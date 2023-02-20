Rusya’dan Türkiye’ye vergi anlaşması talebi

ABD, Türkiye’yi Rusya yaptırımlarına katılması konusunda ikna etmeye çalışırken, Moskova ise Türkiye’ye yakınlaşmaya çalışıyor. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sazonov, Türkiye ile yatırımlarla ilgili olarak vergi anlaşması önerisinde bulundu.

Önümüzdeki hafta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılına giriyoruz. Tarihin en büyük ambargo ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, beklediği gibi savaşta kısa sürede zafer kazanmak yerine, Kherson başta olmak üzere işgal ettiği bazı bölgeleri de kaybetmeye başladı. 24 Şubat 2021’de başlayan savaştan bu yana 11 binden fazla yaptırıma uğrayan Rusya’daki birçok uluslararası marka, ülkedeki varlıkları zararına satıp çıkarken, bazıları da çekilme sürecini hızlandırmaya başladı.

Ambargolara katılmayan ülkelere de bu sürece dahil olması için başta ABD ve AB olmak üzere ikna görüşmeleri ziyaretleri gerçekleşiyor. Washington ve Brüksel, Türkiye’nin de yaptırımlara kısmi olarak katılması için son birkaç aydır çağrıda bulunuyor. Şubat ayında Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Brian Nelson, Türkiye'yi, Rusya'ya yapılan kimyasal madde ve mikroçip gibi maddelerin ihracatının Ukrayna işgalinde kullanılabileceği konusunda uyardı. Nelson, ihracatın devam etmesi durumunda bazı Türk şirketlerin ve bankaların "yaptırımları ihlal ettiği" gerekçesiyle cezalandırılabileceğini söyledi.

Maliye Bakan Yardımcısı açıkladı

Bu görüşmelerin ardından Rusya’da iki önemli gelişme oldu. İlki Moskova’nın, Ankara’ya yönelik geçtiğimiz hafta sessiz sedasız yaptığı çağrıydı. Rusya Maliye Bakanlığı, rahat bir yatırım ortamı yaratacağını ve doğrudan yabancı yatırımı çekeceğini umduğu Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vergi anlaşmalarını müzakere etmeye davet etti.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, anlaşma ile ilgili olarak “Zaman çizelgesi, doğrudan her iki tarafın da ne zaman uzlaşmaya varacağına bağlıdır. Yanıtlarını bekliyoruz" dedi. Sazonov’un verdiği bilgilere gore Rusya ve Umman tarafından şimdiden bir taslak anlaşma hazırlandı ve imzalanmayı bekliyor. Benzer bir sürecin Rusya ve Malezya arasında vergilendirme üzerine yapılması bekleniyor. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı görüşünü yıllardır korurken bir yandan da savaşa tarafsız kalmaya çalışıyor.

Ancak Moskova Yönetimi ise NATO üyesi Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını sık sık dile getiriyor. Öte yandan Türk şirketleri, Rusya’da önemli projelere talip olurken, Brüksel, geçtiğimiz hafta 24 Şubat için yeni bir yaptırım paketinin açıklanacağı duyurdu. Savaşın yıl dönümünde açıklanacak olan yeni pakette elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi hayati ürünlerin yanı sıra inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirebileceği anten veya vinç gibi ürünleri içermesi bekleniyor.