Sıkıldım, yoruldum, bunaldım… Onları duyar gibiyim...
Sürekli yenilenen teknoloji dünyasının cesur savaşçıları, kodların ve algoritmaların büyücüleri, ekran başında dünyayı değiştiren kahramanlar. Şirketlerine hayatını veren büyük kaptanlar. Hayatlarını teknolojiye, bilişime, yazılıma, bitmek bilmeyen projelere adayan teknolojistler. Motivasyon düşük, kafalar karışık, dikkatler dağınık, klavyeye uzanan eller eskisi kadar heyecanlı değil. Onları duyar gibiyim. Empati… Sıkıldılar, yoruldular, bunaldılar…
Kod yazmak mı?
O ilk kod satırını yazdığım an. Ekranda “Hello, World!” belirdiğinde hissettiğim o heyecan... Zamanla projeler, görevler, sorumluluklar. Sonra birçok süreç ve mücadele… Teknoloji dünyası bitmek tükenmek bilmeyen bir macera. Belki de yeni bir yola sapma zamanı geldi. Yapay zekâ, blokzincir, kuantum bilişim… Ya da henüz keşfedilmemiş bambaşka bir alan beni bekliyor. Yelkenler fora. Uzun zamandır aklımda olan o çılgın fikri hayata geçirmek… Belki de geleceğin turcorn’u olacağım!
Sosyalleşmek mi?
Ekran arkasında kendimizi ve de dünyayı unuturuz çoğu zaman. Yeni insanlarla tanışmak, farklı bakış açıları kazanmak her zaman iyi fikir. Ekrandan kalkıp, pencereyi açıp derin bir nefes almak… Dışarı çıkıp çocuk ya da büyük, yaşlı gördüğüm ilk kişiye bir selam çakmak…
Sivil toplum, kulüp, topluluklar, kamplara katılmak... İletişim ve ağ oluşturma buluşmaları (Networking, Meetup’lar), Kodlama Maratonları (Hackathon), Teknoloji zirvelerine katılmak.. Konferanslar, seminerler… Yeni farklı kişilerle tanışmak, anlaşıp, kaynaşmak… Otomotiv, gıda, eğlenceli, değişik, keyif alacağım fuarlara gitmek...
Ekonomik zorluklar yıldırır mı?
Fırtınalı denizde gemiyi limana ulaştırmak sonra yeniden yüzdürmek için çabalayan patronlar, CEO’lar, CTO’lar… Onları duyar gibiyim… Sıkıldılar, yoruldular, bunaldılar… En parlak fikirler bazen en zor zamanlarda ortaya çıkar derler, doğrudur. İş birlikleri üzerine kafa yormalıyım. Firmalarla ortak projeler geliştirip, yeni sinerjiler oluşturabilirim. Teknoloji trendlerini takip etmek iyi gelir her zaman.
Giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve ötesi. Heyecan verici teknolojiler. Ar-Ge, yenilikçi çözümler… Yeni iş modelleri, farklı gelir kaynakları keşfedebilirim. Ekiple yakından ilgilenmeli, dertlerini dinlemeli, birlikte yemek yemeli, sohbetler etmeliyim… İş ortaklarımla daha yakın iletişimde olmalı, pazara dönük yeni stratejiler geliştirmeliyim. Genç girişimcileri keşfetmeliyim, belki güzel bir projenin hissedarı, yatırımcısı olabilirim.
Teknoloji, toplum, eğlence iyi gelir mi?
Teknoloji dünyası ciddi derler, keşfi zor olsa da oldukça espiriliyizdir. Ekiplerle sektör, dernek arkadaşlarımla bir araya gelip, eğlenceli hoş saatler, bol kahkaha iyi gelebilir. Bateri, gitar, saz, resim, spor, doğa, balık tutmak, dalmak, kamp ateşi, bisiklet yaz yaz bitmeyen aksiyonlar… Biraz zihnimi dinlendirmeli, aktivite ortamlarına katılıp yeni insanlarla tanışıp, hayatın başka yönlerini keşfedebilirim. Muhakkak toplum yararına yönelik sosyal sorumluluk projelerine, çalışmalara katılmalı, katkı vermeliyim. Toplumu mutlu edip, beni de mutlu etmesi çok iyi gelecek.
Motivasyon düşer de yükselir mi?
Bu ne ki, bugüne kadar neler başardım. Düştüyse yükseltmek de benim elimde. Kısa ve uzun vadeli hedefler koymalıyım. Bu da odaklanmamı ve enerjimi toplamamı sağlayacaktır. Mentorlar, koçlar, güvendiğim bazı arkadaşlarla konuşmak da iyi gelebilir.
Gelecek kimde?
İşte asıl mesele bu. Bizim rolümüz. Bizden beklentiler, yaratıcılık, cesaret ve azim ile dünya daha yaşanır olabilir. Yeni nesil teknolojilere odaklanmak, kendimi şirketimi toplumu geleceğe hazırlamak. Küresel düşünmek, sınırları aşacak, projeleri uluslararası arenaya taşımak. Bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri genç nesillerle paylaşmak, koferanslarda konuşmalar yapmak, panellere katılmak, blog yazıları veya dergilerde köşe yazarlığı yapmak, geleceğimizin teminatı gençlerle buluşmak onlara mentorluk yapmak… Harika...
Son Söz: Taze çekilmiş, mis kokulu bir Türk kahvesi, bir iki dost, iki çift laf iyi gelecektir.