi. Hedeflerin değişmesinde Avrupa’daki resesyona ek olarak, ABD’deki banka iflasıyla birlikte tetiklenen ekonomik sarsıntılar etkili oldu.

Diğer taraftan Çin’in yeniden dünya pazarlarına dönmesine karşın, Türkiye’nin üretim, işçilik, kalite ve lojistikte Çin’den daha avantajlı durumda olduğu, bu nedenle kazandığı pazarları Çin’e kaptırmayacağı ifade ediliyor. Son yıllarda ihracatta göz dolduran mobilya sektörü 2023 hedeflerini revize etti. İlk çeyrekte deprem nedeniyle mobilyada ihracatı geçen yıla göre yüzde 3'e yakın gerilerken, yıllık ihracat hedefi 6 milyar dolar yerine, en fazla 5 milyar dolar olarak belirlendi.

Hedeflerin değişmesinde Avrupa’daki resesyona ek olarak, ABD’deki banka iflasıyla birlikte tetiklenen ekonomik sarsıntılar etkili oldu. Diğer taraftan Çin’in yeniden dünya pazarlarına dönmesine karşın, Türkiye’nin üretim, işçilik, kalite ve lojistikte Çin’den daha avantajlı durumda olduğu, bu nedenle kazandığı pazarları Çin’e kaptırmayacağı ifade ediliyor.