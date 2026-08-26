Sektörler mevcutta keyifsiz, gelecekten umutlu
Küresel ekonomide bulutlar henüz tam dağılmazken, Türkiye’de güven kaybı yaşayan sektörler mevcut durumdan keyifsiz olmakla birlikte geleceğe umutlu bakışını da koruyor.
İç talep, geleceğe güven, tüketim/yatırım dengesi, istihdam ve genel ekonomik seyir için vizyon sunan güven endeksleri ağustos ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaatta geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsim etkilerinden arındırılmış verilerine göre, güven endeksleri önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,1 düşüşle 111,9’a, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 düşüşle 110,1’e, inşaat sektöründe de yüzde 0,4 düşüşle 83,1’e geriledi. Her sektörde cironun yüzde 70’ini gerçekleştiren girişimleri kapsayan endekslerin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini yansıtıyor.
Hizmet sektörü endeksinde alt kırılımlar karmaşık bir seyre işaret etti. Son üç ayda iş durumu endeksi aylık bazda 1,3 puan azalarak 109’a, “Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep” endeksi ise 0,1 puan azalarak 109,2 düzeyine geriledi. “Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi” endeksi 0,1 puan düşüşle 105,5 oldu.
Buna karşın, geleceğe yönelik beklentilerde canlanma görüldü; “Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere talep beklentisi” endeksi 1,1 puan artışla 117,4’e, “Gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi” endeksi de 0,5 puan artarak 132,2 seviyesine ulaştı. Sektördeki en belirgin hareketlilik ise 2,8 puanlık artışla 107,4 seviyesine çıkan “Son 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı” endeksinde görüldü.
Perakende satışlarda sert düşüş
Genel endeksi gerileyen perakende ticaret sektöründe, mevcut dönem satışlarında sert bir düşüş yaşandı. “Son 3 aylık dönemde iş hacmi (satışlar)” endeksi aylık bazda 7 puan birden azalarak 114,0, “Gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi” endeksi 2,2 puan azalarak 113,7 seviyesine indi.
Veri sunumunda artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını gösteren “Mevcut mal stok seviyesi” endeksi ise 0,1 puan azalarak 92,7 değerini aldı; bu da stoklarda hafif bir artışa işaret. Sektörde geleceğe yönelik umutlar ise korundu; perakendecinin “Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi beklentisi” endeksi 4,5 puan artarak 123,6’ya, “Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi” endeksi 4,9 puan artışla 112,4’e, “Gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi” endeksi 0,8 puan artışla 153,9’a çıktı.
Endeksler ekonomik gidişat için ne diyor?
Sektörel güven endekslerinde yaşanan genel gerileme, sıkı para politikası ve iç talepteki yavaşlamanın reel sektör üzerindeki kümülatif baskısını yansıtıyor. Özellikle perakende ticaret sektöründe mevcut satışların sert biçimde düşmesi tüketim harcamalarındaki ani frenlemeyi doğrularken, inşaat sektörünün uzun süredir 100 eşik değerinin çok altında kalması yüksek borçlanma maliyetlerinin yarattığı yapısal durgunluğun sürdüğünü gösteriyor. Tüm sıkılaşma adımlarına rağmen hizmet sektörünün 100 eşik değerinin üzerinde tutunarak direncini koruması ise ekonomik faaliyetlerin tamamen durmadığı, ancak büyümenin lokomotifinin perakendeden hizmet alanına kaydığına işaret ediyor.
İnşaatta fiyatlar artacak
Genel endeksi kötümser bölgedeki seyrini sürdüren inşaatta, “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi” endeksi aylık 3,1 puan değer kaybederek 78,9 seviyesine kadar inerken, firmaların “Son 3 aylık dönemde inşaat faaliyetleri” endeksi ise 5,6 puan gibi güçlü bir artışla 93,7’ye ulaşarak şantiyelerdeki hızlanmaya işaret etti.
İnşaatta geleceğe yönelik projeksiyonlarda da toparlanma gözlendi; “Gelecek 3 ayda toplam çalışan sayısı beklentisi” endeksi 2,4 puan artışla 87,3’e çıkarken, “Gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi” endeksi de 2,9 puan artışla 110,2 seviyesine yükseldi.
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