Sosyal yardımı yeniden tanımlıyor
TOGEMDER, 21 yıllık yardım tecrübesini “sosyal fayda” ve “sıfır atık” vizyonuyla geleceğe taşıyor. Dernek, klasik sosyal yardım anlayışının ötesine geçerek kadın ve gençleri üretim süreçlerine katıyor; atıkları ekonomiye, yardımları ise kalıcı istihdama dönüştürüyor.
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), sosyal yardım anlayışını yalnızca ihtiyaç sahibine destek vermekle sınırlamıyor. Kadınları meslek sahibi yapmaktan gençleri istihdama hazırlamaya, kullanılmayan ürünleri yeniden ekonomiye kazandırmaktan gıda bankacılığına kadar uzanan projelerle “sosyal fayda” odaklı bir model oluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2005 yılında kurulan ve onursal başkanlığını yürüttüğü TOGEMDER, geride bıraktığı 21 yılda on binlerce aile, çocuk, öğrenci ve kadına ulaşarak sosyal dayanışma ve insani yardım alanında çalışmalar yürüttü.
TOGEMDER Başkanı Av. M. Belma Sekmen, yeni dönem yaklaşımını “sosyal fayda” ve “sıfır atık” başlıklarıyla tanımlarken, “İnsanlara dokunmak istiyoruz. Bunu sadece sosyal yardım olarak düşünmeyin” diyor. TOGEMDER, 2005’ten bu yana sosyal dayanışma ve insani yardım alanında yürüttüğü çalışmalarla yardım anlayışını farklı bir noktaya taşımaya hazırlanıyor.
Dernek; kadınların istihdama katılımından gençlerin mesleki gelişimine, gıda bankacılığından kullanılmayan ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasına kadar uzanan projeler yürütüyor. Uluslararası insani yardım faaliyetleri de dahil olmak üzere derneğin çalışmalarında on binlerce aile ve kişiye ulaşıldı. Eğitim, kadın, çocuk, istihdam ve sosyal yardım projeleriyle farklı gruplara yönelik destekler sunuldu.
Belma Sekmen, derneğin kendisini klasik anlamda bir sosyal yardım kuruluşu olarak konumlandırmadığını belirterek, “Biz sosyal yardım derneğinden ziyade sosyal fayda yaratma derneğiyiz” diyor. Sekmen’e göre amaç yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, ihtiyaç sahibinin kendi hayatını sürdürebileceği bir sistem kurmasına katkı sağlamak.
Sekmen, bu yaklaşımı “sosyal fayda” kavramıyla tanımlıyor. “Bir şey vermek değil, o verdiğinizde onun hayatını idame ettirecek bir sistem kurmasını sağlamak istiyoruz” diyen Sekmen, bu doğrultuda istihdam, eğitim, kadın girişimciliği ve sürdürülebilirlik projelerine ağırlık verdiklerini anlatıyor.
Yardımdan mesleğe geçiş
TOGEMDER’in yeni dönem projelerinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artıran çalışmalar öne çıkıyor. Başakşehir’de tamamlanan Ev İşlerine Yardımcı Eleman Kursu ile kadınlara mesleki beceriler kazandırılırken, eğitimi tamamlayan katılımcıların istihdam edildiği belirtiliyor. Projenin yeni dönemi Üsküdar’da devam edecek. Dernek ayrıca gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayan projeler yürütüyor. YAZGEM kapsamında yazılım ve dijital beceri eğitimleri verilirken, E-Spor Projesi ile gençlere e-spor, yayıncılık, koçluk ve antrenörlük alanlarında eğitim sağlanıyor.
Sekmen, derneğin atölyelerinde de benzer bir model uygulandığını belirtiyor. Bağışlanan kumaşların yeniden değerlendirilerek yeni ürünlere dönüştürüldüğünü, bu ürünlerin bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, bir bölümünün ise Cemre Çarşısı ve dönüşüm pazarlarında satışa sunulduğunu anlatıyor.
TOGEMDER’in sosyal fayda modelinin bir diğer ayağını sıfır atık ve yeniden kullanım oluşturuyor. Gıda bankacılığı kapsamında satışa sunulamayan ancak kullanılabilir durumdaki gıda, giyim, temizlik ve yakacak ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem ihtiyaç sahibinin temel gereksinimleri karşılanıyor hem de kullanılabilir ürünlerin atığa dönüşmesinin önüne geçiliyor.
Sekmen, özellikle tekstil ürünlerinde farklı bir model uyguladıklarını belirterek, sezonu geçen veya satışa sunulamayan kumaşların atölyelerde yeniden işlendiğini söylüyor. Ailelerden gelen ve artık kullanılmayan çeyiz ürünlerinin de çanta, yelek ya da farklı ürünlere dönüştürülebildiğini anlatıyor. Cemre Çarşısı’nda sürdürülebilirlik, alışveriş ve sosyal dayanışma bir araya getirilirken, Dönüşüm Pazarı’nda kullanılabilir ürünler yeniden değerlendirilerek satışa sunuluyor ve elde edilen gelir sosyal fayda amacıyla kullanılıyor.
Kadın girişimciye yeni destek
TOGEMDER’in yeni dönemindeki dikkat çeken çalışmalardan biri de KOSGEB ve İstanbul Topkapı Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan Kadın Girişimciler İçin Destek ve Dönüşüm Programı. 1 Ağustos 2026’da başvuruları başlayan programla kadın girişimcilerin işletme yönetimi, finansal sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, markalaşma, üretim kapasitesi, ihracat ve büyüme alanlarında güçlendirilmesi hedefleniyor.
Gıda bankacılığıyla israfın önüne geçiliyor
TOGEMDER’in modelinin önemli parçalarından biri de gıda bankacılığı. Sekmen, sistem sayesinde firmaların satışa sunamadığı ancak kullanılabilir durumdaki ürünlerin derneğe ulaştırıldığını, bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine yönlendirildiğini anlatıyor. Böylece bir yandan sosyal destek sağlanırken diğer yandan israfın azaltılması hedefleniyor. Dernek, bağışların izlenebilirliği konusunda da şeffaflık vurgusu yapıyor. Bağışlanan ürünlerin envantere alındığını ve yardımın hangi aileye ulaştırıldığı konusunda bağışçıya geri bildirim verildiğini belirten Sekmen, bu sistemin güveni artırdığını söylüyor.
TOGEMDER’in sosyal fayda anlayışının eğitim ayağında ise kütüphane projeleri dikkat çekiyor. Dernek, fiziki şartları uygun, öğrenci sayısı fazla olan her branştaki ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki okullarda en az 4 bin kitaptan oluşan modern kütüphaneler kuruyor.
Kütüphanelerin yalnızca kitaplık olarak değil, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı etkinliklerle aktif eğitim alanları olarak kullanılması hedefleniyor. Sekmen de kütüphane projesine özel önem verdiklerini, her kütüphanede 4 bin yeni kitabın bulunduğunu ve farklı illerde çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor. İstanbul, Erzurum, Van, Sakarya, Gümüşhane, Rize, Yalova, Kastamonu ve Kahramanmaraş olmak üzere 47 okul kütüphanesinden 33’ünün yapımı tamamlanarak teslim edilmiş durumda. 14 kütüphanenin ise yapımı hâlen devam ediyor.
E-atıklar yenileniyor, hedef COP31 Antalya Zirvesi
Sıfır atık vizyonunu elektronik eşyalara da taşıyan TOGEMDER; Beykoz Belediyesi ve MOBİSAD iş birliğiyle ikinci el cep telefonu ve elektronik cihazların yenilenmesi üzerine gençlere teknik eğitim imkânı sunuyor. Gençlere meslek kazandırırken e-atıkları ekonomiye kazandıran bu sürdürülebilirlik modelinin, Antalya’da düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) örnek proje olarak sunulması hedefleniyor.
“Bize para vermeyin, gelip görün”
Sekmen’in yeni dönem anlayışında bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasındaki bağın güçlendirilmesi de önemli yer tutuyor. Bağışçıların yalnızca para göndermesini değil, derneğin çalışmalarını yerinde görmesini istediklerini belirten Sekmen, kadın gruplarının ev ziyaretlerine katıldığını ve ihtiyaç sahipleriyle doğrudan temas kurduğunu anlatıyor. Sekmen’e göre sosyal yardımın kalıcı etkisi, ihtiyaç sahibine verilen desteğin ötesinde kuruluyor. Bu nedenle derneğin hedefi, yardım alan kişinin eğitim, meslek veya istihdam yoluyla kendi hayatını sürdürebilmesine katkı sağlamak.
|Borsa
|14.393,85
|-0,77 %
|Dolar
|48,5931
|0,10 %
|Euro
|56,4625
|0,15 %
|Euro/Dolar
|1,1610
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.787,54
|-0,91 %
|Altın (ONS)
|4.316,76
|-1,93 %
|Brent
|106,20
|6,62 %