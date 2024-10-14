Sis aralanırken: J'den Z'ye makro-ihtiyati bir cari işlemler serüveni
Türkiye'nin cari açık sorununu ilk kez ciddi şekilde ele alması, 2011 yılı sonunda gerçekleşti. Erdem Başçı'nın merkez bankası başkanlığı döneminde, kredi politikaları üzerinden cari açığın kapanması hedeflendi ve Türkiye piyasası "makro-ihtiyati" kavramıyla o dönemde tanıştı.
O dönemde piyasadaki bir grup analist, Dolar/TL’nin 2,20 seviyesine gelmesi durumunda cari açığın kapanacağını öne sürüyordu. Ancak Başçı, Türkiye’nin enerji bağımlılığı nedeniyle bu öngörüyü doğru bulmuyordu. Onun görüşüne göre, Türk lirasının daha güçlü bir seviyede kalması ve kurun 2’nin altında seyretmesi gerekti. Son 15 yıla baktığımızda, Türk lirası 15 kattan fazla değer kaybetmesine rağmen cari açık sorunu hâlâ çözülmedi. Merkez bankalarıyla, özellikle de Fed ile uyumlu çalışmanın önemini bir kez daha görmüş olduk.
Başçı’yı Konya’dan Elazığ’a yurt genelinde hiçbir konuşmasını kaçırmayacak kadar yakından takip eden yazar, o dönemde makro-ihtiyati uygulamalarla cari açığın yapısal bir iyileşme trendine girdiği görüşündeydi. Kur politikası üzerinden dönem dönem TL’nin değer kaybetmesinin “j-eğrisi” etkisiyle ilave destek sağlayacağı argümanını savunuyordu. O yüzden de analizlerinde Douglas Coupland’ın “J Pod” kitabından alıntılar yapıyordu.
2018 yılına doğru takvim ilerledikçe bazı temel gelişmeler yaşandı:
1-Türkiye, enerji bağımlılığını azaltacak politikalar uyguladı.
2-Dünya genelinde enerji verimliliği yükseldi.
3-Enerji ve hammadde fiyatları ucuzladı.
4-Turizm başta, hizmet sektörü gelirleri arttırıldı.
2018 yazı, Rahip Brunson krizi nedeniyle hareketli geçti. Sis perdesi bu dönemde yoğunlaştı. Makro-ihtiyati adımlarla başlayan süreç Türkiye Ekonomi Modeli’ne doğru evrildi.
Son dönemde cari fazla gelişmesi
Geçen hafta cuma günü açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi aylık bazda ciddi bir cari fazla verdi. Ağustos ayı ödemeler dengesi 4,3 milyar ABD doları fazla ile tamamlandı.
2011'den bu yana ihracat hacmi 135 milyar dolardan 261 milyar dolara yükseldi. Bu rakam enerji faturasında bir değişiklik kaydedilmeden gerçekleşti. 2011 yılında enerji faturası 47 milyar dolar seviyesindeydi, bugün hâlâ yakın seviyede. Bu durum, Türkiye’nin ihracatını iki katına çıkaran bir üretim gerçekleştirmesine rağmen enerji ihtiyacının sabit kaldığını gösteriyor.
İthalat aynı oranda artış kaydetmedi. 2011 sonunda 240 milyardan bugünkü 343 milyara yükseldi.
Altın ve enerji ithali
Altın ve enerji hariç bakıldığında, 2011 sonunda 22 milyar ABD doları tutarındaki cari açık, bugün 50 milyar fazla olarak karşımıza çıkıyor. Altın ithalatının 12,5 milyar dolarlık etkisi hariç tutulduğunda dahi mal ticareti dengesinde önemli bir iyileşme kaydedildi. Aynı zamanda, turizm gelirleri 25 milyardan yine ihracattaki gibi ikiye katlayarak 52 milyar dolara çıkarıldı. Bu gelişmeler sonucunda cari açığın 74 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilediğini gözlemliyoruz.
J-Eğrisi ve sonuç
“J-eğrisi” teorisi, kurdaki değer kaybının önce ticaret dengesini kötüleştirip sonra iyileştireceği üzerine kuruludur. 2022- 2023 yıllarında yaşanan kur atakları nedeniyle ödemeler dengesi kötüleşti. Ancak kurdaki istikrarla birlikte "j" harfinin uzun bacağı tamamlanmış oldu.
Bununla birlikte, 2022 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomik dengeleri alt üst etti. Pandeminin yarattığı arz şoku tam aşılmadan ortaya çıkan bu silahlı gerilim, enerji fiyatlarını ve arz güvenliğini derinden etkiledi Ticaret hadlerini hırpaladı.
Sis perdesinin aralanışı ve Z-kuşağının oyuna girişi
Ekonoritmiks’deki yazılarımızda hep iktisadi dengelerin yıllar boyunca kurulabileceğini belirtiyoruz. Günübirlik ekonomi formülü henüz keşfedilmedi. Tek haneli enflasyonu 2026 yılının ötesine yatırım yapılabilir kredi notunu 6 yıllık bir vadeye yaydık. Cari işlemlerin serüvenini de 13 yıllık bir hikâye ile ancak anlatabildik. Ki daha alınacak yol var.
“Z-kuşağının Douglas Coupland’ın “J Pod”unda betimlediği “y-kuşağından devraldığı oyun “Counter Strike”. Kendi deyişleriyle “CS atarken” sevdikleri taktiklerden birisi de “smoke basmak”. Y-kuşağı, “sis” derdi. Rusya’nın Ukrayna’ya bastığı “smoke” Türkiye’nin 13 yıldır uyguladığı politikalara kalın bir sis perdesi çekti. Ama şimdi sis perdesi artık aralanmış durumda. Anketlere tahmin veren ekonomistler cari fazla değerleri için şarjörlerini yeniden dolduracaklar gibi görünüyor. “Game On”!