  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ümit İZMEN
  4. Siyaset ekonominin en yoğun ifadesidir

Siyaset ekonominin en yoğun ifadesidir

Ümit İZMEN
Ümit İZMEN

C-düzey poziyonlara bir yenisi geliyor: CGO-C­hief Geopolitics Officer. Jeopolitika yöneticisi. Harvard Üniversitesi Jeoekonomi Grubu MBA öğrencilerine dönük faali­yetlerine hız verdi. Geçen hafta­ki duyurusunda jeopolitik risk­lerin artık bir yan mesele olarak görülmesi devrinin kapandığı­nı vurguladı. Şimdiye kadar dı­şarıdaki danışmanlara bırakı­lan bir alan olan jeopolitik risk­leri bundan böyle şirket içinde takip etmek gerekecek. Uzak gö­rüşlü şirketler, ticari çıkarlar ile devlet idaresi arasındaki ilişkiyi kendi içlerinde oluşturacakları CGO pozisyonu ile takip edecek­ler. Ekonomi ve siyaset o kadar iç içe geçmiş durumda ki, bunu yö­netemeyen şirketlerin başarısız olması kaçınılmaz.

Jeoekonomi terimi, şimdiye kadar pek gündemimizde değil­di. Çünkü geçerli ekonomik öğ­reti bize ekonominin ve siyase­tin birbirinden tamamen ayrı iki alan olduğunu vaaz ediyordu. Ekonomi içine siyasetin bulaş­madığı çok teknik bir alan olarak görülüyordu. Devlet, düzenle­meleri yapar, hakem rolü oynar, ekonominin gündelik işleyişine müdahale etmezdi. Ekonomi bi­liminin sürekli tekrarlanan bu kabulüne rağmen, ekonomik ak­törlerin tamamı, adı konmasa da durumun hiç de böyle olmadığı­nın tabii ki farkındaydı. Siyasetin üzerinde adeta bir görünmezlik şalı vardı.

Fakat Trump’ın başlattığı ti­caret savaşları bu görünmezlik şalını kaldırdı. Siyasetin ekono­mik kararlar üzerindeki etkisi en görmek istemeyenin bile gö­zünü kaçırmasını imkansız ha­le getirdi. Artık ülkeler arası güç mücadelesinde alınan pozisyon­lar ekonomik durumu belirler ol­du. Jeoekonomi tartışmaları bir anda hızlandı. Bunun son örneği geçen haftalarda John Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir kon­ferans.

Bu geçici değil, kalıcı bir du­rum. Yani, ülkeler arasında yeni sürtüşmelere, bilek yarışlarına hazırlıklı olmak gerekiyor. Çün­kü, neoliberal paradigma DÜN­YA gazetesindeki Bye bye Neo­liberalizm başlıklı ilk yazımda anlattığım gibi çöküyor. 1980’le­rin neoliberal paradigması yeri­ni merkantilizm ve korumacılı­ğı öne çıkaran ve devletin hakem rolünü terk ederek ekonominin gündelik işleyişine yoğun müda­halesini gerektiren yeni bir anla­yışa bırakıyor.

Bugün ülkeler arası ekonomik rekabet, siyasi güç mücadelesine dönmüş durumda. Bu güç müca­delesinde en baştaki iki ülke Çin ve ABD.

Geçen hafta ABD-Çin arasın­daki ticaret görüşmelerinde çı­kan ateşkes kararını da bu çerçe­vede değerlendirmek gerekiyor. Dünyanın en büyük iki tüccar ül­kesi arasında varılan anlaşmanın kırılganlığını görmeyip, nihai ve kapsamlı olduğunu düşünmek biraz safdillik olur. Unutma­yalım ki iki ülke arasında 2018- 19’da varılmış olan anlaşma da kalıcı olmamıştı. Bu yüzden kü­resel ticarette olası dalgalanma­lara hazırlıklı olmak gerekiyor.

Zaten küresel düzeyde ekono­mi politikasında belirsizlik gi­derek artıyor. Trump’ın izlediği politika çerçevesinde başka bir sonuç beklemek mümkün değil. Bundan sonra gümrük tarifeleri ne olursa olsun küresel ticaret­te ortaya çıkmış olan zararı telafi etmek mümkün olmayacak.

Siyaset ekonominin en yoğun ifadesidir - Resim : 1

Ekonominin en yoğun ifadesi olarak ticaret savaşları

Ekonomi alanında liberal po­litikalardan korumacı ticaret politikalarına dönülürken, si­yasette de geçerli anlayış deği­şiyor. Rakibe kıyasla durumun nasıl değiştiğini öne çıkaran sı­fır toplamlı oyun mantığı siyasi zihniyeti belirler hale geliyor. Bu anlayışta nihai refah düzeyi de­ğil, kimin ne kazanıp ne kaybet­tiği önemli.

Kimin derken, meseleye sade­ce ülkeler bazında da bakmamak lazım. Çünkü dış ticaret kazanç­ları, hiçbir zaman ülkeler için­de eşit ve adil biçimde bölüşül­müyor. Kimilerinin payına bü­yük kârlar düşerken, genellikle çoğunluğun payına düşen sefalet oluyor.

“Savaş siyasetin başka araçlar­la sürdürülmesidir” sözü iyi bi­linir. Ama Lenin’in 1920 yılında söylediği “Siyaset ekonominin en yoğun ifadesidir sözü” daha az bilinir. Dünya ekonomisinde liberal rüzgarların yerini, aynen Birinci Dünya Savaşı ertesinde olduğu gibi, korumacılığa ve eko­nomik milliyetçiliğe bırakmakta olduğu bu günlerde Lenin’in bu sözünü hatırlamakta ve ekonomi ve siyaset arasındaki karşılıklılık üzerinde durmakta fayda var.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeni bir dünya düzeni nasıl kurulur? 10 Mayıs 2025
Bilimden güç almadan süper güç olunmaz 03 Mayıs 2025
Yoğun politika belirsizliği 26 Nisan 2025
ABD’nin dış ticaret açığı sebep mi sonuç mu? 19 Nisan 2025
Bye-bye Neoliberalizm 15 Mart 2025