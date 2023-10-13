Sektörden kısa ama önemli haberler...

Bu yazımda yazılım sektörü etkinlikleri, faaliyetler ve gelişmelerden bilgiler paylaşacağım. TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarımızda “İhracat Odaklı Bilişim, Yazılım Sektör Buluşmaları” devam ediyor.

Ankara, İzmir, Gebze, İstanbul, Bursa, Adapazarı, Antalya buluşmalarımız sonrası 9 Kasım’da Konya’dayız. Balıkesir ve sonra da Kayseri odalarımızda, bilişim ve yazılım ekosistemi ile buluşacağız.

Cumhurbaşkanlığı 29 Temmuz 2023 tarihli Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi kapsamında, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştayı 3 Ekim 2023 tarihinde sektörün yoğun ilgisi ve kamu kurumları ile üniversite temsilcilerinin katılımıyla TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

29 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik gereği belgelerin edinilmesi için verilen bir yıllık süre doldu ve bu ihalelere katılmak için belge şartı aranacak. 2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin ülkemizin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan 12. Kalkınma Planı’nın birkaç ay içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz.

Yazılım Sektörünün firma, ürün ve işgücü envanterini çıkaracak olan Türkiye Yazılım Envanter Projesi’nde 3. Faz aşamasına geçildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Gelecekte Bilişim alanında uluslararası standardizasyonda söz sahibi olmamız için son derece önemli TSE Bilişim Ayna Komiteleri için sektörden yapay zekadan blokzincir teknolojilerine, siber güvenlikten bulut bilişime kadar bir çok komiteye katılım bekliyoruz. İçerisinde birçok farklı start-up bulunduran Türkiye’nin ilk özel teşebbüs Teknoloji Geliştirme Merkezi ANKARA TEKMER, 5 bin metrekareye genişleyen alanlarını da tanıttığı “Invest up’ etkinliğinde girişimciler ve yatırımcıları buluşturdu.

STARTUP TEKNOLOJİ etkinliğinde Girişimciler ve Yatırımcılar ile kahvaltılı buluşmada bir araya geldik. Son yıllarda ülkemizde çok hızlı gelişen Teknoloji Girişim ve Yatırım Ekosistemiyle olan iletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar ve yakın dönemde girişimcilerin karşılaşabileceği mevzuatsal gelişmeler üzerine konuşma yaptık.

Girişimcilerle yakınen yazılım alanındaki girişimleri üzerine sohbetler ettik. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, global oyun endüstrisine yön verme hedefiyle İstanbul Maslak’ta açıldı. Ekim ayında ziyaret ederek bilgi alacağız.

ABİAD ile ELİDER - Elektronik Ticaret Derneği ‘nin düzenlediği Deprem Sonrası Ticaretin Canlandırılması ve E-İhracat konularının ele alındığı Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi’nde sektör frmalarımız ve girişimcilerle Adana Ticaret Odasında bir araya geldik ve etkinlikte Yazılım Edüstrisi ve Yazılım İhracatı üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdik.

Gebze Teknik Üniversitesi IEEE tarafından düzenlenen 10. Bilim ve Teknoloji Günleri 2. gününde üniversitemiz gençleriyle bir araya geldik ve bilişim yazılım dünyasındaki gelişmeler, girişimci yatırımcı ekosistemi ve yazılım ihracatı konularında bilgiler aktardık.

EFF’nin düzenlediği Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Bilişim Vadisinde gerçekleşti. Ayrıca moderatörü olduğum “Toplum: 5.0; Daha akıllı bir Topluma, Ekonomiye, Şehire ve Ülkeye doğru” panelini gerçekleştirdik.

TBD Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği 23 – 26 Kasım 2023 tarihlerinde Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar Ana Teması ile Bellis Deluxe Hotel / Antalya‘da gerçekleştiriecek. TBD 40. Ulusal Bilişim Kurultayı 21 – 22 Aralık 2023 tarihlerinde “Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi” Ana Temasıyla BTK’da gerçekleştirilecek.

MCBÜ Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen Ege Bilişim Zirvesi 3 Kasımda Manisa’da gerçekleştiriliyor. Zirvede Yazılım Edüstrisi ve Yazılım İhracatı üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştireceğiz.

YASAD, Türk yazılım sektörünün 50 yılda ürettiği yazılımları “Türk Yazılım Eserleri” adını verdiği 272 yazılım eserini bir envanterde bir araya getirdi.

YASAD Londra Şubesini hizmete açarak başta İngiltere olmak üzere dünyaya açılmak isteyen yazılım şirketlerine bir çok konuda destek olmayı planlamakta.