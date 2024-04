Şarj edilebilir hibrit ve menzil hikayesi

Son dönemin tartışılan konularından biri bu. Elektrikli otomobillerin şarj ve menzillerine alışmıştık. Şimdi de şarj edilebilir hibritlerin menzillerini bolca duyar olduk. Bu sayede menzillerin de 1400 km’lere geldiğini işitiyoruz. Tabi bunları test etmek lazım bunu bir not düşelim. Bu tam bir pazarlama taktiği, kötü mü asla. Kulağı tersten göstermek esasında bu.

Eskiden dizellerin tüketiminden bahsedilirken şimdi bunu rakama döküp tam bir menzil ortalaması çıkartmanın ne zararı olabilir ki? Neticede fabrika verisi bu tüm markaların fabrika verilerini (sapma paylarını her zaman göz önüne alıp) değerlendirmekte fayda var. Bu arada ne kadar gerçek yakında görecek olmakla birlikte şarj edilebilir hibrit modellerde saf elektrikli menzilin 150 km’yi aştığı bilgileri de geliyor. Bu gerçekten işin şeklini değiştirir.

Gerçek elektriğe geçiş bu ara modellerle olur. Benzinli kullanmak isteyen de 3-5 litrelik tüketimlerle ayrıca mutlu olur. Ama bundan sonra göreceğimiz şey şu ki tıpkı elektrikliler gibi 'plug in' hibritlerin de menzil savaşına kitabın ortasından girdiği.

Zayn Sofuoğlu en genç karting pilotu olacak

Otomotiv sektörünün yaklaşık 18 yıldır içindeyim. Ayhancan Güven ve Onat Telkenar için o dönem yazı işleri müdürü olduğum Otohaber Dergisi’nde “Sponsor mağduru gençler” başlığı atmıştım. Motorsporlarında isim çıkartmanın zorluğuna, maddi desteğine, mental gelişimine katkı sağladık mı bilmiyorum ama bir başarı var ortada. Ben her ne kadar her videosunda korkudan ölsem de Kenan Sofuoğlu’na şapka çıkartmam lazım. Bir Türk sporcumuz olacaksa ileride tıpkı Toprak Razgatlıoğlu gibi yine Sofuoğlu tedrisatından geçmiş olacak. 11 Nisan 2019’da doğan Zayn Sofuoğlu’un bir buçuk yaşından itibaren hem motosiklet hem de karting araçlarına merakı başladı. 2024 sezonunda TOSFED Micro Destek Kupası’nın en küçük yaştaki katılımcısı olacak ve rakipleriyle kıyasıya mücadele edecek ve artık BOM yarış takım adına yarışacak. Türkiye’nin en genç karting pilotu unvanını alacak olan Zayn Sofuoğlu, Efe Ayhan, Rüzgar Evci ve Sarp Arhan Or, Borusan Otomotiv Motorsport’un pilotları olacak.

Renault Duster satışa sunuldu

Biz Çin’deyken Türkiye açısından önemli bir modelin de lansmanı yapıldı. Eski Dacia yeni Renault logolu Duster Oyak Fabrikaları’ndan çıkacak. CMF-B platformu üzerinden yükselen Duster, benzinli ve 48 V yarı hibrit ve LPG seçenekleriyle geldi. 145 HP güç üreten hibrit motor, 5 lt/100 km’lik fabrika tüketim verisiyle dikkat çekiyor. Yolculuğun %80’ine yakınını elektrikli motorla katedebilen Duster, 4.34 metre uzunluğunda. 130 HP’lik manuel şanzıman opsiyonu da bulunan Duster’da 4x4 aktarma 3 silindirli motorla geliyor. Manuel şanzımanlı versiyonun ortalama yakıt tüketim ise 6 lt/ 100 km olarak veriliyor. Konfor ve donanım yönünden de zenginleştirilen Renault Duster bakalım eski markasındaki başarısını aşabilecek mi?