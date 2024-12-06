Sıkıldım, yoruldum, bunaldım… Onları duyar gibiyim...

Sürekli yenilenen teknoloji dünyasının ce­sur savaşçıları, kodların ve algoritmaların büyücüleri, ekran başında dünyayı değiştiren kahramanlar. Şirketlerine hayatını veren bü­yük kaptanlar. Hayatlarını teknolojiye, bilişi­me, yazılıma, bitmek bilmeyen projelere ada­yan teknolojistler. Motivasyon düşük, kafalar karışık, dikkatler dağınık, klavyeye uzanan el­ler eskisi kadar heyecanlı değil. Onları duyar gibiyim. Empati… Sıkıldılar, yoruldular, bu­naldılar…

Kod yazmak mı?

O ilk kod satırını yazdığım an. Ekranda “Hello, World!” belirdiğinde hissettiğim o he­yecan... Zamanla projeler, görevler, sorumlu­luklar. Sonra birçok süreç ve mücadele… Tek­noloji dünyası bitmek tükenmek bilmeyen bir macera. Belki de yeni bir yola sapma zama­nı geldi. Yapay zekâ, blokzincir, kuantum bi­lişim… Ya da henüz keşfedilmemiş bambaşka bir alan beni bekliyor. Yelkenler fora. Uzun za­mandır aklımda olan o çılgın fikri hayata ge­çirmek… Belki de geleceğin turcorn’u olaca­ğım!

Sosyalleşmek mi?

Ekran arkasında kendimizi ve de dünyayı unuturuz çoğu zaman. Yeni insanlarla tanış­mak, farklı bakış açıları kazanmak her zaman iyi fikir. Ekrandan kalkıp, pencereyi açıp derin bir nefes almak… Dışarı çıkıp çocuk ya da bü­yük, yaşlı gördüğüm ilk kişiye bir selam çak­mak…

Sivil toplum, kulüp, topluluklar, kamplara katılmak... İletişim ve ağ oluşturma buluşma­ları (Networking, Meetup’lar), Kodlama Ma­ratonları (Hackathon), Teknoloji zirveleri­ne katılmak.. Konferanslar, seminerler… Yeni farklı kişilerle tanışmak, anlaşıp, kaynaşmak… Otomotiv, gıda, eğlenceli, değişik, keyif alaca­ğım fuarlara gitmek...

Ekonomik zorluklar yıldırır mı?

Fırtınalı denizde gemiyi limana ulaştırmak sonra yeniden yüzdürmek için çabalayan pat­ronlar, CEO’lar, CTO’lar… Onları duyar gibi­yim… Sıkıldılar, yoruldular, bunaldılar… En parlak fikirler bazen en zor zamanlarda ortaya çıkar derler, doğrudur. İş birlikleri üzerine ka­fa yormalıyım. Firmalarla ortak projeler geliş­tirip, yeni sinerjiler oluşturabilirim. Teknolo­ji trendlerini takip etmek iyi gelir her zaman.

Giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve ötesi. He­yecan verici teknolojiler. Ar-Ge, yenilikçi çö­zümler… Yeni iş modelleri, farklı gelir kay­nakları keşfedebilirim. Ekiple yakından ilgi­lenmeli, dertlerini dinlemeli, birlikte yemek yemeli, sohbetler etmeliyim… İş ortaklarım­la daha yakın iletişimde olmalı, pazara dönük yeni stratejiler geliştirmeliyim. Genç girişim­cileri keşfetmeliyim, belki güzel bir projenin hissedarı, yatırımcısı olabilirim.

Teknoloji, toplum, eğlence iyi gelir mi?

Teknoloji dünyası ciddi derler, keşfi zor ol­sa da oldukça espiriliyizdir. Ekiplerle sektör, dernek arkadaşlarımla bir araya gelip, eğlen­celi hoş saatler, bol kahkaha iyi gelebilir. Ba­teri, gitar, saz, resim, spor, doğa, balık tutmak, dalmak, kamp ateşi, bisiklet yaz yaz bitmeyen aksiyonlar… Biraz zihnimi dinlendirmeli, ak­tivite ortamlarına katılıp yeni insanlarla ta­nışıp, hayatın başka yönlerini keşfedebilirim. Muhakkak toplum yararına yönelik sosyal so­rumluluk projelerine, çalışmalara katılmalı, katkı vermeliyim. Toplumu mutlu edip, beni de mutlu etmesi çok iyi gelecek.

Motivasyon düşer de yükselir mi?

Bu ne ki, bugüne kadar neler başardım. Düş­tüyse yükseltmek de benim elimde. Kısa ve uzun vadeli hedefler koymalıyım. Bu da odak­lanmamı ve enerjimi toplamamı sağlayacak­tır. Mentorlar, koçlar, güvendiğim bazı arka­daşlarla konuşmak da iyi gelebilir.

Gelecek kimde?

İşte asıl mesele bu. Bizim rolümüz. Bizden beklentiler, yaratıcılık, cesaret ve azim ile dünya daha yaşanır olabilir. Yeni nesil tekno­lojilere odaklanmak, kendimi şirketimi toplu­mu geleceğe hazırlamak. Küresel düşünmek, sınırları aşacak, projeleri uluslararası arena­ya taşımak. Bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri genç nesillerle paylaşmak, kofe­ranslarda konuşmalar yapmak, panellere ka­tılmak, blog yazıları veya dergilerde köşe ya­zarlığı yapmak, geleceğimizin teminatı genç­lerle buluşmak onlara mentorluk yapmak… Harika...

Son Söz: Taze çekilmiş, mis kokulu bir Türk kahvesi, bir iki dost, iki çift laf iyi gelecektir.