Sırbistan 75 milyon euroluk anlaşmayı bozdu, Türk şirket davaya hazırlanıyor

Türkiye’nin birçok kentinde uygulanmaya başlanan akıllı ulaşım sistemlerine yönelik üretim ve çözümler üreten şirketlerden biri Kentkart. 1999’da Ahmet Emir Basmacı ve Mazhar Uğur Basmacı kardeşler tarafından geliştirilen Kentkart, Türkiye’de 30’dan fazla kentte yaygınlaştırdığı uygulamayı dünyaya da ihraç ediyor. İzmir’de Ar-Ge merkezi Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Adana, Hatay, Ordu ve Muğla gibi şehirlerde bölge müdürlükleri ve ofisleri bulunan şirket, elektronik ücret toplama, araç takip, gerçek zamanlı yolcu bilgilendirme, planlama ve araç içi görüntü-güvenlik sistemleri geliştiriyor. Bu sistemleri de dünyanın farklı coğrafyalarındaki kentlere pazarlıyor. Aralarında Ürdün, Katar gibi Ortadoğu ülkelerinin de bulunduğu 15 farklı ülkede hizmet veren Kentkart uygulamasını yılda 3,5 milyardan fazla yolcu kullanıyor. Akıllı seyahat kartlarının yanı sıra, temassız banka ve kredi kartları, NFC ve QR kod teknolojilerini de ücret toplama sistemine dahil eden şirketin en dikkat çeken pazarlarından biri Sırbistan.

Anlaşma 2034 yılında sona erecekti

2012 yılında ülkenin başkenti Belgrad’da başlattığı Kentcart uygulamasını 2019 yılında Kragujevac şehrine taşımıştı. 2021 yılında yeniden Belgrad kent yönetimiyle anlaşan şirket, projesi olan BusPlus sistemini sürdürmek için açılan ihaleye katılmış ve yeniden anlaşmıştı. 75 milyon euroluk yeni proje şimdilerde önemli bir yol ayrımı yaşıyor. Belgrad yönetimi, Kentkart ile yaptığı toplu taşıma e-bilet sözleşmesini iptal etti. Sözleşmenin anlaşma takviminden oldukça erken iptal edildiğini öne süren Türk şirketi, Sırbistan hükümeti ve yerel yönetimleri hakkında yasal haklarını kullanmak adına dava açmaya hazırlanıyor. Edindiğim bilgilere göre, 2021 yılında imzalanan anlaşma 2034 yılında sona erecek ve Sırp makamları 11 yıllık süreyi beklemeden bu kararı aldı. Bu kararın altında ise Belgrad’da yeni bir hükümetin seçilmesi yatıyor. Yeni yönetim, Belgrad dahil birçok kentte toplu taşıma biletleme hizmetlerini devralma kararı aldı ve bu işi yapmak için bir kamu şirketi kurdu.